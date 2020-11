Après une brève ouverture, le ski en Autriche s’est arrêté sur la neige

Après que certaines de ses stations de ski économiquement cruciales soient devenues des mots d’ordre pour les grappes de coronavirus lors de la première vague de la pandémie, l’Autriche était heureuse que les skieurs masqués dévalent à nouveau ses pentes poudreuses pour la nouvelle saison.

Mais une nouvelle flambée d’infections a mis fin à cette fragile réouverture après qu’un deuxième arrêt du coronavirus ordonné par le gouvernement national à la fin du mois dernier a vidé les téléphériques et les hôtels qui contribuent à alimenter l’économie autrichienne.

Dans l’ouest montagneux de l’Autriche, le ski ne fait pas seulement partie de la culture locale, mais le fondement d’une industrie valant des milliards et la source de revenus pour des centaines de milliers de personnes.

«Je viens de Suisse et nous faisons notre entraînement d’automne ici à Pitztal», explique le skieur suisse Christian Gut.

“Nous sommes un groupe suisse de coureurs de ski Masters et nous passons l’hiver à participer à différentes courses de Masters FIS.”

Dans la province du Tyrol, un emploi sur quatre dépend du tourisme et un lit sur deux est un lit d’hôtel.

Mais les experts affirment que toute la saison hivernale peut être menacée car les restrictions liées aux virus prolifèrent à travers le continent.

“Par rapport à l’année dernière, il y a déjà une énorme différence, il nous manque encore beaucoup d’invités”, a déclaré Sepp Eiter, responsable du Café 3440 au sommet du glacier de Pitztal.

“Bien sûr, vous remarquez tout cela, malheureusement, mais [the virus] nous frappe tous, cela nous frappe ici et dans toute l’Autriche, dans toute l’Europe et dans le monde entier. Les restaurants vivent logiquement des clients, donc s’ils ne peuvent pas venir, ils sont tout simplement manquants. “

Le dernier arrêt est une pilule amère à avaler pour les stations de ski qui avaient investi des millions pour essayer de sécuriser le virus du sport.

Si la saison du tourisme hivernal faiblit, l’ensemble du PIB de l’Autriche pourrait diminuer de 1,5%, selon Christoph Badelt, directeur de l’Institut autrichien de recherche économique.

Parmi les premiers domaines skiables à ouvrir cette année figurait le glacier de Pitztal.

«Nous avons investi des sommes très élevées pour permettre aux gens de découvrir la nature et le ski en montagne, tout en restant en sécurité et en bonne santé», déclare Anna Griesser, responsable des relations publiques pour la société de téléphérique locale.

Elle a dit que la saison avait d’abord été un succès modéré.

Des skieurs de Suisse, d’Allemagne, de République tchèque, d’Italie et d’Autriche avaient afflué sur les pentes immaculées.

Des barrières devant les téléphériques garantissaient une file d’attente ordonnée, le nombre de personnes autorisées à l’intérieur du train reliant la vallée au glacier était réduit de moitié et les masques étaient obligatoires.

Le personnel a utilisé un certain nombre d’appareils de brumisation de décontamination pour pulvériser l’intérieur des cabines de télécabine avec un désinfectant.

“Il est clair qu’il y a des précautions partout, le personnel a l’air bien dans l’hôtel et dans les remontées mécaniques les masques sont obligatoires. Oui ce n’est pas toujours aussi agréable mais on essaie de se concentrer sur notre hobby et notre sport bien sûr et donc on peut vivent bien avec les mesures », dit Gut.

Cependant, la bulle a rapidement éclaté lorsque l’Autriche a commencé à enregistrer plusieurs fois le niveau d’infections à coronavirus observé au printemps.

À la fin du mois dernier, l’Allemagne a émis des avertissements aux voyageurs pour des domaines comprenant des domaines skiables en Autriche.

Ce fut un coup dur pour l’industrie autrichienne du tourisme d’hiver en général, et en particulier pour le Tyrol, où la moitié des touristes sont originaires d’Allemagne.

Un grand nombre d’entreprises touristiques ne pourront survivre qu’avec de généreuses subventions, selon la présidente de l’association hôtelière autrichienne Michaela Reitterer. Elle a appelé un fonds gouvernemental récemment annoncé pour le secteur aussi vital que «une bouchée de pain».

Cependant, ceux du secteur du ski en Autriche essaient de garder le moral.

Même à Ischgl, qui a gagné en notoriété plus tôt dans l’année lorsque les autorités locales n’ont pas réagi à une épidémie de virus et que les touristes infectés ont contribué à propager le virus à travers l’Europe.

Pendant les mois d’hiver, le village de 1 600 habitants, descendants d’agriculteurs pauvres des Alpes qui gèrent désormais des hôtels 5 étoiles, regorge de plus de 10 000 vacanciers par jour.

Dans le passé, de nombreux visiteurs ont été attirés par la réputation d’Ischgl pour ses soirées après-ski exubérantes – bien que celles-ci ne soient bien sûr pas au menu cet hiver.

“Bien sûr, il y a des défis, mais nous n’avons pas été surpris par ce nouveau verrouillage car il était évident que quelque chose allait se passer”, compte tenu du nombre élevé de cas, a déclaré Andreas Steibl, directeur général de l’office du tourisme local.

Ischgl avait prévu d’ouvrir la semaine prochaine mais le début de la saison a désormais été reporté au 17 décembre, une semaine avant Noël.

Steibl a dit qu’il espère que la date restera.

L’arrêt national devrait se terminer à la fin du mois de novembre, mais si le nombre de cas ne s’améliore pas, la spéculation est répandue qu’il pourrait être prolongé.

Une fois la station ouverte, Ischgl attendra ses visiteurs avec des foulards gratuits qui peuvent être utilisés comme masques faciaux, une application qui montre aux skieurs où les files d’attente sont les plus courtes et les foules les plus petites, et une station de test de coronavirus gratuite dotée d’infirmières.

Sans parler d’un laboratoire séparé pour garantir les résultats dans les 24 heures.

Les experts prélèveront également des échantillons d’eau du réseau d’égouts local, qui seront testés pour détecter les traces du virus.

“Nous sommes convaincus que le nombre de cas diminuera à nouveau et que d’ici la mi-décembre, nous pourrons commencer la saison en toute sécurité”, a déclaré Steibl.

Mais il y a aussi des mesures de quarantaine à combattre. Dans certains cas, les vacanciers décident de reporter leurs projets si, à leur arrivée ou à leur retour, ils doivent se rendre en quarantaine obligatoire.