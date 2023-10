Des travaux de construction sont en cours pour le nouveau développement d’espaces commerciaux et de logements dans le centre commercial Crystal Court, en difficulté depuis longtemps, à Crystal Lake.

Le développement à usage mixte, appelé Water’s Edge, a commencé mercredi la construction de plus de 40 000 pieds carrés d’espaces de vente au détail et de restauration, d’espaces publics ouverts et de 260 unités de logement, a indiqué la ville de Crystal Lake dans un communiqué de presse.

Le projet, développé par Heartland Real Estate Partners, sera le plus grand de la ville, selon le communiqué. Le conseil municipal a approuvé le projet en août.

Situé sur la route 14, à côté de la zone de loisirs Three Oaks, ce développement totalise 30 acres. Cela devrait coûter environ 75 millions de dollars, a déclaré Tim Grogan, directeur général de Heartland Real Estate Partners.

Heartland peut recevoir jusqu’à 14 millions de dollars de remboursements provenant d’un programme d’incitation économique approuvé par le conseil municipal.

Tim Grogan de Heartland Real Estate Partners, à droite, et le maire de Crystal Lake, Haig Haleblian, discutent lors d’un événement révolutionnaire pour le développement de Water’s Edge le mercredi 18 octobre 2023. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Grogan a déclaré que des pourparlers avec certains restaurants étaient en cours, mais il n’en nommerait aucun tant que les baux ne seraient pas signés.

Le plan est de créer des maisons en rangée comprenant 144 unités d’une chambre et 96 unités de deux chambres, selon les documents de la ville. Les résidents auront accès à une piscine, des terrains de pickleball, des terrains de volleyball sur sable et un club-house.

Un espace public extérieur aura une vue sur le lac North et une installation d’art public.

Le maire de Crystal Lake, Haig Haleblian, a déclaré que la ville attendait depuis 15 ans que le développement ait lieu sur place.

« Voilà à quoi ressemblent 30 acres. Trente acres de développement. Trente acres du futur », a-t-il déclaré.

Les promoteurs prévoient d’achever la gestion des égouts et des déchets sous terre en hiver et de poser les fondations au printemps. Les locataires pourraient emménager dès l’automne prochain, a déclaré Grogan.

Le bâtiment occupé par Jimmy John’s restera pour l’instant, mais il est prévu de le démolir début 2026 « sinon plus tôt », a déclaré Grogan.

« Nous travaillons avec eux pour essayer de leur trouver un autre foyer », a déclaré Grogan. « Mais ils seront là pendant un moment. »

Les maisons et les immeubles commerciaux constituent la première phase du développement, qui devrait être achevé d’ici mai 2026.

La deuxième phase pourrait éventuellement comporter davantage d’espaces commerciaux et de maisons en rangée ou un hôtel du côté est de la propriété, a déclaré Grogan. Les décisions seront prises en fonction de la demande qui existera après la première phase, a-t-il déclaré.

Grogan a déclaré que davantage de locataires commerciaux manifesteraient leur intérêt maintenant que le projet est activement en construction.

« Maintenant qu’ils voient que nous sommes en train de déplacer de la terre, cela donne un peu plus de sentiment d’urgence », a-t-il déclaré.

Heartland est une société de développement immobilier basée à Chicago. L’entreprise a créé des développements à usage mixte à travers le pays, similaires à la proposition Water’s Edge, y compris le Place Algonquine complexe à Algonquin.

Haleblian a déclaré qu’il était impatient de développer le quartier, mais la ville a pris son temps pour choisir le bon promoteur avec lequel travailler pour créer un projet « emblématique ».

« Nous avions les yeux rivés sur le prix et nous l’avons remporté », a déclaré Haleblian.