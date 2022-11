Après un tourbillon de 16 mois, la basketteuse canadienne Kayla Alexander revient à l’essentiel

Décevant. Normal. Optimiste. Carrément effrayant. Les 16 derniers mois de Kayla Alexander ont tout présenté.

Le basketteur canadien faisait partie de l’équipe qui n’a pas réussi à franchir la phase de groupes aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle est ensuite retournée dans son club professionnel, un retour à un basket-ball constant et de haut niveau après que la pandémie ait entaché les saisons précédentes.

Un problème – son équipe était située en Russie et Alexander a été contraint de rentrer chez lui en février après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes. Le tourbillon s’est terminé en Australie en septembre, où les Canadiennes ont joué pour le bronze à la Coupe du monde, terminant finalement quatrièmes.

Maintenant, enfin, Alexandre peut respirer.

La joueuse de 31 ans de Milton, Ont., est installée dans la meilleure ligue française, longtemps un vivier de talents canadiens, où elle joue pour Tango Bourges Basket. Elle est à deux ans du lancement de son entreprise de vêtements, Tall Size, qu’elle cherche maintenant à développer. Récemment, Alexander a passé une semaine à Toronto pour un camp d’entraînement de Canada Basketball à enjeux relativement faibles.

“Cette [was] un peu comme une bonne petite pause pour s’éloigner de nos équipes professionnelles, entrer dans l’environnement de Canada Basketball, ne pas avoir besoin d’un traducteur, revenir à l’essentiel », a déclaré Alexander dans une récente entrevue avec CBC Sports.

Sortie de Russie

Alexander peut avoir une appréciation accrue de la maison et de sa familiarité maintenant après sa difficile sortie de Russie. Elle s’est enfuie quelques jours seulement avant que Brittney Griner ne soit arrêtée dans un aéroport de Moscou en février.

“C’est bizarre parce que je suis sûr que de votre bout du monde, tout ce que vous voyiez, c’était la folie qui se passait en Ukraine. Mais en Russie, la vie continuait normalement. Vous ne sauriez jamais qu’il y avait une guerre qui prenait place à l’écart des gens qui en parlent », a-t-elle dit.

L’urgence de partir est venue petit à petit. Alexander était à l’aise en Russie, où elle faisait face à une compétition de haut niveau, recevait un salaire solide et développait son jeu.

Mais bientôt, un bulletin de la WNBA conseillait à ses joueurs de fuir. Ensuite, Canada Basketball a emboîté le pas. Les parents d’Alexandre ont également tendu la main.

“Enfin, les vols disparaissaient. Il devenait de plus en plus difficile de trouver des vols en provenance de Russie. Je ne veux pas être bloqué ici. C’est alors que j’ai décidé de prendre la décision de partir”, a déclaré Alexander.

L’équipe d’Alexander, Dynamo Novosibirsk, située au milieu de la Sibérie, lui a dit que partir signifiait rompre son contrat. En tant que tel, il ne paierait pas les billets d’avion comme d’habitude.

C’est alors que Canada Basketball et la directrice générale féminine Denise Dignard sont intervenues.

“[We] l’a aidée à trouver des vols car nous avions accès via notre agent de voyages à plus d’options disponibles que ce qui était disponible pour quelqu’un qui cherchait simplement en ligne », se souvient Dignard dans un courriel à CBC Sports.

“Le temps était compté.”

Alexander élimine un adversaire portoricain lors de la victoire du Canada en quart de finale à la Coupe du monde. (Jason McCawley/Getty Images)

Finalement, Dignard et Alexander ont tracé un chemin de retour – de Novossibirsk à Moscou, aux Philippines et, enfin, à Toronto.

“Quand j’ai atterri sur le sol canadien, j’étais content d’être à la maison”, a déclaré Alexander.

Griner, la double olympienne américaine et médaillée d’or, reste en Russie après son arrestation pour avoir transporté des cartouches de vapotage et de l’huile de hasch via l’aéroport de Moscou. Elle a récemment été transférée dans une colonie pénitentiaire en Sibérie.

“Je ne peux même pas commencer à imaginer ce qu’elle traverse en ce moment. C’est terrifiant. Honnêtement, je prie juste pour qu’elle puisse rentrer à la maison saine et sauve le plus tôt possible”, a déclaré Alexander.

Alexander a déménagé à Lyon dans la ligue française pour le reste de la saison avant de rejoindre Bourges.

Réflexions sur la Coupe du monde

Entre-temps, elle a enfilé le maillot canadien lors d’un tournoi majeur pour la première fois depuis Tokyo 2020, où le Canada n’a pas réussi à atteindre la phase à élimination directe malgré sa quatrième place et son entrée avec des espoirs de médailles.

Alexander a brillé lors de la Coupe du monde à l’automne, avec une moyenne de points et de rebonds à deux chiffres par match en phase de groupes avant de manquer d’essence au cours d’une série de huit matchs en 10 jours.

Le Canada s’est incliné face aux États-Unis en demi-finale avant d’abandonner la confrontation pour la médaille de bronze aux Australiens hôtes. Aucun des deux matchs n’était proche.

“Ça pue encore parce que je sentais honnêtement que nous avions ce qu’il fallait pour monter sur ce podium”, a déclaré Alexander. “Mais oui, je me suis juste essoufflé lors des deux derniers matchs. Mais oui, je suis vraiment fier de notre équipe, de ce que nous avons accompli.”

L’occasion d’atteindre le podium était la première du Canada à la Coupe du monde ou aux Jeux olympiques, chez les hommes ou chez les femmes, depuis 1986.

Il s’agissait également du premier tournoi majeur du Canada sous la direction de l’entraîneur-chef Victor LaPeña, qui a succédé à Lisa Thomaidis après les Olympiques.

“J’aime la direction que Victor prend pour l’équipe, le style de jeu avec lequel il veut que nous jouions, cette vitesse, cet esprit défensif – ce qui, je pense, a toujours été une caractéristique de Canada Basketball”, a déclaré Alexander.

La prochaine opportunité du Canada pour un tournoi est la FIBA ​​AmeriCup régionale en juillet, où l’objectif sera une autre rencontre avec les Américains avec une médaille en jeu.

“[It sucked] perdre d’autant. Mais en même temps, c’est comme, ‘OK, qu’est-ce qu’on peut apprendre de ça ? Que pouvons-nous emporter ? Que font-ils que nous pouvons essayer d’implémenter dans notre jeu ?'”

Vêtements pour femmes grandes

Pour l’instant, Alexander, qui mesure six pieds quatre pouces, est occupé par Tall Size, un répertoire de vêtements en ligne pour femmes de grande taille qui a été lancé en mars 2021. Les prochains objectifs d’Alexander sont de lever plus de capitaux et de créer une paire de popups à New York et Los Angeles.

Alexander et sa partenaire commerciale Nicole Murphy, une amie de longue date et une autre personne de grande taille, ont eu l’idée lors d’un appel téléphonique au cours duquel Murphy a déploré les parties exposées de son corps pendant l’hiver parce qu’aucun vêtement n’était assez long pour elle.

Maintenant, ils ont 25 partenaires de marque et un objectif de rendre les femmes de grande taille plus à l’aise dans leur corps.

“J’adore ça parce que nous facilitons la vie des femmes de grande taille et c’est tellement plus grand que les vêtements”, a déclaré Alexander.