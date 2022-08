Après une âpre compétition, le chef de l’opposition kenyane rejette le résultat des élections

NAIROBI, Kenya – S’exprimant pour la première fois depuis qu’il a perdu l’élection présidentielle âprement disputée au Kenya, le chef de l’opposition Raila Odinga a rejeté le résultat annoncé lundi et s’est engagé à poursuivre “toutes les options légales”, signalant apparemment que le différend qui a saisi l’Est pays africain est susceptible d’être décidé à sa Cour suprême.

“Ce que nous avons vu hier était une parodie et un mépris flagrant de la constitution et des lois du Kenya”, a déclaré M. Odinga à ses partisans dans un centre de conférence du centre-ville de Nairobi. Il a accusé la commission électorale du pays de parti pris en faveur de son rival, et désormais président élu, Guillaume Ruto.

La courte victoire prononcée par la commission électorale lundi – 50,5% des voix pour M. Ruto contre 48,9% pour M. Odinga – était “nulle et non avenue et doit être annulée par un tribunal”, a déclaré M. Odinga.