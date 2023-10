Après une hausse des loyers à deux chiffres, les locataires de High Park réfléchissent à la manière de riposter ensemble

Après avoir fui son domicile en Ukraine, Volodymyr Komliev et sa famille ont trouvé un nouvel endroit où vivre dans un immeuble d’appartements de High Park. Mais après avoir entendu parler des augmentations de loyer que ses voisins ont connues cette année, il s’inquiète de savoir s’ils pourront rester. .

Komliev a déclaré que lorsqu’ils cherchaient un nouvel endroit où vivre avec leur fille de quatre ans, ils savaient qu’une grande ville coûterait cher. Mais ils ne s’attendaient pas à ce que les loyers augmentent autant chaque année – certains locataires affirmant avoir reçu entre 6 et 11 pour cent d’augmentation d’une année sur l’autre, selon l’association des locataires de l’immeuble.

Après un an et demi à vivre avec des valises, Komliev ne veut pas avoir à quitter le bâtiment. Son espoir est de maintenir la stabilité de sa fille.

« Nous essayons toujours de ne pas vraiment la rendre consciente de la situation et, oui, nous lui disons simplement que nous sommes dans une aventure. Mais elle n’arrête pas de demander de temps en temps, par exemple, quelle est notre maison ? » il a dit.

« C’est un peu terrifiant d’y penser. Nous [might] je dois à nouveau tout emballer et déménager ailleurs. »

Komliev n’est pas le seul à s’inquiéter. Le bâtiment abrite l’association des locataires de Livmore High Park, qui a récemment accroché des drapeaux rouges à leurs balcons pour souligner leurs préoccupations concernant leur loyer. Ils discutent désormais de la possibilité de rejoindre d’autres locataires de la ville dans une grève des loyers pour tenter d’obtenir un certain poids dans leur lutte pour des prix plus bas. Pour sa part, Komliev a déclaré qu’en tant que nouveau venu, il aimerait en savoir plus sur ce que pourrait signifier une grève des loyers avant de s’engager dans une telle grève.

En mars, plusieurs locataires qui vivent dans l’immeuble ont déclaré à CBC Toronto on leur avait dit que leur loyer augmenterait de près de 12 pour cent. Étant donné que le bâtiment a été construit après le 15 novembre 2018, il n’est pas soumis au contrôle provincial des loyers, qui a plafonné les augmentations à 2,5 pour cent par an pour les bâtiments admissibles en 2023.

Le propriétaire dit qu’il ne négocie pas collectivement

Le gestionnaire immobilier de l’immeuble, GWL Realty Advisors (GWLRA), n’a pas accepté une entrevue avec CBC Toronto. Cependant, dans un courrier électronique, un porte-parole a déclaré que l’association des locataires n’avait pas répondu au dernier courrier électronique envoyé par l’entreprise le 31 juillet. Elle a également déclaré avoir répondu à « de nombreuses préoccupations » soulevées dans une lettre de l’association envoyée en avril. , signé par plus de 500 locataires.

Mais Cynthia Black et Ben Scott, locataires qui ont aidé l’association à s’organiser, disent CIGWL n’a pas répondu à sa principale préoccupation, soit le coût du loyer.

Dans le courriel du 31 juillet de GWLRA, examiné par CBC Toronto, l’entreprise a déclaré qu’elle ne négociait pas collectivement avec les résidents.

« Chaque unité de location a un prix différent, et la situation économique de chaque personne varie et est très personnelle », indique l’e-mail. Scott dit que l’association n’a jamais demandé d’informations personnelles à qui que ce soit.

Dans un courriel distinct adressé à CBC Toronto, un porte-parole de l’entreprise a déclaré que l’entreprise fixait le loyer annuel en fonction des « conditions du marché » et que de nombreuses unités du Livmore High Park étaient « bien inférieures aux loyers réels du marché dans la région ».

La société n’a pas répondu directement à une liste détaillée de questions concernant cette histoire.

Des drapeaux rouges sont visibles sur le bâtiment Livmore High Park. Les locataires les ont installés sur leur balcon pour protester contre les problèmes de l’immeuble. QUAND? (Soumis par l’association des locataires de Livmore High Park)

Scott dit qu’il a reçu sa plus récente augmentation de loyer en octobre 2022, qui est entrée en vigueur en mars de cette année. Cela représente une augmentation d’environ 1 900 $ pour l’année, mais aurait pu être proche de 3 000 $, dit-il, ajoutant qu’on lui avait proposé un bail plus long en échange d’une augmentation de loyer réduite.

« Je suis monoparentale. J’ai un fils qui va à la maternelle dans le quartier. Qu’étais-je censé faire ? »

Lorsqu’il a emménagé, Scott dit qu’on lui avait assuré que le propriétaire voulait garder de bons locataires et que le loyer n’augmenterait pas de manière significative malgré le manque de contrôle des loyers sur l’immeuble.

Il a ajouté qu’il n’y a eu aucune amélioration des services, de l’entretien ou des commodités au cours de la dernière année, ni aucune amélioration prévue au cours de l’année à venir, pour justifier les augmentations.

Scott croit que leur immeuble est un « canari dans une mine de charbon », démontrant ce qui pourrait arriver aux locataires vivant dans des immeubles en construction qui ne relèveront pas du contrôle provincial des loyers.

« Un problème parallèle »

En ce qui concerne une éventuelle grève des loyers, Black affirme que cela reste une possibilité pour les locataires.

Elle dit qu’ils ont vu comment d’autres immeubles de Toronto ont attiré l’attention sur leur situation grâce à des grèves des loyers cette année. En juin, les locataires de Weston et Parc Thorncliffe se sont mis en grève, suivis par un autre groupe de locataires York-Nord qui a arrêté de payer son loyer au début du mois.

Geordie Dent, directeur exécutif de la Federation of Metro Tenants Association, affirme que les locataires continueront d’envisager des grèves des loyers alors que les prix continuent d’augmenter.

« Si vous avez le choix entre une grève des loyers ou la rue, les locataires choisiront une grève des loyers n’importe quel jour de la semaine », a déclaré Dent.

MONTRE | Concepts clés pour comprendre le marché locatif chaotique de Toronto:

Comprendre les problèmes du marché locatif de Toronto Vidéo en vedetteLe marché locatif de Toronto présente plusieurs problèmes. Shannon Martin de CBC Toronto s’entretient avec plusieurs experts en logement pour mieux comprendre comment la plus grande ville du Canada a été plongée dans une crise des loyers.

Tracy Schmitt est une amputée quadridirectionnelle et une utilisatrice de fauteuil roulant qui est également locataire de l’immeuble. Elle dit qu’elle était heureuse d’emménager le mois dernier parce que les portes de nombreux bâtiments plus anciens sont trop étroites pour son fauteuil roulant.

Mais après avoir découvert les augmentations de loyer dont ses voisins ont bénéficié, elle craint de devoir déménager à nouveau. Et comme beaucoup à Toronto, elle pense qu’elle ne pourra pas rester en ville si elle n’a pas les moyens de garder son appartement.

« Vous êtes également pris au piège. Vous ne pouvez pas non plus partir et louer ailleurs, car il s’agit d’un problème parallèle », a-t-elle déclaré.