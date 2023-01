Après une année de hauts et de bas, le gardien des Bears de Chicago, Teven Jenkins, prévoit de « rester affamé » – Shaw Local

LAKE FOREST – Teven Jenkins était dur avec lui-même lundi matin alors que les joueurs des Bears nettoyaient leurs casiers au Halas Hall. Jenkins voulait terminer la saison en force.

Manquer du temps à cause d’une blessure au cou n’était pas la façon dont il envisageait de terminer la saison.

“Je suis un peu déçu de moi-même parce que je voulais terminer la saison avec mes frères cette année, en particulier le nombre de matchs que j’ai disputés l’an dernier avec mon opération au dos”, a déclaré Jenkins. “Revenir cette année et me blesser à nouveau, ce n’est pas quelque chose que je veux gérer.”

Compte tenu de ce qui s’est passé au cours de la dernière année, il est quelque peu miraculeux que Jenkins ait joué pour les Bears. Il y a un an, les gens appelaient Jenkins un buste. L’ancien directeur général des Bears, Ryan Pace, a sélectionné Jenkins avec le 39e choix au repêchage en 2021.

Pace envisageait Jenkins comme le tacle gauche du futur. Au lieu de cela, Jenkins a eu besoin d’une opération au dos avant même le début de la saison et n’a commencé que deux matchs. Les Bears ont licencié Pace il y a un an et ont recruté le nouveau directeur général Ryan Poles.

Les Polonais et l’entraîneur-chef de première année Matt Eberflus ont d’abord déplacé Jenkins vers le tacle droit au printemps, puis l’ont enterré sur le tableau des profondeurs. Jenkins a commencé son camp d’entraînement mis à l’écart par une mystérieuse blessure au dos. Il y avait des spéculations, et même un rapport du réseau NFL, selon lesquels les Polonais recherchaient des offres commerciales pour Jenkins.

Ce n’est que lorsque le personnel d’entraîneurs a déplacé Jenkins à la garde droite que le joueur de 24 ans a trouvé sa place. Jenkins a grimpé le tableau de profondeur et a fini par commencer la semaine 1 à la position. Il s’est avéré être l’un des meilleurs joueurs de ligne de l’équipe lorsqu’il était en bonne santé.

À bien des égards, cela ressemblait un peu à une saison recrue pour Jenkins. Il a à peine joué en 2021 et il a changé de poste pendant l’intersaison. Il a dit que ses entraîneurs ont aimé les flashs qu’il a montrés mais veulent plus de cohérence.

“Je vais avoir de grands jeux, conduire quelqu’un comme 10 verges ou plus”, a déclaré Jenkins. “Le prochain jeu, je ne le ferai peut-être que pour un mètre ou ne sera pas aussi bon que le jeu précédent.”

Dans l’esprit de Jenkins, son travail est loin d’être assuré la saison prochaine. Les Bears ont plus d’espace de cap que toute autre équipe de la NFL, et ils ont neuf choix au repêchage, y compris le premier choix au total.

“Je veux dire, nous avons beaucoup d’espace de cap et beaucoup d’opportunités dans ce repêchage, donc je ne sais vraiment pas comment ça va se passer”, a déclaré Jenkins. “Je ne veux jamais être la personne qui dit:” Ouais, j’ai une place. Je ne veux pas faire ça parce que je veux toujours rester affamé et avoir l’impression que je dois encore poursuivre mon travail même si je l’ai en sécurité.

Jenkins a déclaré qu’il prêterait attention à ce que les Polonais et le front office font cette intersaison. D’autres joueurs pourraient dire qu’ils ne font pas attention, mais Jenkins a déclaré que ces mouvements l’affectaient, lui et sa famille. Bien sûr, il fera attention.

Le cou de Jenkins va mieux. À ce stade, a-t-il dit, cela prendra juste un peu de temps. Il s’est blessé au cou le 18 décembre lors d’un match contre les Eagles de Philadelphie au Soldier Field. Il est revenu à l’action deux semaines plus tard, mais a aggravé la blessure le 1er janvier lors d’un match à Detroit. Il a raté la finale de la saison dimanche.

Jenkins ne s’attend pas à ce que ce soit quelque chose qui se poursuivra la saison prochaine.

Sur le papier, Jenkins semble être une valeur sûre pour la ligne offensive en 2023, à condition qu’il reste en bonne santé. Mais comme il l’a dit lui-même, les Bears ont les ressources pour remplacer n’importe qui.

“Dans l’ensemble, il y a beaucoup de choses que je dois améliorer”, a déclaré Jenkins. “J’ai fait quelques bonnes choses, mais j’ai l’impression qu’il y a plus de choses que je dois améliorer que de bonnes choses.”