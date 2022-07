Après une autre fusillade de masse, des questions se posent sur le rôle des parents

Alors que de plus en plus de fusillades de masse parmi les plus meurtrières du pays sont perpétrées par des tueurs à l’adolescence et au début de la vingtaine, les procureurs et les chercheurs se concentrent sur les parents pour découvrir comment leurs fils sont radicalisés, quelles interventions auraient pu les arrêter et si les parents qui ne tiennent pas compte des avertissements évidents ou fournissent des armes à feu à leurs enfants devraient être tenus pénalement responsables. Selon les données du Violence Project, plus de 50 personnes de moins de 25 ans ont tué au moins quatre personnes dans un lieu public depuis 1966. Ces données excluent les meurtres de masse attribués à l’activité des gangs, aux vols ou à d’autres crimes sous-jacents.