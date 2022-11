Après une année mouvementée, le Canadien Alphonso Davies s’apprête à briller sur la plus grande scène du soccer

Paul Stalteri a vu Alphonso Davies pour la première fois à l’âge de 14 ans dans un camp canadien des moins de 15 ans à Toronto.

« Vous pouviez voir tout de suite qu’il avait quelque chose de différent », a déclaré Stalteri, un ancien capitaine du Canada qui était entraîneur des jeunes de Canada Soccer à l’époque. “Évidemment, à 14 ans, un corps différent de celui qu’il a maintenant, mais il était rapide et dynamique et toujours puissant quand on le compare aux joueurs qui l’entourent.”

La question était alors où jouerait-il ?

«À cet âge, presque comme il l’est maintenant, vous pouviez le jouer dans n’importe quelle position différente. Et il a été capable de faire des choses spéciales », a déclaré Stalteri, maintenant entraîneur adjoint du Toronto FC. «Nous l’avions à l’avant, nous l’avions à l’extérieur. Évidemment, à ce moment-là, vous n’allez pas mettre l’un de vos meilleurs joueurs, sinon votre meilleur joueur, en tant qu’arrière latéral, mais nous l’avons eu en tête avec Jonathan (David) dans (quelques) matchs, ce qui était un tandem assez puissant. .”

“Il avait tous les outils pour être un vrai grand joueur”, a-t-il ajouté.

Le déménagement au Bayern Munich au début de 2019 a aidé à débloquer ces outils avec le manager de l’époque, Niko Kovac, s’installant sur lui en tant qu’arrière gauche après que des blessures aient forcé le Bayern à apporter des modifications à sa ligne de fond.

“Les gens le considéraient toujours comme un attaquant ou un ailier jusqu’à ce moment-là”, a déclaré Stalteri, qui a ouvert la voie aux Canadiens en Allemagne où il a remporté le titre de Bundesliga avec le Werder Brême. « Regardez où il est maintenant ? Il est sans doute le meilleur au monde à son poste. Il a fait un super parcours et il est dans un super club. Choisir cet endroit où aller était énorme pour lui dans son développement et une très bonne décision pour lui.

Maintenant, Davies peut briller sur la plus grande scène de football.

L’histoire de Davies est bien connue. Né dans un camp de réfugiés au Ghana de parents qui avaient fui la guerre civile au Libéria, Davies est arrivé au Canada à l’âge de cinq ans.

En juillet 2016, Davies, 15 ans, a signé un contrat de joueur local avec les Whitecaps de Vancouver, devenant ainsi le troisième plus jeune de l’histoire à signer un contrat avec la MLS. Deux ans plus tard, les Whitecaps ont accepté de vendre Davies au Bayern Munich dans le cadre d’un accord MLS alors record, d’une valeur peut-être supérieure à 22 millions de dollars américains.

Davies, alors âgé de 17 ans, a terminé la saison avec Vancouver avant de rejoindre officiellement le Bayern en janvier 2019.

Il n’avait que 16 ans lorsqu’il a fait ses débuts seniors pour le Canada en juin 2017 contre Curaçao, devenant ainsi le plus jeune joueur masculin de l’histoire de l’équipe canadienne. Il avait obtenu sa citoyenneté canadienne la semaine précédente.

Davies a marqué deux fois lors de sa prochaine sortie en équipe nationale, une victoire 4-2 contre la Guyane française à la Gold Cup 2017, où il a remporté le Golden Boot Award en tant que meilleur buteur et le prix du meilleur jeune joueur en plus d’être nommé dans le meilleur onze du tournoi. .

Davies est depuis devenu le visage du soccer masculin canadien, sur et hors du terrain. En juin 2018, il a ouvert la présentation du Canada au Conseil de la FIFA à Moscou dans le cadre de la candidature nord-américaine, avec les États-Unis et le Mexique, pour accueillir la Coupe du monde 2026.

« Les gens d’Amérique du Nord m’ont toujours bien accueilli. Si l’occasion se présente, je sais qu’ils vous accueilleront », a-t-il déclaré aux délégués.

Aujourd’hui, Davies a 12 buts et 16 passes en 34 apparitions pour le Canada. Et son rêve de disputer une Coupe du monde à domicile est en bonne voie.

En mars 2021, Davies est devenu le premier footballeur et le premier Canadien à être nommé ambassadeur de bonne volonté mondial pour l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il s’est déjà engagé à faire don de ses gains de la Coupe du monde à des œuvres caritatives.

Davies a disputé 143 matchs avec le Bayern toutes compétitions confondues avec huit buts et 21 passes décisives. Et son armoire à trophées regorge de trois titres de Bundesliga, de deux Coupes d’Allemagne, de la Super Coupe de l’UEFA, de la Super Coupe DFL et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, sans oublier une médaille de vainqueur de l’UEFA Champions League.

Il a été nommé joueur de l’année de Canada Soccer en 2018, 2020 et 21 et joueur de l’année de la CONCACAF en 2021.

Davies a connu une année de montagnes russes, mise à l’écart avec des symptômes de myocardite, une affection cardiaque légère, à la suite d’un épisode de COVID-19 pendant les vacances d’hiver de la Bundesliga.

Il a raté sept des 14 matchs du Canada lors de la dernière ronde de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du monde, avant de revenir à l’action à la mi-avril.

Plus récemment, il a subi une ecchymose crânienne après avoir reçu par inadvertance une botte au visage de Jude Bellingham du Borussia Dortmund début octobre. Et il est sorti en boitant d’un match du 5 novembre au Hertha Berlin en serrant ses ischio-jambiers.

Le Bayern et Davies disent qu’il est prêt à partir au Qatar. L’entraîneur canadien John Herdman croise les doigts.

Davies s’est également fait aimer de beaucoup en dehors du terrain.

Ses comptes sur les réseaux sociaux sont suivis par une légion de fans. Il compte 6,6 millions d’abonnés sur TikTok, 5,1 millions sur Instagram et 472 800 sur Twitter.

Alors qu’il était mis à l’écart plus tôt cette année, Davies était un observateur attentif des hommes canadiens alors qu’ils se dirigeaient vers la qualification pour la Coupe du monde – un paquet d’énergie alors qu’il diffusait sa réaction en direct.

Plus récemment, il a montré avec enthousiasme son costume d’Halloween – lui chevauchant un dinosaure – sur TikTok.

Le milieu de terrain canadien Jonathan Osorio dit que le succès n’a pas gâché Davies.

“Il n’a pas changé avec tout ce qu’il a accompli”, a déclaré la star du Toronto FC. « Et c’est vraiment admirable. Je pense que c’est une grande réussite en soi.

“Pour ne pas se perdre avec tout ce qui se passe avec lui et avec toute l’attention et avec le nombre de réalisations et de distinctions qu’il a, c’est assez incroyable qu’il soit toujours capable d’être un enfant normal et de profiter de sa vie et de vivre dans le aujourd’hui comme lui-même et personne d’autre. Il est vraiment lui-même dans tout ce qu’il fait sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie.

Osorio s’émerveille toujours devant son coéquipier canadien humain.

« C’est assez incroyable les choses qu’il peut faire athlétiquement. J’ai le privilège de le voir presque tous les jours à l’entraînement.

La capitaine canadienne Christine Sinclair est une fan inconditionnelle de la joueuse de 22 ans d’Edmonton.

“Dès qu’il a le ballon, on sent que tout est possible”, a-t-elle déclaré.

Même quand il n’a pas le ballon.

En mai 2020, Davies a renversé l’attaquant Erling Haaland, alors avec le Borussia Dortmund, par derrière et a mis fin à une menace de penalty. Il a été chronométré à 35,3 kilomètres par heure en pourchassant Haaland, maintenant avec Manchester City.

Le vétéran du Bayern Thomas Muller a surnommé Davies le Bayern Road Runner ce jour-là, faisant référence au personnage de dessin animé rapide.

“C’est un joueur avec beaucoup de cœur et beaucoup de puissance, une puissance extrême”, a déclaré Mueller après le match. “Parfois, il n’est peut-être pas (à sa) meilleure position sur le terrain, mais il obtient l’adversaire quand vous pensez:” Oh, j’ai le temps, j’ai le temps “et puis” Meep meep meep meep “, le FC Bayern Road Runner arrive devant et vole le ballon.

Et son accélération semblable à une fusée pour intercepter un ballon – dirigé vers le contact avec un défenseur panaméen qui le dirigeait – puis se diriger vers le but, déshabillant un défenseur avant de battre le gardien lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en octobre 2021 n’a fait qu’ajouter à cette légende.

La vitesse de Davies n’est pas nouvelle pour Nick Huoseh d’Edmonton, qui l’a entraîné dans sa jeunesse et qui le représente maintenant.

“Il était comme une gazelle”, a déclaré Huoseh à La Presse canadienne en 2020. “Il décollait et vous ne pouvez pas l’attraper.”

—Neil Davidson, La Presse Canadienne

FootballCoupe Du Monde