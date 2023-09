Après une accalmie, les demandeurs d’asile s’adaptent aux changements de l’immigration américaine et submergent à nouveau les agents frontaliers – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

JACUMBA HOT SPRINGS, Californie (AP) — Un groupe de migrants en provenance de Chine s’est rendu à un agent de la patrouille frontalière dans une région isolée du sud de la Californie alors que des rafales de vent ont noyé le bourdonnement des lignes électriques à haute tension, rejoignant d’autres d’Équateur, du Brésil, de Colombie et d’ailleurs. dans un camping désert avec des abris faits de branches d’arbres.

Leur arrivée mercredi est un autre signe que les agents ont été submergés ces derniers jours par des demandeurs d’asile sur certaines parties de la frontière américaine avec le Mexique. Dans la petite ville d’Eagle Pass, au Texas, près de 6 000 migrants ont traversé la frontière du Mexique vers les États-Unis en deux jours, ce qui a incité les autorités à fermer l’un des deux postes frontaliers officiels de la ville afin que ces agents puissent aider à gérer l’afflux. Les postes frontaliers ont récemment fermé pour des raisons similaires à San Diego et à El Paso, au Texas.

Après une baisse des passages illégaux consécutive aux nouvelles restrictions en matière d’asile en mai, l’administration du président Joe Biden est à nouveau sur les talons. Les maires et gouverneurs démocrates cherchent à obtenir davantage d’aide pour accueillir les demandeurs d’asile et les républicains s’emparent de la question à l’approche des élections de 2024.

Le Département de la Sécurité intérieure a annoncé mercredi qu’il accorderait un statut de protection temporaire à environ 472 000 Vénézuéliens qui se trouvaient aux États-Unis le 31 juillet, facilitant ainsi les démarches vers une autorisation de travail. Cela s’ajoute aux 242 700 Vénézuéliens déjà qualifiés pour un statut temporaire.

L’administration envoie également 800 soldats d’active à la frontière, qui s’ajouteront aux 2 500 membres de la Garde nationale. Il étend les installations de détention aux frontières de 3 250 personnes à près de 23 000 et étend la surveillance à domicile à l’échelle nationale pour les familles en attente de première vérification d’asile.

L’administration a renouvelé la pression – et le blâme – sur le Congrès, qui a longtemps échoué à se mettre d’accord sur des changements complets au système d’immigration du pays. L’administration Biden demande désormais au Congrès 4 milliards de dollars de financement d’urgence.

La sécurité intérieure a déclaré dans un communiqué qu’elle « utilisait les outils limités dont elle dispose pour sécuriser la frontière et construire un système d’immigration sûr, ordonné et humain ».

Theresa Cardinal Brown, conseillère principale du Bipartisan Policy Center pour la politique d’immigration et de frontière, a déclaré qu’il était normal de constater une baisse des passages illégaux après des changements comme ceux imposés en mai, mais que cela est généralement de courte durée une fois que les migrants voient comment les choses se déroulent.

« Les gens voient ce qui est arrivé au dernier groupe de personnes qui ont essayé et ils se disent : ‘Oh, eh bien, ce n’est peut-être pas aussi dur qu’ils le disent' », a déclaré Brown.

Une augmentation du nombre de familles arrivant à la frontière a conduit à des conditions inacceptables dans deux des secteurs les plus fréquentés de la patrouille frontalière, a rapporté un observateur nommé par le tribunal à un tribunal fédéral la semaine dernière. Le Dr Paul H. Wise a déclaré que des enfants âgés d’à peine 8 ans étaient séparés de leurs parents lors du traitement dans le sud du Texas, une pratique principalement utilisée pour les garçons de 13 à 17 ans.

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont déclaré qu’elles examinaient le rapport de Wise, notant que des séparations temporaires limitées peuvent survenir pendant le traitement pour des raisons de sécurité, mais qu’elles n’ont rien à voir avec les séparations à long terme sous l’ancien président Donald Trump. Wise a déclaré que même une séparation à court terme peut avoir des « effets néfastes et durables ».

A Eagle Pass, une ville de 28 000 habitants, environ 2 700 migrants ont traversé la frontière mardi et 3 000 mercredi, selon le shérif du comté de Maverick, Tom Schmerber. Le maire Rolando Salinas a déclaré mardi la ville zone sinistrée.

Les autorités américaines ont fermé mercredi un pont et une voie ferrée internationale à Eagle Pass pour rediriger le personnel. L’Union Pacific Railroad Co. a déclaré jeudi que des milliers de wagons y traversaient quotidiennement la frontière.

Le CBP a déclaré aux chefs d’entreprise qu’il n’avait aucune estimation du moment où le trafic ferroviaire reprendrait à Eagle Pass ou du moment où le trafic de camions commerciaux à destination des États-Unis rouvrirait sur un pont à El Paso. La circulation a été ralentie aux autres postes frontaliers.

« Tout au long de la frontière, nous rencontrons un grand nombre de migrants, vous constaterez donc des ralentissements et des perturbations » aux postes frontières, a déclaré Dennis McKenzie, directeur adjoint du CBP pour la sécurité du fret et des moyens de transport. « Tout le monde est sur le pont. »

À San Diego, un passage piéton est fermé depuis le 14 septembre pour diriger le personnel vers une zone où les migrants du Cameroun vers la Colombie attendent entre un mur frontalier à double couche à San Diego. Des bénévoles distribuent aux migrants de la nourriture et des bouteilles d’eau en attendant qu’ils soient traités.

Près de Jacumba Hot Springs, une ville de moins de 1 000 habitants dotée d’un petit hôtel et d’un magasin général au milieu de montagnes parsemées de rochers, à une heure de route à l’est de San Diego, des camps de migrants ont commencé à se former la semaine dernière pour la première fois depuis mai.

Des passeurs conduisent les migrants vers un endroit du Mexique, là où se termine le mur frontalier. L’un des trois camps de la vallée de Jacumba se trouve à environ une demi-heure de marche sur une route de gravier utilisée presque exclusivement par les agents frontaliers. Mercredi, aucun n’était resté plus d’une nuit, occupant des tentes abandonnées par d’autres.

La patrouille frontalière donne aux migrants des bracelets colorés marquant leur date d’arrivée afin de déterminer qui sera transporté en premier vers un lieu de traitement. Les feux de camp et les genévriers protègent les migrants des frissons du soir. Certains ont grimpé au sommet des rochers dans l’espoir d’obtenir un signal de téléphone portable.

Angel Sisa, 40 ans, a quitté la région côtière de l’Équateur avec sa femme et ses deux enfants âgés de 15 et 13 ans, vendant son magasin général pour échapper aux menaces de mort des criminels exigeant des paiements mensuels. La famille Sisa a payé des passeurs pour qu’ils les emmènent en avion et en bus jusqu’à ce qu’ils atteignent un hôtel à Tecate, la ville du Mexique la plus proche du point de passage au bord de la route où ils ont traversé. Ils espèrent s’installer à Minneapolis avec des membres de leur famille qui ont quitté l’Équateur il y a environ un an.

Carlos Andres Vasquez, 37 ans, s’est envolé de son pays natal, la Colombie, pour Mexico en tant que touriste et a payé 800 dollars à un passeur pour être conduit de Tijuana sur une route remplie de bosses et de nids-de-poule avant d’arriver près de l’endroit où ils passeraient par les États-Unis.

« Ils les traitaient comme du bétail, comme des animaux », a déclaré Vasquez. « Ils nous ont mis 20 à 18 dans une camionnette, des femmes et des enfants devant et nous sommes rentrés à l’arrière. »

Il a déclaré que lui et d’autres Sud-Américains se sont rendus au camping à pied mardi sous la surveillance « très agréable » d’un agent de la patrouille frontalière. Vasquez, dont le père a été tué et qui a quitté la Colombie en raison de menaces de mort, envisage de s’installer chez un ami à Holyoke, dans le Massachusetts, et d’économiser de l’argent pour que sa femme et ses enfants, âgés de 7 et 2 ans, le rejoignent.

