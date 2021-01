Après un succès rapide des vaccins, Israël fait face à de nouveaux problèmes de virus

JÉRUSALEM – La semaine dernière, Israël était considéré comme un pays modèle de coronavirus, devançant le reste du monde dans le rythme de la vaccination de ses citoyens de loin. Mais le virus avait d’autres idées. Cette semaine, Israël fait face à un verrouillage renforcé alors que les infections atteignent plus de 8000 nouveaux cas par jour, les responsables craignent que la variante la plus transmissible du virus identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne ne se propage rapidement et que les stocks de vaccins d’Israël s’épuisent. La perspective qu’Israël aurait le virus sous contrôle d’ici le printemps, autrefois prometteuse, semble maintenant incertaine. Les responsables de la santé disent qu’à court terme, au moins, la campagne de vaccination ne peut pas rivaliser avec la flambée des taux d’infection. Et l’Autorité palestinienne, qui gère son propre système de soins de santé en Cisjordanie occupée, a demandé des vaccins à Israël, suscitant un débat sur la responsabilité d’Israël envers les Palestiniens à un moment où les stocks de vaccins d’Israël diminuent.

«Nous sommes au plus fort d’une pandémie mondiale qui se propage à une vitesse record avec la mutation britannique», a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une déclaration vidéo mardi soir, justifiant la décision du gouvernement d’imposer un verrouillage national complet qui fermera la plupart des écoles et tous les lieux de travail non essentiels pendant au moins deux semaines. «Chaque heure que nous retardons, plus le virus se propage rapidement, et cela coûtera très cher», a-t-il ajouté.

La décision de verrouillage est intervenue après que le professeur Eran Segal de l’Institut Weizmann des sciences de Rehovot, en Israël, ait présenté au gouvernement la terrible projection que sans une telle action, le taux d’infection d’Israël pourrait atteindre 46000 nouveaux cas par jour d’ici février, un nombre effarant en un pays d’environ 9 millions d’habitants. Les responsables gouvernementaux ont cité la variante découverte en Grande-Bretagne comme l’une des principales raisons pour lesquelles des restrictions plus strictes ont été imposées. M. Netanyahu a déclaré que la variante «faisait un bond en avant», mais pas au même rythme qu’elle s’est répandue en Grande-Bretagne.