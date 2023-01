Après une explosion de nouvelles entreprises, une économie du froid s’impose

L’entreprise, qui propose des services de garde d’enfants, de pension et de toilettage, compte actuellement deux sites dans la région de Tampa, en Floride, et un troisième est en construction. Mais l’entreprise veut se développer en ouvrant plus d’emplacements, tout comme l’inflation fait grimper les coûts de construction et la hausse des taux d’intérêt rend les conditions des prêts plus onéreuses. Ses coûts d’emprunt sur la marge de crédit de l’entreprise, sur laquelle il s’attend à puiser prochainement, sont basés sur les taux d’intérêt en vigueur et ont augmenté de plus de quatre points de pourcentage par rapport à il y a un an.

“La dette étant plus chère va être extrêmement difficile pour nous et pour tout le monde”, a-t-il déclaré. “Lorsque nous avons commencé cela, nous avions affaire à l’argent étant le moins cher qu’il n’ait jamais été aux États-Unis.”