Après une défaite éclatante, Juwan Howard s’engage à maintenir la « riche tradition » du Michigan

WEST LAFAYETTE, Indiana – Juwan Howard se tenait dans un couloir à l’extérieur du vestiaire des visiteurs de la Mackey Arena, littéralement dos au mur, et a évalué la défaite la plus déséquilibrée du Michigan en 17 ans.

Il y a eu un segment de six minutes en première mi-temps qu’il a apprécié, mais c’était à peu près tout depuis le revers 99-67 de mardi soir.

“C’est une défaite très décevante à tous les niveaux”, a-t-il déclaré.

Le récit entourant le basket-ball masculin du Michigan la saison dernière et, jusqu’à récemment, cette saison était l’incapacité des Wolverines à gagner des matchs serrés. À mesure que la concurrence s’est améliorée, le Michigan a eu du mal à rester au contact. Une deuxième mi-temps lamentable la dernière fois, jeudi contre l’Illinois, s’est répercutée sur la performance de mardi.

Le Michigan a laissé les Chaudronniers se mettre à l’aise tôt. Mis à part la brève séquence susmentionnée commençant au milieu de la première mi-temps, ils n’ont jamais trouvé le rythme. Purdue a réussi sept tirs à 3 points dans chaque mi-temps, avec sept joueurs différents se connectant en profondeur.

Howard a blâmé les rotations défensives. Lorsque les Wolverines ont envoyé un défenseur supplémentaire pour aider le centre superstar de Purdue, Zach Edey, ils n’ont pas récupéré le périmètre à temps. Mackey est l’une des meilleures ambiances du basket-ball universitaire, et le Michigan a été enseveli sous une avalanche de bruit.

“Une fois qu’ils ont attiré la foule, nous ne pouvions pas réagir comme nous le souhaitions”, a déclaré Howard.

Il a noté que les problèmes de faute du Michigan n’ont pas aidé. Le Michigan n’est pas profond au début, en particulier dans les matchs à l’extérieur en raison de la suspension de Dug McDaniel, et les joueurs de première zone Olivier Nkamhoua, Tarris Reed Jr. et Will Tschetter ont tous dû s’asseoir à certains moments en raison de fautes.

Howard a fait l’éloge de Purdue, classée équipe n ° 2 du pays. Il n’envisageait même pas l’idée que le Michigan joue de son mieux et donc traîne avec les Chaudronniers, se contentant de répéter : « Nous avons beaucoup de travail à faire. »

Le Michigan a été surpassé, mais a aggravé les choses avec les pannes défensives. La photo qui accompagne cette histoire n’est pas la seule fois où la voie s’est ouverte pour un lay-up incontesté de Braden Smith. Il y avait de nombreuses possessions où le plus gros problème de Purdue était de déterminer quel tir ouvert prendre.

En conséquence, le déficit du Michigan a atteint deux chiffres au début, 24 à la mi-temps et plus de 30 pour les sept dernières minutes. Les Wolverines ont perdu par 32. La dernière fois qu’ils ont perdu autant, c’était le 23 décembre 2006, une défaite de 37 points au n°1 de l’UCLA. La dernière défaite du Michigan par au moins 32 points dans le Big Ten s’est également produite à Purdue, par 36 points, le 13 février 2002.

Jaelin Llewellyn, qui a marqué mardi 16 points, un sommet pour l’équipe du Michigan, a déclaré que les Wolverines ne pouvaient que « s’en tenir au travail » et se remettre au travail. Ils rentrent généralement chez eux immédiatement après les matchs, mais le brouillard allait probablement les retenir dans l’Indiana jusqu’à mercredi matin.

Le Michigan ressemble effectivement à un programme un peu perdu pour le moment. Il est mentionné à Howard que depuis que le Michigan a remporté le Big Ten et atteint l’Elite Eight en 2020-21, son programme a remporté 44 matchs et en a perdu 43.

“Je n’y ai jamais pensé”, a déclaré Howard. « La première fois que j’entends ça, c’est de toi. Ouah. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous allons retrousser nos manches et continuer à nous battre, à griffer et à nous assurer d’être compétitifs, et de rivaliser avec un groupe de gars qui veulent être là-bas et jouer au niveau d’une équipe gagnante.

« Michigan, nous avons une riche tradition. J’en ai fait partie en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, et je ne vais pas rester ici et permettre que cela ne continue pas.