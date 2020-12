Les équipes indiennes de hockey masculin et féminin avaient commencé l’année dans le but de terminer sur le podium aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, ce qui mettrait fin à la sécheresse des médailles du pays depuis 40 ans lors de la plus grande folie sportive du monde, mais les Jeux olympiques ont été reportés à 2021 en raison de Covid-19. L’Inde a remporté pour la dernière fois une médaille d’or au hockey aux Jeux olympiques de 1980 à Moscou. Depuis, l’équipe masculine a participé à huit Jeux Olympiques sans se rendre sur le podium. À Rio, l’équipe masculine a terminé une triste huitième.

L’équipe masculine, qui s’est hissée à la quatrième place du classement mondial de la Fédération internationale de hockey (FIH) cette année, a maintenu cette position avec 2063,78 points dans la liste de fin d’année et entrerait en 2021 en tant que quatrième équipe classée.

Avant que les activités de hockey ne s’arrêtent en mars en raison de Covid-19 , l’équipe indienne de hockey masculin a participé à sa première campagne de la FIH Pro League, disputant six matchs contre des équipes formidables comme la Belgique, les champions du monde en titre, les médaillés d’argent olympiques aux Pays-Bas et en Australie.

L’équipe indienne avait fait un début catégorique de sa campagne de la FIH Pro League avec une victoire de 5-2 et 3-3 (3-1) contre les Pays-Bas, suivie d’une victoire de 2-1 et d’une défaite de 3-4 contre la Belgique, et 3 -4 défaite et 2-2 (3-1) victoire contre l’Australie, avant la Covid-19 la pandémie a stoppé la compétition.

Après cela, les joueurs ont été confinés dans un environnement bio-sécurisé dans les installations de l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) à Bengaluru où ils ont effectué leur entraînement une fois que les règles ont été assouplies par le gouvernement en août.

Pendant ce temps, six des joueurs, dont le capitaine Manpreet Singh, ont été infectés par le virus. En dehors de lui, Surender Kumar, Jaskaran Singh, Varun Kumar et Krishan Pathak avaient également reçu un diagnostic de Covid-19 .

« Je pense que nous avions tellement lu et entendu parler de la pandémie comme une maladie mortelle, les premiers jours ont été stressants et anxieux après avoir été testés positifs pour le virus. Bien que je sois dans certaines des situations de match les plus difficiles en tant que hockey professionnel. joueur, je ne m’étais jamais senti aussi stressé », avait déclaré Mandeep à propos de son expérience en quarantaine. « Je n’ai jamais été emmené dans une ambulance, je n’ai jamais été gravement blessé non plus. Donc, cette phase a été une nouvelle expérience pour moi. »

La campagne de l’Inde dans la Pro League en cours recommencerait les 10 et 11 avril avec un match nul contre l’Argentine à l’extérieur. L’Inde affrontera ensuite la Grande-Bretagne les 8 et 9 mai, à nouveau à l’extérieur, avant de se rendre en Espagne où ils joueront les 12 et 13 mai. Ils affronteront ensuite l’Allemagne à l’extérieur les 18 et 19 mai et joueront enfin un match nul à domicile le 29 mai. et 30 contre la Nouvelle-Zélande.

Le skipper Manpreet pense que les matchs consécutifs seront le bon test décisif pour l’équipe avant les Jeux olympiques de Tokyo.

« Je pense qu’après quatre semaines d’écart entre nos matches contre l’Argentine et la Grande-Bretagne, nous jouerons des matches consécutifs presque tous les week-ends jusqu’à la fin du mois de mai et c’est le genre d’élan que nous recherchons avant les Jeux olympiques. Jeux », avait-il dit.

« Nous testerons notre corps et notre esprit pendant cette période pour voir comment nous pouvons faire face à la pression de jouer deux matchs consécutifs à haute intensité et bien gérer la charge. Ce sera un test idéal pour nous avant les Jeux olympiques. »

En revanche, l’équipe féminine n’a fait que sa deuxième apparition olympique en 2016 à Rio, mais a terminé une mauvaise 12e. L’équipe, qui s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de 2020 l’année dernière, devait faire sa marque à Tokyo. Mais les Jeux olympiques ont été reportés et se dérouleront désormais du 23 juillet au 8 août.

L’équipe féminine s’est classée neuvième avec 1 543 points au classement de fin d’année. La première fois qu’ils ont atteint la neuvième position, c’était en 2018.

Les femmes n’ont pas réussi à se qualifier pour la Pro League. Ils n’ont joué aucun match de compétition en 2020 et se sont rendus en Nouvelle-Zélande pour une tournée d’entraînement de cinq matchs en janvier. L’équipe dirigée par Rani Rampal a enregistré une victoire contre l’équipe de développement néo-zélandaise (4-0) lors de son match d’ouverture. Les veilles indiennes ont ensuite perdu deux matches 1-2 et 0-1 contre l’équipe nationale néo-zélandaise. Après cela, l’Inde a remporté la victoire 1-0 contre la Grande-Bretagne. Lors du dernier match de la tournée, l’Inde a battu la Nouvelle-Zélande 3-0, mettant fin à leur tournée en beauté.

Après la tournée, comme l’équipe masculine, ils ont également pris part au camp national au centre SAI de Bengaluru au milieu de la Covid-19 pandémie et se sont concentrés sur leur forme physique et leur habileté à affûter dans le cadre de leur préparation olympique.

L’équipe féminine indienne commencera sa campagne olympique contre les champions du monde des Pays-Bas l’année prochaine. Bien que l’Inde n’ait affronté l’équipe néerlandaise dans aucun tournoi majeur dans un passé récent, ils sont conscients de la façon dont l’équipe joue.

L’entraîneur-chef Sjoerd Marijne et l’entraîneur analytique Janneke Schopman étant originaires des Pays-Bas, le duo connaît bien le style de jeu de l’équipe nationale néerlandaise.

« Nous n’avons pas joué contre l’équipe nationale des Pays-Bas ces derniers temps, mais nous suivons de près leurs matchs et nous finissons par parler aux entraîneurs Sjoerd et Janneke du style de jeu de l’équipe », a déclaré le vice-capitaine Savita.

« Les deux entraîneurs étant originaires des Pays-Bas, ils ont beaucoup de connaissances sur le jeu de l’équipe. Les Pays-Bas sont sans aucun doute agressifs et tactiquement très solides. Notre premier match aux Jeux olympiques sera sûrement difficile », a-t-elle ajouté.

L’ancien capitaine indien Dhanraj Pillay pense que l’équipe féminine indienne peut remporter l’insaisissable médaille olympique l’année prochaine.

« Nous avons l’un des meilleurs capitaines à Rani. Je pense que Rani et le gardien de but Savita peuvent emmener l’équipe sur le podium. L’équipe travaille très dur, se prépare pour les Jeux olympiques et je suis convaincu d’un bon spectacle », at-il a dit.

Et d’après les performances des équipes masculines et féminines au cours des deux dernières années, les fans peuvent s’attendre à un bon spectacle à Tokyo l’année prochaine.