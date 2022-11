Après une décennie, le défenseur des droits des personnes handicapées de la Nouvelle-Écosse a finalement été autorisé à quitter le foyer de soins

Vicky Levack n’en revenait pas lorsqu’elle a appris qu’elle quittait enfin sa maison de retraite.

“Il y a des choses que je ne peux pas dire … parce que vous devrez le biper, mais croyez-moi, ce sont toutes des choses très excitées qui devraient être bipées”, a-t-elle déclaré.

Levack, 31 ans, est atteint de paralysie cérébrale et vit à Arborstone Enhanced Care à Halifax depuis une décennie. Lorsqu’elle a emménagé, on lui a dit que ce serait comme vivre dans un dortoir pour personnes handicapées.

“On m’a vendu une facture de marchandises qui n’était pas vraie”, a déclaré Levack. “Au début, j’étais à un étage avec beaucoup de personnes atteintes de démence et d’autres maladies de ce genre. En conséquence, j’ai été agressée physiquement par des personnes qui ne savaient pas ce qu’elles faisaient.”

Levack a passé ses vingt ans à vivre dans une chambre avec un lit d’hôpital. Elle devait prendre ses repas à heures fixes. Elle a cessé d’inviter des gens parce qu’elle était gênée quand il y avait des cris et des cris d’autres résidents dans le couloir.

Levack ne pouvait pas non plus offrir aux invités un endroit où s’asseoir dans sa chambre.

“La visite de ma nièce – elle a cinq ans maintenant – mais je pense que ça l’a un peu effrayée.”

Vicky Levack dit que sa chambre dans la maison de retraite lui donne l’impression de vivre dans une institution plutôt que dans une maison. Elle n’a aucune intimité si elle veut inviter des invités. (Brian MacKay/CBC)

L’expérience de Levack l’a inspirée à devenir une avocate vocale. Elle a passé des années à travailler avec la coalition des droits des personnes handicapées en Nouvelle-Écosse, suppliant le gouvernement provincial d’en faire plus pour les jeunes adultes handicapés.

Leur combat avec la province s’est soldé par une poursuite – le plus haut tribunal de la Nouvelle-Écosse ayant statué que la province avait fait preuve de discrimination à l’égard des personnes handicapées.

Enfin, mardi, Levack a reçu l’appel qu’elle attendait. Elle sera parmi les quatre premières personnes à participer à un programme pilote de la province, lui permettant d’emménager dans un appartement pour la première fois de sa vie d’adulte.

“Je n’aurai plus d’infirmières qui me soufflent dans le cou. Non pas qu’elles le fassent intentionnellement, mais il y a toujours quelqu’un autour et j’aime quand j’ai mon propre espace.”

Le ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse a déclaré dans un communiqué qu’il dépensait 3,5 millions de dollars au cours de cet exercice pour lancer le programme. Cela permettra à 25 jeunes adultes handicapés d’emménager dans des appartements et de recevoir les services de soutien dont ils ont besoin.

Vicky Levack et ses partisans ont fait campagne pour la fin de l’institutionnalisation des personnes handicapées en Nouvelle-Écosse. (Jeorge Sadi/CBC)

Levack fait partie des quatre premiers à déménager à la mi-novembre. Elle dit qu’elle aura un colocataire qui participe également au programme et qu’ils auront accès à un soutien infirmier 24 heures sur 24.

Les services communautaires disent qu’ils travaillent avec le ministère des Aînés et des Soins de longue durée pour faire fonctionner le projet pilote.

Il indique qu’au cours des trois prochaines années, 175 autres jeunes pourront déménager par leurs propres moyens.

Levack dit qu’elle a de la chance d’être parmi les premières, mais elle n’arrêtera pas son plaidoyer jusqu’à ce que toutes les personnes handicapées qui veulent vivre de manière indépendante aient la possibilité.

“Il y a littéralement 300 jeunes adultes dans cette province qui sont exactement dans le même bateau que moi depuis 10 ans”, a-t-elle déclaré.

“Beaucoup de gens sont morts avant d’avoir eu la chance de vivre dans la communauté et de faire l’expérience de la pleine citoyenneté. Mon travail n’est donc pas terminé.”