Après un vote controversé sur les drapeaux de la fierté en Ontario, les élèves LGBTQ+ réfléchissent à leur signification

L’école secondaire de Kaylee Johnson à St. John arbore chaque année un drapeau de fierté sur son terrain.

« Lorsque vous entrez dans des écoles et des endroits où vous pouvez voir cette représentation, vous vous sentez très à l’aise [and] bienvenue », a déclaré Johnson, membre de la communauté LGBTQ+, à CBC News.

Comme la plupart des provinces canadiennes célèbrent le mois de la fierté en juin, et d’autres en août, le drapeau de la fierté et ses versions ont été au centre des récents débats entourant l’inclusion LGBTQ+ dans les écoles. Les étudiants de la communauté disent que faire flotter le drapeau est un geste de soutien qui les fait se sentir en sécurité.

La décision récente du York Catholic District School Board, en Ontario, de ne pas arborer le drapeau de la fierté dans un centre d’éducation en juin a suscité une réaction partagée. Les membres du conseil d’administration qui ont voté pour ne pas hisser le drapeau ont déclaré qu’ils s’engageaient envers leurs enseignements religieux.

Anthea Peta-Dragos, une administratrice senior catholique de York qui était présente pour le vote, a déclaré qu’elle avait le cœur brisé pour les élèves LGBTQ + du conseil scolaire.

« Faire voler le drapeau signifie inclusivité, équité et se sentir bien accueilli dans les écoles », a déclaré Peta-Dragos à CBC News.

« [LGBTQ+] les étudiants méritent notre respect et notre aide, et c’est ce que le drapeau aurait encouragé s’il avait été lancé dans les airs. »

Les étudiants LGBTQ + disent que le drapeau de la fierté freine l’homophobie

Un panneau pour l’école publique Emily Stowe est affiché à Norwich, en Ontario, le 3 mai 2023. Le canton du sud de l’Ontario a voté plus tôt cette année pour interdire les drapeaux de la fierté sur les propriétés municipales. (Nicole Osborne/La Presse Canadienne)

Destiny Fenez et Jeorge McCallum, tous deux lycéens de 17 ans à St. Albert, en Alberta, sont des membres LGBTQ+ de l’alliance gay-hétéro de leur école.

À l’intérieur de leur école, les enseignants affichent des drapeaux de fierté de progrès et des autocollants de fierté dans leurs salles de classe – une petite «carte de visite» pour indiquer que les élèves LGBTQ + sont dans un espace sûr, selon McCallum.

Le drapeau peut être un symbole net positif dans les communautés où un soutien enthousiaste est plus difficile à trouver, ont-ils ajouté.

« Non pas que ce soit toujours comme de la haine extérieure, mais c’est juste comme, ‘ce sont d’autres personnes et leurs problèmes ne sont pas mes problèmes’… Donc, faire flotter le drapeau n’est pas seulement un symbole que nous ne vous détestons pas, c’est aussi, ‘nous vous soutiendrons et nous allons vous aider là où nous le pourrons' », a expliqué McCallum.

Fenez a accepté, ajoutant que l’affichage de drapeaux de fierté dans les salles de classe aide à lutter contre l’homophobie à l’intérieur de l’école.

« Nous n’avons pas besoin de nous inquiéter que les gens de cette classe soient impolis, méchants ou homophobes aussi souvent, car nous pouvons être sûrs que l’enseignant s’en occupera réellement », a-t-elle déclaré.

« Bien que je ne l’aie pas personnellement vécu, je sais que plusieurs autres membres de la communauté à l’école ont déjà été traités d’insultes. Et j’ai remarqué que cela est beaucoup moins susceptible de se produire dans les salles de classe où le drapeau de la fierté » est allumé afficher.

MONTRE | Drapeau de la fierté volé dans une école de Winnipeg : Une école de Winnipeg sous le choc après le vol du drapeau de la fierté La police de Winnipeg enquête sur le vol d’un drapeau Pride suspendu devant l’école communautaire Riverbend de la division scolaire Seven Oaks au cours de la fin de semaine.

Les élèves ont dit qu’ils aimeraient voir plus de choses à l’intérieur des écoles pour marquer le mois de la fierté, y compris des discussions en classe et des célébrations.

Bien qu’une déclaration extérieure d’alliance soit la bienvenue – comme un drapeau de fierté sur un poteau à l’extérieur de l’enceinte de l’école – les programmes éducatifs axés sur la fierté feront la plus grande différence pour les élèves, a déclaré McCallum.

Les écoles débattent au milieu d’incidents liés au drapeau

Avant le premier jour du mois de la fierté dans plusieurs provinces canadiennes jeudi, les débats autour des drapeaux de la fierté dans les écoles ont refait surface, tout comme les actes de vandalisme dirigés contre le drapeau.

Un groupe canadien confessionnel a appelé à une « journée de marche du drapeau de la fierté nationale » jeudi. Certains parents religieux de London, en Ontario, se sont demandé s’ils enverraient leurs enfants à l’école.

Kaylee Johnson, une élève du secondaire à Saint John, au Nouveau-Brunswick, est montrée lors du débrayage qu’elle a co-organisé le mois dernier, protestant contre la décision du gouvernement provincial de revoir une politique qui affirme les droits LGBTQ dans les écoles. (Soumis par Kaylee Johnson)

Trois adolescents de la Nouvelle-Écosse ont été accusés le mois dernier pour avoir incendié un drapeau de la fierté à l’école secondaire Bay View à Upper Tantallon, en Nouvelle-Écosse, un acte qui, selon la GRC, était motivé par la haine.

Pendant ce temps, un conseiller scolaire catholique de Niagara a été montré dans une vidéo établissant une comparaison entre le drapeau de la fierté et le drapeau nazi, CBC News rapporté cette semaine .

Paolo de Buono, un enseignant catholique et administrateur d’un autre conseil scolaire de l’Ontario qui a critiqué le résultat du vote du YCDSB, a déclaré qu’il plaidait depuis 2020 pour que les conseils scolaires catholiques arborent le drapeau de la fierté.

« L’inclusion est vraiment importante, faire sentir aux gens qu’ils appartiennent, qu’ils sont respectés, qu’ils sont aimés. C’est facile à dire mais c’est plus difficile à montrer », a déclaré de Buono.

« Je sais que le drapeau ne montre pas tout, mais c’est un petit geste vers les plus grandes étapes que nous acceptons et aimons nos étudiants qui sont 2SLGBTQI+ », a-t-il dit, y compris les abréviations pour les personnes bispirituelles et intersexuées.

De retour au Nouveau-Brunswick, Johnson – qui a récemment co-organisé une marche pour protester contre la décision du gouvernement provincial de revoir une politique affirmant les droits LGBTQ+ – a souligné le rôle que les enseignants peuvent jouer dans les écoles où le drapeau de la fierté n’est pas affiché.

« Si l’école ne va pas faire des choses comme hisser le drapeau … Je pense que les enseignants en sont un aspect important, s’assurant simplement qu’ils garantissent à leurs élèves que c’est un endroit sûr et qu’ils peuvent être qui ils sont dans leur école », dit-elle.