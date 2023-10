Après une allégation de harcèlement, un responsable du LAPD risque un licenciement et non des accusations

Un haut responsable de la police de Los Angeles a été rétrogradé et risque d’être licencié après avoir été accusé d’avoir traqué un collègue avec lequel il entretenait une relation amoureuse, alors même que les procureurs du comté de San Bernardino ont annoncé qu’ils ne porteraient pas d’accusations pénales dans cette affaire. .

Al Labrada, un vétéran du département depuis 30 ans, est en congé depuis le début du mois en raison d’allégations selon lesquelles il aurait utilisé un Apple AirTag pour suivre les mouvements de l’officier. Lundi, le chef Michel Moore a confirmé qu’il avait rétrogradé Labrada du poste de chef adjoint au poste inférieur de commandant. Labrada a également été dirigé vers une audience disciplinaire du conseil des droits – une indication que le ministère cherche à le licencier.

La police de l’Ontario enquêtait sur les allégations de harcèlement criminel, mais le bureau du procureur du comté de San Bernardino a déclaré mercredi qu’il ne disposait pas de suffisamment de preuves pour porter des accusations contre Labrada.

« Notre bureau a terminé son examen et a décidé de ne pas porter plainte au pénal, en raison de l’insuffisance des preuves prouvant la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable », a déclaré Jacquelyn Rodriguez, porte-parole du bureau, dans un courrier électronique. Elle a déclaré que le bureau ne divulguerait pas les raisons juridiques de sa décision, affirmant qu’il ne le ferait que dans un nombre limité de cas, y compris les tirs de la police.

La nouvelle de la rétrogradation et du possible licenciement de Labrada a marqué un autre tournant dramatique pour un responsable respecté qui était considéré comme un candidat interne potentiel pour devenir le prochain chef. Moore a déclaré publiquement qu’il ne remplirait pas son deuxième mandat de cinq ans à la tête du pays.

Mardi, Moore a promu le chef adjoint Blake Chow, qui dirige le Bureau de l’Ouest, au poste de chef adjoint supervisant le Bureau des opérations spéciales, remplaçant Labrada en tant que responsable des détectives, des opérations spéciales, de la lutte contre le terrorisme et des unités de transit. Chow, qui a rejoint le département en 1990, était récemment responsable des opérations du département dans le Westside après avoir dirigé le Bureau des services de transport en commun pendant plusieurs années.

Chow est le dernier d’un groupe de responsables du LAPD qui ont accédé à des postes élevés sous l’ancien chef William J. Bratton et, outre Moore, il est l’un des visages publics les plus connus du département.

La destitution de Labrada en tant que chef adjoint n’est pas sans précédent. Bratton et l’ancien chef Charlie Beck ont ​​choisi de rétrograder les chefs adjoints au rang de commandants. Les chefs adjoints servent sous l’autorité du chef et peuvent être rétrogradés sans explication.

Le départ de Labrada de son poste précédent a déclenché le plus grand remaniement jamais vu au cours des six années de Moore à la tête de la police de la ville, le chef adjoint Emada Tingirides passant du bureau des services communautaires au bureau sud, qui couvre le sud de Los Angeles. Tingirides, qui a dirigé le programme de police communautaire du département, a longtemps été considéré comme un autre successeur potentiel de Moore.

Des sources du LAPD, qui ont requis l’anonymat pour s’exprimer librement sur les affaires du département, ont déclaré que cette décision pourrait donner un coup de pouce à la carrière de Tingirides, qui manque relativement d’expérience opérationnelle. Tingirides est devenue chef adjointe peu de temps après sa promotion au poste de capitaine, un saut presque sans précédent dans l’histoire récente du LAPD.

Tingirides occupe désormais un poste que son mari, un chef adjoint du LAPD à la retraite, occupait autrefois. Cmdr. Bill Brockway a été promu à la tête du Bureau du partenariat pour la sécurité communautaire, tandis que le chef adjoint Gerald Woodyard a été transféré du Bureau Sud vers le Bureau Ouest.

Pour Moore, les allégations contre Labrada et les incidents impliquant d’autres hauts fonctionnaires ont renouvelé les questions sur sa gestion et sa surveillance du troisième plus grand service de police du pays. Dans une interview au début du mois, Moore a reconnu que les récentes controverses avaient ébranlé la confiance du public dans le ministère, mais a rejeté l’idée qu’elles étaient le signe de problèmes culturels plus profonds avec le ministère.

La policière qui accusait Labrada de harcèlement criminel a contacté la police de l’Ontario après avoir découvert un AirTag – un petit dispositif de suivi qui peut être attaché à des objets personnels – parmi ses possessions, selon deux sources proches du dossier. Un groupe d’agents d’une unité de gangs de la vallée de San Fernando, dissoute depuis, fait l’objet d’une enquête pour, entre autres fautes, avoir utilisé ces appareils pour traquer des suspects sans autorisation du tribunal.

Après que le Times s’est enquis du rapport de la police de l’Ontario, le LAPD a confirmé qu’il menait sa propre enquête interne sur l’affaire et a déclaré que Labrada continuerait à occuper son poste. Plusieurs jours après la parution de l’article du Times sur les allégations, Moore a annoncé que Labrada serait mis en congé administratif.

Dans un e-mail envoyé à tout le personnel du département, Labrada a déclaré qu’il prendrait une « absence du commandement » d’une semaine. Selon l’e-mail, qui a été examiné par le Times, le chef adjoint David Kowalski assumera la direction du Bureau des opérations spéciales – qui supervise la plupart des unités spécialisées du département, y compris les divisions des crimes majeurs, des gangs et des stupéfiants, ainsi que du soutien aérien – en L’absence de Labrada.

Labrada a nié à plusieurs reprises les allégations portées contre lui et a indiqué qu’il envisageait une action en justice contre le ministère. Dans une précédente déclaration au Times, un avocat de Labrada a déclaré que le rapport de police « dénature la nature de tout ».

Labrada était le Latino le plus haut gradé d’un département où plus de la moitié des officiers s’identifient comme Latino.

Vétéran du Corps des Marines qui a effectué diverses missions tout en gravissant les échelons, il était membre de la Latin American Law Enforcement Assn., qui défend les intérêts des officiers latinos. Son nom était visiblement absent d’une récente présentation des membres du groupe à la commission de police.

Labrada n’est pas le premier haut responsable du LAPD dans l’histoire récente à quitter brusquement son poste au milieu d’allégations de mauvaise conduite.

En 2018, un autre chef adjoint, Jorge Villegas, a pris sa retraite après que des sources ont déclaré au Times qu’il entretenait une relation sexuelle inappropriée avec une subordonnée. Une unité de surveillance du LAPD a capturé Villegas et son subordonné apparemment en train de se livrer à un acte sexuel dans un parking, ont indiqué les sources.

Le cas de Villegas a refait surface cette année dans un dossier déposé devant le tribunal par un ancien commandant du LAPD qui poursuit le département pour représailles.

Le président de la commission de police, Erroll Southers, a déclaré qu’il avait ordonné au bureau de l’inspecteur général de surveiller l’enquête du LAPD afin de garantir « l’objectivité et l’impartialité à l’avenir ».