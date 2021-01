TOUR DE LA PGA

SENTRY TOURNOI DES CHAMPIONS

Site: Kapalua, Hawaï.

Cours: Cours de plantation à Kapalua. Métrage: 7,596. Par: 73.

Primes: 6,7 millions de dollars. Part du gagnant: 1,34 million de dollars.

Télévision: jeudi-vendredi, 18h-22h (Golf Channel); Samedi, 16h-18h (NBC), 18h-20h (Golf Channel); Dimanche, 16h-18h (NBC), 18h-20h (Golf Channel).

Champion en titre: Justin Thomas.

Leader de la FedEx Cup: Dustin Johnson.

Dernier tournoi: Viktor Hovland a remporté la Mayakoba Classic.

Notes: Le field de 42 joueurs est le plus grand pour le Tournoi des Champions. En raison du calendrier 2020 raccourci en cas de pandémie, le champ est réservé aux gagnants du PGA Tour et à tous ceux qui se sont qualifiés pour le championnat du circuit. … Seize joueurs sur le terrain n’ont pas remporté de tournoi l’an dernier. … Abraham Ancer et Scottie Scheffler seront les premiers joueurs à s’affronter à Kapalua sans avoir gagné sur le PGA Tour. … Dustin Johnson fait son premier départ depuis sa victoire au Masters en novembre. … Parmi les éligibles, Rory McIlroy, Jim Herman et Tyrrell Hatton sont les seuls à ne pas jouer. Herman se remet de COVID-19[feminine. … Justin Thomas a remporté le tournoi deux des quatre dernières années. … Trois joueurs sur le terrain ne sont pas encore éligibles au Masters Andrew Landry, Nick Taylor et Richy Werenski. … L’avance de Johnson au n ° 1 mondial est la plus importante pour commencer l’année depuis McIlroy en 2015. Personne depuis Tiger Woods en 2009 n’est resté n ° 1 de janvier à décembre. … Le tournoi vend des billets limités (pas plus de 200 prévus), mais ces fans ne seront autorisés que dans les places assises près du 18e green.

La semaine prochaine: Sony Open.

En ligne: https://www.pgatour.com/

___

TOUR DE LA LPGA

Dernier tournoi: Jin Young Ko a remporté le championnat du CME Group Tour.

Prochain tournoi: Diamond Resorts Tournament of Champions du 16 au 19 janvier.

Vainqueur de la course au CME Globe: Jin Young Ko.

En ligne: https://www.lpga.com/

___

TOUR EUROPÉEN

Dernier tournoi: Matt Fitzpatrick a remporté le championnat DP World Tour.

Prochain tournoi: Abu Dhabi HSBC Championship du 16 au 19 janvier.

Vainqueur de la course à Dubaï: Lee Westwood.

En ligne: https://www.europeantour.com/european-tour/

___

CHAMPIONS DU PGA TOUR

Dernier tournoi: Kevin Sutherland a remporté le championnat de la Coupe Charles Schwab.

Prochain tournoi: Mitsubishi Electric Championship à Hualalai du 21 au 23 janvier.

Leader de la Coupe Charles Schwab: Bernhard Langer.

En ligne: https://www.pgatour.com/champions.html

___

TOUR DE KORN FERRY

Dernier tournoi: Trey Mullinax a remporté le championnat national d’Orange County.

Prochain tournoi: Lecom Suncoast Classic du 18 au 21 février.

Points leaders: Will Zalatoris.

En ligne: https://www.pgatour.com/korn-ferry-tour.html