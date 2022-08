Après une fuite de MMS, Anjali Arora est malmenée pour sa suraction

La candidate de Lock Upp, Anjali Arora, a fait la une des journaux pour de nombreuses raisons, et l’une d’elles est son prétendu MMS qui a récemment été divulgué en ligne. La vidéo était devenue virale, mais ce n’était pas Anjali et quelqu’un d’autre est là dans la vidéo qui lui ressemble. Elle en avait également parlé et était devenue émue. Anjali avait dit: “Je ne connais pas kyun kar rhe hain in logon ne hi to mujhe bnaya hai. Inki bhi family hai..meri bhi family hai. Meri family bhi sare videos dekhti hai.”

Eh bien, Anjali a récemment célébré le succès de sa chanson Saiyyan Dil Mein Aana Re. Elle a coupé un gâteau avec les paparazzi et les photos et vidéos de la même chose ont fait le tour des réseaux sociaux. Cependant, elle est à nouveau accusée d’avoir surjoué.

Un internaute a commenté: “Exagérer ki dukaan.” Un autre internaute a écrit : « Mms leak hone k baad bhi confidence pura h… reel walo ka confidence kbbi khtm ni ho skta »

Anjali était un visage populaire sur les réseaux sociaux et est devenue un nom familier après son passage dans Lock Upp. Son angle d’amour avec Munawar Faruqui avait fait la une des journaux lorsqu’ils étaient dans l’émission de téléréalité.

Elle a également fait la une des journaux pour avoir participé à Bigg Boss OTT ou Bigg Boss 16. Cependant, Anjali ou les créateurs n’ont pas encore confirmé si elle fera partie de l’une ou l’autre des émissions. Actuellement, elle recueille des éloges pour ses mouvements de danse dans le morceau Saiyyan Dil Mein Aana Re (une version recréée de l’ancienne chanson) qui est sorti il ​​y a quelques jours. Avant Saiyyan Dil Mein Aana Re, elle avait figuré dans quelques vidéoclips.

Eh bien, nous sommes sûrs que les fans d’Anjali attendent avec impatience de la voir bientôt dans une émission de téléréalité, un film ou une émission de télévision. Attendons et regardons ce qu’elle réserve ensuite à ses fans.