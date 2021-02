Après une décennie de chaos, une Libye éclatée peut-elle devenir entière?

LE CAIRE – Ce mois-ci, des drapeaux flottants et des lumières ornementales en rouge, blanc et vert sont montés sur des bâtiments et des lampadaires autour de la capitale libyenne, Tripoli, pour marquer le 10e anniversaire du soulèvement qui a renversé son dictateur.

Il semblait y avoir des raisons de se réjouir: après une décennie de combats et d’instabilité, un nouveau gouvernement intérimaire avait été formé, l’un promettant d’unifier le pays et de tenir des élections démocratiques d’ici la fin de l’année.

En dehors des banques, où certains clients attendaient six heures de temps pour réclamer leurs salaires, dans les stations-service, où le carburant n’était disponible que par intermittence, et dans la banlieue de Tripoli à Ain Zara, où Ahmed al-Gammoudi a vécu sans électricité pendant deux mois l’année dernière, les lumières festives ne semblaient guère plus qu’une moquerie.

«J’entends tout ce discours sur les élections depuis huit ans, et rien n’a changé sauf que nous vieillissons», a déclaré M. al-Gammoudi, 31 ans, qui travaille par quarts de 14 heures dans un café de Tripoli pour financer les réparations de son maison, qui a été endommagée pendant la guerre civile en Libye. «Chaque année, la situation empire et chaque gouvernement qui vient dit qu’il ne faudra pas plus de deux ans avant que nous tenions des élections, mais ce qui se passe est exactement le contraire. La seule chose qui arrive, c’est la guerre.