Gio Zeman a connu le plus haut des hauts et le plus bas des bas au cours de ses deux derniers matchs la saison dernière.

Le demi offensif de Yorkville a connu un match décisif lors de la victoire 48-26 des Foxes à la semaine 9 contre Oswego, qui a remporté la troisième participation consécutive aux séries éliminatoires du programme. Zeman a couru pour 132 verges et cinq touchés époustouflants.

Mais l’euphorie de ce moment fut de courte durée. Le deuxième jeu du match d’ouverture des séries éliminatoires de Yorkville avec Plainfield Central, deux enfants ont atterri sur le pied de Zeman. Il est parti avec une entorse à la cheville et a également raté le match à domicile du deuxième tour de Yorkville avec Brother Rice.

«Cela a définitivement fait éclater ma bulle. J’ai eu toute cette excitation, puis j’ai été arrêté », a déclaré Zeman. “J’étais toujours sur la touche pour encourager mon équipe. J’aurais aimé pouvoir faire quelque chose pour contribuer, mais je n’ai pas pu.

Zeman, maintenant senior, est de retour. Et il semble mieux que jamais.

Il a couru pour 147 verges en 27 courses et un touché jeudi dernier, alors que Yorkville (3-0) est demeuré invaincu avec une victoire de 34-21 à Plainfield South. Ce fut une nuit chargée pour Zeman, mais il a montré qu’il pouvait assumer cette charge.

«C’était une nuit assez chargée; mes jambes étaient certainement un peu douloureuses, mais rien de bien méchant », a déclaré Zeman. « L’ambiance était un peu bizarre, étant un jeudi. La foule était un peu calme mais à part ça, ça ressemblait à un match normal. Je n’avais pas l’impression d’avoir fait près de 30 portées.

Zeman à travers trois matchs s’est précipité pour 303 verges en 47 courses avec trois touchés. Faisant partie d’un champ arrière par comité en tant que junior, Zeman est clairement le meneur d’une attaque de Yorkville qui a fait tourner trois quarts et n’a renvoyé que deux partants à temps plein, tous deux en jeu. Zeman a plus de trois fois plus de portées que le deuxième meilleur porteur de ballon de Yorkville.

“Son expérience a été très importante, et sa ténacité”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. « C’est un travailleur acharné, il est ici tous les jours. C’est difficile de lui faire dire grand-chose, c’est un homme de peu de mots, mais il ne demande rien de spécial. L’année dernière, il n’a rien dit sur la rotation en tant que joueur, ce que nous aimons faire pour garder les enfants frais. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à son sujet. C’est un garçon talentueux, humble, physique. Il a la combinaison du physique et de la capacité de se détacher.

Oswego Est à Plainfield Est Christian Martyn (30 ans) d’Oswego East s’envole avec le ballon en route vers la zone d’extrémité lors d’un match de football universitaire entre Oswego East à Plainfield East. 8 septembre 2022 (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Mon Martyn préféré

Les porteurs de ballon Oswego East Oshobi Odior et Tyler Bibbs ont raté leur deuxième match consécutif en raison de blessures jeudi dernier contre Plainfield East.

Leur absence a ouvert la porte à Christian Martyn.

Martyn, un junior, a couru pour des touchés de 42 et 7 verges lors de la victoire 34-20 des Wolves. Au cours de la saison, Martyn a 115 verges au sol en 29 courses. Martyn joue également la sécurité et le secondeur défensivement, mais n’avait pas vu le temps à l’une de ces positions ou au poste de porteur de ballon jusqu’à ce que les blessures d’Oswego East frappent.

“Il a été le porteur de ballon partant de sa première année et de sa deuxième année, mais à l’approche de cette saison, il a été pris dans une impasse à quelques postes”, a déclaré l’entraîneur d’Oswego East, Tyson LeBlanc. «Nous avons commencé à lui donner des représentants il y a une semaine, avec le plan de faire tourner quelques gars. Il est intervenu et a obtenu le gros du travail.

Et en a clairement profité.

“Il est très décisif”, a déclaré LeBlanc. “Ce n’est pas un grand gars en termes de stature dans sa façon de courir, mais il fait du bon travail pour casser les tacles et est assez rapide pour fuir les gens.”

Odior et Bibbs pourraient être de retour cette semaine, mais il est plus probable qu’ils auront une autre semaine et qu’ils seront prêts à partir quand Oswego East commencera le jeu divisionnaire SPC West lors de la semaine 5.

Westmont à Plano Football Le porteur de ballon de Westmont Darius Stevenson, Jr. conduit pour des verges supplémentaires contre le défenseur de Plano Armando Andrew Martinez lors d’un match de football universitaire à Plano High School le vendredi 9 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Les moissonneurs s’occupent des affaires, prévu pour la confrontation de la semaine 4

L’entraîneur de Plano, Rick Ponx, a eu une approche professionnelle pour ses victoires des semaines 2 et 3 des moissonneurs, 45-22 contre Manteno et 54-0 contre Westmont.

“Nous avons fait ce que nous aurions dû faire”, a déclaré Ponx. « Rien de moins que ça, j’aurais été déçu. Nous aurions dû battre ces équipes, et nous avons battu ces équipes. Ils n’étaient pas proches et maintenant nous obtenons les dents de notre calendrier contre de bonnes équipes.

Quoi qu’il en soit, Ponx était ravi que les Reapers soient à la hauteur de leur niveau de compétence dans la gestion d’adversaires qu’ils auraient pu battre avec moins que leur meilleur effort.

“Les victoires sont excellentes, mais pouvoir jouer à notre niveau et ne pas descendre et jouer à un niveau d’équipe inférieur, c’est ce que j’en retire. Cela prend une équipe mature », a déclaré Ponx. “Vous le voyez tout le temps, les équipes jouent à l’autre équipe et non à leurs normes. C’est ce que nous prêchons à nos enfants, c’est qu’il y a une norme ici, il y a une norme que nous devons atteindre, peu importe contre qui nous jouons. Ne vous inquiétez pas des gains et des pertes, demandez-vous si vous êtes à la hauteur de vos capacités.

Ponx s’attend à ce que son équipe ait les mains pleines contre La Salle-Pérou (2-1) et son option attaque. Cela se résumera à jouer au football discipliné. Les Reapers ont bien joué les Cavaliers lors d’un match au printemps 2021, une défaite de 14-7 LP, et étaient compétitifs lors d’une réunion en 2019 avant le report du match.

“Nous leur donnons des répétitions, des répétitions, des répétitions, des répétitions, en exécutant l’option sur eux à droite et à gauche”, a déclaré Ponx. «Les gars doivent se rendre à leur affectation – vous avez le plongeon, vous avez le quart-arrière, vous avez le terrain. Tout le monde doit arriver à ce point. Nous nous sommes entraînés sans ballon, nous nous sommes entraînés quand tout le monde avait le ballon. Peu importe où va le ballon. Vous devez vous attaquer à votre homme, que ce soit le plongeon, le quart-arrière ou le lanceur. C’est leur pain et leur beurre, ce qu’ils font. Si on peut les faire aller à leur deuxième ou troisième choix de jeu, on sera en forme. S’ils peuvent nous proposer des options toute la journée, nous aurons des problèmes.

Oswego se remet sur les rails

Oswego, qui a subi une défaite difficile la semaine 2 dans la dernière minute contre Andrew 33-28 pour tomber à 0-2 pour la deuxième saison consécutive, s’est remis sur les rails jeudi dernier avec une victoire de 42-0 sur Joliet Central dans un crossover SPC.

“La semaine 2 a été difficile, une équipe avec laquelle nous n’avions jamais joué auparavant, sur la route pendant un certain temps. Nous n’avons tout simplement pas terminé », a déclaré l’entraîneur d’Oswego, Brian Cooney. “Semaine 3, toujours bon pour gagner, quelle que soit la situation.”

Les Panthers ont perdu cinq partants sur blessure lors de leur défaite d’ouverture de la saison contre Neuqua Valley, et de ce groupe, seul Jeremiah Cain est revenu. Avec le porteur de ballon partant Nick Scott toujours absent, les juniors Alex Magana (28 courses, 133 verges, 1 touché) et Noah Vera (13 courses, 124 verges, 2 touchés) ont reçu l’essentiel des courses avec le senior Braedon Hellinger.

“Une sorte de carrousel là-bas en fonction de ce que nous essayons de faire”, a déclaré Cooney. “Dylan King est un autre enfant, un étudiant en deuxième année, qui s’est fait porter. Un étudiant en deuxième année et deux juniors portant une grande partie du champ arrière. C’est du football, c’est physique. Malheureusement, des blessures arrivent. Aucune équipe ne va vous marquer des points si vous avez des blessures. Les gens n’ont qu’à se mobiliser. Certaines de ces blessures pourraient prendre plus de temps, mais je ne pense pas que quiconque soit encaissé comme c’est le cas.

Ce jeudi ressemble à une autre brise avec Romeoville sans victoire, mais les Panthers ne peuvent rien accepter avec deux défaites déjà dans les livres et le jeu de division SPC West à partir de la semaine prochaine à Minooka.

“Cela va se transformer en une corvée très rapide”, a déclaré Cooney.

Parkview Christian fait ses débuts

La Parkview Christian Academy de Yorkville, qui a formé une coopérative pour jouer au football à 8 avec la Families of Faith Christian Academy de Channahon, a fait ses débuts vendredi dernier.

Parkview Christian / FOFCA a perdu à Calumet Christian dans le nord-ouest de l’Indiana 42-12. Justin Morris a marqué le premier touché du programme sur une passe de 49 verges de Noel Greene. Greene a marqué sur une course de 20 verges.

“Je crois que nos gradins avaient plus de monde dans les gradins que les leurs”, a déclaré l’entraîneur de Parkview Christian, Dennis Burgin. “Nous avons bien voyagé.”

Burgin a 21 enfants sur sa liste, dont la moitié sont des étudiants de première année. Seuls quatre enfants chrétiens de Parkview ont déjà joué au vrai football à contact complet auparavant. Pourtant, Burgin était ravi que son équipe ait amassé 301 verges d’attaque, marqué quelques touchés et n’ait commis que deux pénalités.

“Nous devons nous concentrer sur l’essentiel”, a-t-il déclaré. « Ces gars-là ne jouent pas au football depuis longtemps. C’est cool de voir la progression repartir de zéro. Chaque jour, nous constatons une amélioration.

Parkview Christian accueillera son match d’ouverture à domicile à 18 h 30 ce jeudi, lorsque l’équipe affrontera Fellowship of Christian Athletes d’Elgin au Joliet’s Memorial Stadium. Burgin a déclaré que l’équipe a sept matchs à son calendrier et travaille sur un huitième pour le premier week-end de novembre.

« Le stade Memorial, ce sera le meilleur terrain sur lequel ces enfants joueront toute la saison avec un tout nouveau gazon. Ça va être génial », a déclaré Burgin. “En ce moment, nous avons deux matchs à domicile, et peut-être un troisième.”