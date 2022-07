Après une deuxième saison époustouflante, le QB junior de Kaneland Troyer Carlson “veut juste gagner” – Shaw Local

MAPLE PARK – Troyer Carlson n’a pas hésité à répondre comment il peut s’appuyer sur une deuxième saison époustouflante.

Cela n’avait rien à voir avec les statistiques individuelles.

« Nous sommes allés 5-5 l’an dernier. Nous voulons faire mieux que cela », a déclaré Carlson, le quart-arrière junior de Kaneland. “Je veux juste gagner. Je veux me rendre aux séries éliminatoires, faire une course, peut-être gagner une conférence, essayer de m’améliorer. Je veux juste gagner.”

En effet, malgré tous les succès de Carlson l’année dernière, 2021 a été une année moyenne selon les normes de Kaneland. Les Knights sont allés 5-4 pendant la saison régulière et ont perdu contre l’éventuel champion de classe 5A Fenwick au premier tour des séries éliminatoires. Ce n’était que la troisième fois depuis 2009 que Kaneland ne gagnait pas au moins six matchs en une saison régulière de neuf matchs, et la première fois que les Knights perdaient leur match éliminatoire de premier tour depuis 2009.

Mais avec une mention honorable All-Stater Carlson de retour pour commencer sa troisième saison universitaire, et bien approvisionné au corps de réception, la flèche semble être pointée vers le haut.

Carlson et les Knights étaient en action mardi dans un 7 contre 7 à Kaneland contre Oswego, Burlington Central, Crystal Lake South et Mendota. Ils accueilleront deux autres 7 contre 7 les deux prochains mardis de juillet.

“Nous avons connu des hauts et des bas l’an dernier, mais à la fin de la saison, nous avons commencé à bien jouer”, a déclaré Carlson. «Nous avons affronté une solide équipe de Morris qui a remporté la conférence, nous nous sommes améliorés et nous avons beaucoup de gars qui reviennent. Nous avons eu beaucoup de jeunes l’année dernière. Ce sera excitant de voir ce que nous pouvons faire avec beaucoup de gars qui reviennent.

Il sera difficile de surpasser ce que Carlson a fait d’un point de vue statistique.

En 10 matchs, il a complété 64% de ses passes pour 2 780 verges et lancé pour 36 touchés, dirigeant une attaque de Kaneland qui totalisait en moyenne 37,3 points par match pendant la saison régulière.

Carlson a eu l’occasion unique de commencer au quart-arrière en tant que recrue pendant la saison printemps 2021 raccourcie par COVID. Maintenant, il est clairement aux commandes du caucus des Chevaliers.

“Je sens que je connais le système à fond maintenant”, a-t-il déclaré. “C’était assez incroyable d’arriver en première année et d’apprendre le système. Nous avons eu la saison COVID, six matchs, nous avons fait un pas, c’était plutôt doux. J’ai appris l’attaque cette année-là, la deuxième année a commencé à apprendre les défenses et les tenants et les aboutissants. Cette année, je sais où tout le monde devrait être. Ce sera assez excitant de voir ce que nous pouvons faire.

Aric Johnson de Kaneland court avec le ballon contre Crystal Lake South lors d’un match de football 7 contre 7 à Maple Park le mardi 12 juillet 2022. (Mark Black pour Shaw Local)

Le receveur All-State Sam Gagne a obtenu son diplôme, mais le placard est loin d’être vide. L’entraîneur de Kaneland, Pat Ryan, et Carlson ont tous deux parlé avec enthousiasme d’un ensemble profond de receveurs, un groupe dirigé par le junior Aric Johnson.

Récepteur de toutes les conférences à deux reprises, Johnson de 6 pieds et 185 livres a capté 35 passes pour 685 verges et neuf touchés en deuxième année.

«Il peut faire n’importe quelle prise. J’ai juste besoin qu’il mette le ballon dans l’espace et il peut faire son truc, il le prendra à 80 mètres », a déclaré Carlson.

La connexion remonte apparemment à loin.

“Moi et Troyer, nous jouons ensemble depuis la sixième année”, a déclaré Johnson. «La connexion a grandi et grandi et grandi. Il est maintenant en pleine forme pour tous les entraîneurs. Je pense que nous avons quelque chose de vraiment bien en cours.

Johnny Spallasso, qui se démarque dans les deux sens, est un autre bon receveur et une menace de balle profonde qui a atteint en moyenne 21,9 verges par prise l’an dernier, avec les jumeaux Tony DeBlasio et Dominick DeBlasio deux autres cibles. Christian Duffing et Tyler Bradshaw, ce dernier transféré de Marmion, remplaceront Corey Phillips au poste de porteur de ballon.

“Je pense que nous avons une équipe beaucoup plus expérimentée, beaucoup de retours, qui cherchent à avoir un bien meilleur dossier”, a déclaré Johnson.

Sur le front du recrutement, Johnson a déclaré qu’il s’était rendu les jours de match dans l’Iowa et l’Illinois l’automne dernier et qu’il avait participé à des camps cette année à Miami (Ohio), au Wisconsin et à North Central. Carlson s’est également rendu dans ces trois camps et dans le camp des quarts-arrière du Nord-Ouest en juin.

Carlson n’a pas encore d’offres de bourses d’études, mais il a hâte de se faire connaître davantage avec un succès d’équipe accru cet automne.

“L’année junior est toujours la plus grande année”, a déclaré Carlson. “Si je peux faire mes preuves, gagner des matchs et gagner le grand match, je pense que cela m’aidera à l’avenir. Je dois juste m’améliorer chaque jour et voir ce qui se passe.