Après “une belle course” avec Wild, Bob Kurtz a plus que mérité sa prochaine célébration

Bob Kurtz a peut-être passé une grande partie de sa vie derrière un micro, mais il quittera sa zone de confort samedi soir avant que le Wild n’affronte les Devils lorsqu’il sera honoré devant des milliers de fans qui l’ont écouté diffuser deux décennies de Wild. jeux et années des North Stars and Twins.

Kurtz, le gars de longue date de la radio play-by-play du Wild jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite à l’improviste la saison dernière et cède les rênes à plein temps à l’héritier capable et travailleur Joe O’Donnell, n’a jamais cherché à se faire remarquer.

En fait, il n’y a pas eu de tournée d’adieu d’arène en arène, pas d'”Ode à Kurtzie” spéciale en sortant.

Rien.

Le 14 janvier 2022, après quelques années à appeler de moins en moins de matchs et à planifier de diviser les matchs la saison dernière avec O’Donnell, Kurtz a appelé une victoire 7-3 Wild contre les Ducks d’Anaheim, puis a quitté Xcel Energy Center. pour la dernière fois sans le dire à personne.

“Au moins, j’ai dû appeler beaucoup de buts lors de mon dernier match”, a déclaré Kurtz en riant. « C’était une sorte de retraite tranquille, et je suis parti. Je cherchais juste une sortie et j’ai saisi la sortie. Je ne voulais pas les poignées de main, les adieux, la mise au jeu de la rondelle pour la mise au jeu solennelle, être couvert de cadeaux et tout ça.

“Les adieux sont durs. Je ne voulais pas « prendre ma retraite ». Je n’aime pas le mot “retraite”, mais il était temps et je ne voulais pas en faire tout un plat.

Le dernier but de Bob Kurtz appelle de son dernier match le 14 janvier 2022. Il sera honoré avant le #mnwild affronter les Devils samedi soir. Écouter “Wild 7, Ducks 3 – Full Postgame Show @KFAN1003” à https://t.co/nNoVuXFQCP – Michael Russo (@RussoHockey) 10 février 2023

C’est pourquoi, lorsque le Wild a annoncé plus tôt cette saison qu’il honorerait Kurtz, âgé de 75 ans, et qu’il offrirait aux 10 000 premiers fans samedi soir une mini-radio présentant certains de ses appels les plus mémorables, ceux qui connaissent Kurtz ont pensé qu’ils avaient se tordre le bras.

“Je parie qu’après le match, vous les verrez jonchés partout dans West 7th avec des gens qui se demandent:” Qui est ce type? “”, A déclaré Kurtz. «Écoutez, je suis venu à une autre époque. Je suis arrivé à une époque où vous vous présentiez essentiellement et vous faisiez les jeux. J’ai toujours eu l’impression que personne ne se connectait pour écouter un diffuseur en particulier. Une fois qu’ils se connectent, vous pouvez améliorer leur expérience ou vous pouvez gâcher leur expérience, et c’est généralement quelque part dans ce sens.

“J’espère que vous en ferez une expérience positive pour eux. Mais ils ne sont pas là pour vous écouter, en premier lieu. J’espère que vous pourrez ajouter à l’émission, mais ils sont là pour regarder le match ou écouter le match. Ma carrière n’a jamais consisté à agiter les bras, “me voici, je suis là” ou “construire votre marque”. Nous n’avons jamais eu cela quand je suis arrivé, alors j’ai pensé que je partirais tranquillement et que je le remettrais à (O’Donnell), qui l’a mérité après des années à Houston et dans l’Iowa. Joe a payé sa cotisation et fait un excellent travail.

Mais l’opportunité de retourner au Xcel Energy Center donne à Kurtz l’occasion de saluer la foule et de «leur remercier du fond du cœur» et de retrouver des personnes avec lesquelles il a noué des relations depuis son retour au Minnesota en 2000.

“Pour une raison quelconque, je voulais travailler pour une équipe d’expansion”, a déclaré Kurtz, qui a commencé sa carrière dans la radiodiffusion en 1974.

Son partenaire de diffusion de longue date, Tom Reid, reste l’un de ses meilleurs amis et quelqu’un avec qui il parle et qu’il voit régulièrement. Même chose avec le producteur exécutif et animateur de la radio Wild, Kevin Falness.

Mais samedi sera surtout spécial pour sa famille. Sa femme, Lorri, ses fils, Paul et Dan, sa belle-fille, Gina, et ses petits-fils jumeaux de cinq ans, Colt et Max, seront de la partie pour faire « Let’s Play Hockey ».

“Je suis sûr que les petits gars sont tous excités”, a déclaré Kurtz. « Je veux dire, ne vous méprenez pas, c’est cool. C’est un honneur. Mais ce n’est vraiment pas quelque chose que je cherchais. Je suis sûr que je l’apprécierai beaucoup plus une fois que ce sera fini quand je repenserai à toute la nuit.

Il a ajouté, dans un style d’autodérision typique, “Je suis sûr qu’ils ont vendu le jeu en quelques minutes lorsqu’ils l’ont annoncé.”

Kurtz a d’excellents souvenirs de travail sur les jeux Wild.

Il a vu Marian Gaborik marquer le premier but à l’entraînement à Parade Ice Gardens en 2000. Il a appelé le premier match d’exhibition du Wild au Rose Garden Arena de Portland, Oregon. Ses appels préférés incluent le premier but du Wild de Darby Hendrickson à domicile, le match à cinq buts de Gaborik. contre les Rangers, le vainqueur de la série d’Andrew Brunette au Colorado il y a 20 ans et le vainqueur de la série de Nino Niederreiter contre le Colorado il y a neuf ans.

“Bien sûr, les mauvais ressortent aussi, comme en mai 2014, ‘(Brent) Seabrook du poteau à (Patrick) Kane, dans le filet devant (Ilya) Bryzgalov'”, a déclaré Kurtz.

Et dans une entreprise où, croyez-le ou non, certains partenaires de diffusion ne se supportent pas, il lui manque toujours de travailler avec Reid, l’ancien défenseur des North Stars devenu diffuseur. Ils ont voyagé en Alaska, sur l’île de Vancouver et dans tant d’autres endroits ensemble au fil des ans. Rappelez-vous, quand ils ont commencé, ils ne voyageaient pas sur une charte fantaisiste. Ils ont volé commercialement, réservant leurs propres voyages, ils ont donc passé des heures et des heures de temps de qualité ensemble.

“Vous vous souvenez encore de la randonnée dans le Grand Canyon avec Tom et notre entraîneur de force et de conditionnement George Kinnear en 2004 ou 2005”, a déclaré Kurtz. “Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne puisse sortir du parking maintenant.”

Tellement excité de célébrer Bob Kurtz samedi soir @XcelEnergyCtr. Cérémonie en l’honneur de Kurtzy pour deux décennies de @mnwild l’excellence en matière de diffusion se produit juste avant les mises au jeu et une couverture complète est disponible @KFAN1003. J’espère que tu peux nous rejoindre! https://t.co/Aqvb3DsLlc pic.twitter.com/TIYmzno5lq – Kevin Falness (@RadioFalness) 10 février 2023

Kurtz a fréquenté l’État du Michigan et voulait vraiment se lancer dans la radiodiffusion, mais ne connaissait personne dans le secteur.

Un jour, Kurtz a rencontré le légendaire directeur de l’information sportive Fred Stabley et le reste appartient à l’histoire. Kurtz a travaillé à des jeux à l’école et de là est allé à Lansing, puis a rebondi jusqu’à sa première grande pause en rappelant les matchs de hockey, de baseball, de basket-ball et de football de l’État du Michigan à son alma mater.

C’était jusqu’à la fin des années 70, lorsqu’il y a eu un énorme bouleversement sur le marché de la télévision Twin Cities.

Kurtz rêvait de travailler à Detroit, d’où il venait, toute sa vie, mais pour une raison quelconque, il aimait Minneapolis lorsqu’il voyageait ici avec les Spartans. Il l’aimait tellement qu’il s’est abonné au Minneapolis Star and Tribune. Il n’y avait pas d’Internet à cette époque, donc Kurtz recevait le journal dans le Michigan trois jours après sa publication initiale.

“J’étais intéressé par ce qui se passait là-bas”, a déclaré Kurtz. « J’ai pensé, ‘Peut-être que je trouverai un noyau quelque part ici.’ Il s’est avéré qu’il y a eu une petite histoire dans le sport un jour où ils ont eu ce changement massif de télévision. Channel 9, qui était l’affilié d’ABC, a perdu son affiliation. ABC est allé chercher Channel 5. Puis NBC a attrapé 11. Eh bien, Channel 11, WTCN à l’époque, ils avaient tous les matchs des North Stars.

«Alors ils ont largué les North Stars et les Twins, et toute cette mi-saison pour les North Stars. Et je regarde cette figure, ‘Il pourrait y avoir une opportunité d’emploi ici.’ Alors j’y suis allé. Et j’ai fini par décrocher le poste. »

Un professeur d’anglais de l’État du Michigan nommé Jim Cash, qui écrira des scénarios tels que “Dick Tracy”, “Top Gun”, “Turner & Hooch” et “The Secret of My Success”, a aidé Kurtz à réaliser sa cassette d’audition.

Don Swartz l’a embauché et a finalement tellement aimé Kurtz qu’il lui a proposé le poste de Twins, ce qu’il a fait pendant huit ans avant de se rendre au NESN en 1989 pour animer et faire des matchs des Red Sox. Il y est resté 11 ans avant de retourner dans les villes jumelles pour travailler pour le Wild.

Kurtz a en fait commencé à travailler pour les matchs des North Stars en 1979, puis a fait équipe avec Reid pour la première fois en 1980 au McNichols Arena lorsque les Rocheuses ont affronté les North Stars lors, par coïncidence, des débuts de l’arbitre Kerry Fraser dans la LNH.

“J’ai toujours eu ma propre règle selon laquelle Bob est en charge de la diffusion et je suis secondaire”, a déclaré Reid. “Je veux dire, le gars du jeu par jeu doit être le gars qui fait l’appel et il doit se concentrer sur ce qui se passe et j’essaie de faire de même. Et nous avons eu un bon timing. Je savais quand entrer et quand sortir et lui donner suffisamment de temps pour reconstituer la scène. «Et il me laissait aussi du temps quand il voulait que je dise quelque chose ou je pouvais lui taper sur l’épaule si je voulais dire quelque chose. Je pense que cela a plutôt bien fonctionné au fil des ans.

« Il était tellement professionnel. Il n’a jamais hésité à faire beaucoup de travail pour s’assurer que ce serait une bonne émission. Et dans la tribune de presse, lorsque cette équipe était sur la glace à 6 h 30, ne venez pas autour de Bob Kurtz parce qu’il a besoin de voir ces 15 minutes de patinage d’avant-match pour s’assurer qu’il a tout compris, les noms , les chiffres, et des choses comme ça.

Kurtz était un diffuseur raffiné et a eu beaucoup d’influences lorsqu’il a grandi à Detroit, à la frontière canadienne. Cela lui a permis de regarder Hockey Night in Canada et d’apprendre des légendes de la radiodiffusion Foster Hewitt, Danny Gallivan et Bruce Martyn.

“Pour vous dire jusqu’où nous sommes allés, ces matchs Hockey Night in Canada quand j’étais enfant, ils n’ont commencé qu’en deuxième période parce qu’ils n’ont pas télévisé la première période de peur de blesser la porte en direct”, Kurtz a dit. “Ouais, c’est pourquoi je dis que les temps étaient différents.”

Kurtz est ravi de retourner dans l’arène de St. Paul car il manque beaucoup de choses vivant à 70 miles de là à Pepin, Wisc.

“Les rires vous manquent”, a déclaré Kurtz. « Cette partie de la route me manquera toujours. Le physique réel en passant par les road trips ne me manque plus. Une fois que le jeu a commencé, c’était toujours amusant.

« Je veux dire, même jusqu’au dernier. Ce qui est unique au hockey, c’est que la plupart des matchs sont des matchs à un but ou très serrés. Même parfois, quand tout d’un coup quelqu’un saute par trois et que vous pensez que c’est fini, ils en empocheront quelques-uns et ça finira par être un rongeur d’ongles à la fin. Le rythme du jeu est excellent. Ils n’ont pas 90 millions de timeouts, ils ne passent pas tout leur temps à regarder la relecture instantanée. C’est un super match à faire. »



Bob Kurtz, à gauche, avec Tom Reid, milieu et ancien entraîneur adjoint des Wild Mike Ramsey, à droite. (Avec l’aimable autorisation de Kevin Falness)

Kurtz était aussi hilarant et cynique. L’une de ses blagues habituelles lorsque quelqu’un arrivait dans la tribune de presse était de dire à cette personne combien de périodes il restait dans la saison.

Kurtz n’a plus besoin de les compter, bien que vous puissiez parier qu’il sait qu’il y en a 93.

Samedi soir, j’espère qu’il s’imprégnera de ces trois-là lors d’un match dans lequel il sera à juste titre honoré au préalable.

Qu’il pense que les auditeurs l’ont écouté ou non, Kurtz l’a bien mérité après tous les souvenirs qu’il a donnés aux fans de Wild au fil des ans.

“Je pense qu’il profite de sa retraite, mais je pense que ça lui manque aussi”, a déclaré Reid. « Il se tient au courant de ce qui se passe tout le temps. Bob a eu une belle course ici. C’est un de ces gars, ça n’a jamais été à propos de lui. Il s’agissait toujours du jeu. Et il voulait s’assurer que les fans aient une bonne image.

(Photo du haut de Bob Kurtz, à gauche : avec l’aimable autorisation de Michael Russo / The Athletic)