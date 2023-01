Après un supposé exode russe, la plupart des grandes entreprises ne se sont pas encore retirées

“Ces résultats signifient qu’en moyenne, les entreprises sortantes ont tendance à avoir une rentabilité plus faible et des effectifs plus importants que les entreprises qui restent en Russie.”

“Les sorties confirmées d’entreprises de l’UE et du G7 qui détenaient des participations en Russie représentent 6,5 % du bénéfice total avant impôt de toutes les entreprises de l’UE et du G7 ayant des activités commerciales actives en Russie, 8,6 % des immobilisations corporelles, 8,6 % du total des actifs, 10,4 % des revenus d’exploitation et 15,3 % du nombre total d’employés », ont écrit les professeurs Simon Evenett et Niccolo Pisani.

Le rapport publié plus tôt ce mois-ci documente un total de 2 405 filiales détenues par 1 404 entreprises de l’UE et du G-7 qui étaient actives en Russie au moment de la première incursion militaire en Ukraine.

Barclays a suggéré qu’en l’absence de fin au conflit en vue, la déconnexion entre les promesses et les résultats devra être résolue et obligera les entreprises à prendre des décisions difficiles.

“En plus du manque de clarté sur la valeur des actifs, la liste des acheteurs potentiels est courte et la liste des acheteurs potentiels exemptés de sanctions est encore plus courte”, ont noté les analystes de Barclays.

Parmi les entreprises de l’UE et du G-7 restant en Russie, l’étude a révélé que 19,5 % étaient allemandes, 12,4 % appartenaient à des Américains et 7 % étaient des multinationales japonaises.

Il a été confirmé qu’un plus grand nombre d’entreprises américaines avaient quitté la Russie que celles basées dans l’UE et au Japon, ont noté Evenett et Pisani, mais le rapport a tout de même révélé que moins de 18% des filiales américaines opérant en Russie avaient été complètement cédées à la fin de 2022, par rapport à 15 % des entreprises japonaises et seulement 8,3 % des entreprises de l’UE.

“Peu de commentateurs semblent penser qu’une fin à court terme du conflit est probable, et nous soupçonnons que la pression pour tenir les promesses de sortie pourrait s’accumuler avec le temps.”

Ils ont ajouté que les entreprises qui ont suspendu la publicité et réduit les assortiments de produits mais qui ont toujours l’intention de rester en Russie seront de plus en plus mises au défi par des parties prenantes plus larges et des sanctions plus strictes.

En particulier, Barclays a nommé CCH Henkel, AMP , JDE Peet’s et Carlsberg comme ayant la plus grande exposition commerciale à la Russie dans le secteur européen des biens de consommation de base.

Henkel a déclaré à plusieurs reprises son intention de quitter la Russie et a été transparent avec la communauté des investisseurs sur l’impact probable, puisqu’environ 5 % des ventes et 10 % de l’EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) proviennent de Russie. Les prévisions Henkel de Barclays ne supposent aucune contribution de la Russie pour l’année 2023 et au-delà.

“Bien qu’il soit difficile d’obtenir des données EBIT au niveau des pays, nous supposons que, étant donné que la plupart des entreprises ont cessé de faire de la publicité en Russie, elles sont actuellement disproportionnellement rentables”, a déclaré Barclays.

“Henkel a été explicite sur l’impact probable sur les bénéfices d’une sortie de la Russie (5 % des ventes, 10 % du BPA) et cela devrait être bien connu des investisseurs, mais nous soupçonnons que la déconsolidation de la Russie pourrait être une source de vent contraire dans le mélange des marges ailleurs chez Staples. .”

Sur les 29 entreprises de consommation de base couvertes par l’unité, 15 se sont engagées à quitter la Russie, mais les analystes de Barclays n’en connaissent que six qui l’ont réellement fait.

Henkel, CCH, Carlsberg, JDE Peet’s et PMI n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.

“Écrire n’est pas vendre”

Un nouveau rapport d’un groupe de réflexion britannique la semaine dernière a souligné que certaines des plus grandes entreprises du monde ont annoncé leur existence prévue en radiant des actifs plutôt qu’en les vendant, faisant ainsi “des annonces d’écritures comptables au lieu de faire des sorties russes”.

“Beaucoup de gens pensent que lorsque quelque chose est radié, il a été perdu. Une dépréciation ou une radiation signifie simplement que le propriétaire a mis une valeur inférieure ou nulle sur un actif à ce moment-là. C’est une valeur papier qui peut être révisée à tout moment au gré du propriétaire », a déclaré Mark Dixon, un consultant en fusions et acquisitions basé à Londres qui a fondé le groupe de réflexion Moral Ratings Agency en février après l’invasion russe.

“Si l’entreprise traîne les pieds assez longtemps et ne quitte pas la Russie, elle peut écrire la valeur chaque fois que la situation mondiale change.”