Après une incursion dans le cinéma sud-coréen, Anushka Sen souhaite travailler avec Rohit Shetty et Sanjay Leela Bhansali

Anushka Sen est l’un des acteurs les plus populaires parmi la jeune génération. Elle est connue pour son travail dans l’émission télévisée Jhansi Ki Rani. Elle a été vue pour la dernière fois dans l’émission basée sur les cascades de Rohit Shetty, Khatron Ke Khiladi 11. Et maintenant, elle va bientôt faire son incursion dans le cinéma sud-coréen avec son prochain film Asia. Alors qu’Anushka est actuellement sur un nuage avec le genre de projets qui atterrissent dans sa cagnotte, l’actrice a exprimé son souhait de travailler avec des réalisateurs comme Rohit Shetty et Sanjay Leela Bhansali.

Parlant de son souhait de collaborer avec des réalisateurs indiens, Anushka a déclaré qu’elle souhaitait travailler dans le sud ainsi que sur des films commerciaux de Bollywood. Il a le sentiment qu’il y a tant à faire et à apprendre sur les films de genres différents. Outre Rohit Shetty, elle a également exprimé son souhait de travailler dans des films de Bhansali, Imtiaz Ali et la liste continue.

“J’adorerais travailler avec Rohit monsieur (Shetty) parce que je l’ai rencontré et c’est l’un des êtres humains les plus incroyables. Sanjay Leela Bhansali est l’un de mes réalisateurs préférés. J’étudie le cinéma et obtiens mon diplôme en mars prochain. C’est là que J’ai réalisé que les films de Sanjay Leela Bhansali avaient des racines culturelles indiennes dans chaque film”, a déclaré Anushka à Mid-Day.

Anushka a également expliqué comment elle gère sa popularité et le type d’influence qu’elle a sur ses abonnés. Elle a dit qu’elle devient parfois sans voix lorsque des parents viennent lui dire que leurs enfants veulent devenir comme elle, alors qu’elle-même n’a que 20 ans. Elle estime qu’en tant qu’actrice et influenceuse, elle a une certaine responsabilité car beaucoup de gens suivent aveuglément leurs stars préférées.

L’actrice est revenue en Inde après avoir terminé le premier programme de son film sud-coréen Asia. Parlant du film, elle a dit que le film a un concept très unique et qu’il a des gens de toute l’Asie. Elle joue un personnage central et représente l’Inde d’une certaine manière. Elle joue un assassin pour la toute première fois et cela va être vraiment nouveau et unique pour elle.