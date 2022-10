Après une grossesse et une pandémie, j’avais peur de ne plus jamais jouer de musique en direct

Cet article à la première personne est l’expérience de Xania Keane, une musicienne qui vit dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce de Montréal. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Il y a environ un mois, j’ai dépoussiéré mes instruments avec enthousiasme et les ai branchés sur des haut-parleurs costauds. J’espérais que jouer mes chansons serait comme faire du vélo – les accords et les paroles reviennent dès que je pose le bout des doigts sur mon synthé.

Je n’avais pas joué ou pratiqué depuis que j’étais enceinte de six mois. C’était il y a plus de trois ans. Un virus mortel est apparu lorsque ma fille avait cinq mois et la musique live a pratiquement disparu de la surface de la terre.

L’anxiété causée par le fait de vivre une pandémie a sapé ma créativité. Les idées et la musique ne me venaient plus comme par magie ; mon cerveau a dû travailler très fort pour y arriver. Si vous jamais vu mes émissions en direct avant la pandémie – qui comprenait des claquettes, des confettis et des câlins de groupe – vous avez été témoin de quelque chose qui est maintenant révolu pour toujours.

J’ai continué à jouer avec des idées de chansons ici et là, mais je n’ai pas pensé à mon spectacle en direct, quelque chose de si vital pour la création de ma musique. Lorsque les performances musicales se sont arrêtées à travers le monde, j’ai laissé mon spectacle en direct prendre la poussière et se décomposer lentement dans une boîte scellée au fond de mon esprit.

Alors, quand Porchfest NDG – un festival de musique communautaire dans mon quartier – a annoncé que son événement annuel serait de retour pour la première fois depuis 2019, je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de se remettre à jouer en direct.

L’inscription a été facile, mais alors que je m’asseyais devant mon équipement musical pour m’entraîner, je ne me souvenais de rien. Pas de paroles, pas d’accords, pas de battements par minute, pas de réglages pour des chansons que j’avais interprétées des centaines de fois. J’étais plus que rouillé – j’avais rouillé solidement.

Alors que mon synthé, mon looper et mes boîtes à rythmes clignotaient devant moi, mon esprit était une toile vierge. Je savais que je devais recommencer. Après avoir feuilleté les manuels d’instructions pour me rappeler comment synchroniser mes instruments les uns avec les autres, j’ai remarqué que deux des boutons de mon looper avaient cessé de fonctionner. Ils ont dû être remplacés par une pièce spéciale expédiée du Texas.

À un moment donné pendant sa pause musicale, le looper de Xania Keane a cessé de fonctionner. (Xania Keane)

Pourtant, malgré ces petits obstacles techniques, j’étais ravi de recommencer. Pour vraiment démonter mes chansons et les reconstruire. Pour écouter mes vieux enregistrements et réinventer les paroles que j’avais écrites quand j’étais une personne différente.

Lors de ma première pratique, j’ai filtré différents sons de synthé, motifs de batterie, tempos et j’ai commencé à jouer. J’ai immédiatement été emporté par une ruée vers de nouvelles musiques. Le lendemain, je me suis assis pour mon deuxième entraînement, désireux de continuer à construire sur ce que j’avais commencé – seulement pour réaliser que j’avais tout oublié une fois de plus. J’ai regardé mon cahier. Tout ce que j’avais écrit, c’était les chiffres 012 entourés d’un cercle. Était-ce un accord ? Un son? Un tempo ? Je n’ai pas pu m’empêcher de rire de moi-même.

Après son premier jour de répétition, le bloc-notes de Xania Keane contenait un message crypté. (Xania Keane)

Alors, lors de ma deuxième pratique, je me suis dit de tout écrire et d’essayer de ne pas me perdre dans un océan de musique. Le lendemain, quand j’ai regardé mon carnet, je n’ai pas vu qu’un seul chiffre triste. Au lieu de cela, j’ai vu une page chaotique pleine de chiffres avec des mots comme “COOL !” et “BEAU SON !” à côté d’eux. N’importe quel nouveau parent peut vous dire qu’avoir des enfants transforme votre cerveau en passoire, mais c’était ridicule. J’ai dû trouver comment maintenir mes progrès sans revenir à zéro tous les jours.

Lorsque je me suis assis pour mon troisième entraînement, j’ai trouvé une grille nette avec tout correctement étiqueté. J’ai joué quelque chose de la grille. Ça a marché! J’avais brisé la malédiction !

Au cours des semaines suivantes, j’ai lentement réussi à construire mon émission en direct à partir des restes en lambeaux de la vie avant la maternité et la pandémie. Je commençais à reprendre confiance en moi.

Xania Keane lors d’une tournée en Europe en 2016. (Robert Donachie)

Puis, la veille du spectacle, j’ai fait un cauchemar kafkaïen où tout s’est mal passé. Je me suis tenu sur ce porche et j’ai essayé de jouer de mon synthé, mais aucune des touches n’a fonctionné – jusqu’à ce qu’ils commencent tous à jouer seuls et que je ne puisse pas arrêter la musique. Personne n’était dans le public à l’exception de deux énormes insectes à taille humaine qui ont commencé à siffler lors de ma performance jusqu’à ce que mon mari les capture dans une taie d’oreiller et les lâche doucement sur la route.

Quand je me suis réveillé le grand jour, mon cauchemar s’est dissipé dans la lumière du matin et je me suis senti prêt. J’avais passé les dernières soirées à m’entraîner dans notre salon devant le public le plus dur de l’univers : une bambine qui s’intéressait beaucoup plus à elle Pat’ Patrouille jouets. Mais après quelques jours à bombarder Cheerios sur sa mère pendant qu’elle chantait, ce tout-petit a finalement commencé à apprécier le spectacle, à danser et à sourire.

Alors que je vérifiais le son sur mon porche, le son enchanteur d’une harpe et les voix mélodieuses d’un quatuor entièrement féminin ont traversé les airs depuis le bas de la rue. Après mon spectacle, un groupe roots devait se produire quelques portes plus loin. Le temps était parfait et les feuilles commençaient tout juste à tourner.

Xania Keane a installé son équipement sur sa galerie dans le cadre du festival de musique communautaire, Porchfest NDG. (Xania Keane)

Une foule d’environ 30 personnes de tous âges s’est rassemblée en un demi-cercle parfait autour de mon porche lorsque j’ai joué ma première chanson. Il était une fois, j’ai fait une tournée en Europe et joué devant des centaines de personnes. Cependant, j’étais plus nerveux pendant ce set que je ne l’avais été depuis très longtemps. Après quelques chansons, j’ai pu voir que tout le monde – surtout ma mère – s’amusait et je me suis détendue.

“Qui ici s’est récemment plaint du prix élevé de tout ?” J’ai demandé à la foule. Chaque personne a levé la main.

“Cette chanson est pour vous tous !” J’ai dit et lancé dans ma chanson entraînante, Je suis fauché.

Après toutes les reconstructions, les répétitions et les problèmes techniques, le spectacle s’est déroulé sans accroc. C’était génial d’être de retour sur scène – même si ce n’était que mon porche. C’était génial de voir tout le monde heureux, se déplaçant sur le trottoir, chantant, applaudissant et applaudissant. C’était génial de redonner à la communauté. C’était aussi, certes, agréable d’être couvert de compliments après le spectacle.

Après que la musique live ait été nécessairement considérée comme non essentielle pendant si longtemps, c’est merveilleusement valorisant de l’avoir à nouveau dans ma vie – et de savoir qu’elle fait toujours partie de qui je suis.

