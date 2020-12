Les 1 241 infections le jour de Noël représentaient la plus forte augmentation quotidienne. 1 132 autres cas ont été signalés samedi, portant le nombre de cas de la Corée du Sud à 55 902.

Plus de 15 000 personnes ont été ajoutées au cours des 15 derniers jours seulement. 221 autres morts au cours de la même période, la trajectoire la plus meurtrière, ont porté le nombre de morts à 793.

À mesure que les chiffres continuent d’augmenter, le choc sur les moyens de subsistance des gens augmente et la confiance du public dans le gouvernement diminue. Les responsables, après des semaines de résistance, pourraient décider d’augmenter les mesures de distance sociale au maximum dimanche.

Des restrictions plus strictes peuvent être inévitables car les transmissions ont dépassé les efforts visant à accroître la capacité des hôpitaux.

Dans la grande région de Séoul, davantage d’installations ont été désignées pour le traitement du COVID-19 et des dizaines d’hôpitaux généraux ont reçu l’ordre d’attribuer davantage de CI aux patients infectés par le virus. Des centaines de soldats ont été déployés pour aider à suivre les contrats.

Au moins quatre patients sont décédés à domicile ou en soins de longue durée ce mois-ci en attendant leur admission, a déclaré Kwak Jin, un responsable de l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies. L’agence a déclaré que 299 des 16 577 patients actifs étaient dans un état grave ou critique.

« Notre système hospitalier ne s’effondrera pas, mais l’écrasement des patients COVID-19 a considérablement entravé notre réponse », a déclaré Choi Won Suk, professeur de maladies infectieuses à l’hôpital de l’Université de Corée à Ansan, à l’ouest de Séoul.

Choi a déclaré que le gouvernement aurait dû faire plus pour préparer les hôpitaux à une vague hivernale.

«Nous avons des patients atteints de toutes sortes de maladies graves dans nos unités de soins intensifs et ils ne peuvent partager aucun espace avec les patients atteints du COVID-19, c’est donc difficile», a déclaré Choi. «C’est le même personnel médical qui a combattu le virus pendant tous ces mois. Il y a une accumulation de fatigue. «

Les critiques affirment que l’administration du président Moon Jae-in est devenue complaisante après avoir rapidement réduit l’épidémie dans la ville de Daegu, dans le sud-est du pays, ce printemps.

Les dernières semaines ont mis en évidence les risques de placer les préoccupations économiques au-dessus de la santé publique lorsque les vaccins sont au moins dans des mois. Les responsables avaient assoupli les règles de distance sociale au niveau le plus bas en octobre, permettant aux lieux à risque tels que les clubs et les salles de karaoké de rouvrir, bien que les experts aient mis en garde contre une poussée virale en hiver lorsque les gens passent de plus longues heures à l’intérieur.

Jaehun Jung, professeur de médecine préventive au Gachon University College of Medicine à Incheon, a déclaré qu’il s’attend à ce que les infections ralentissent progressivement au cours des deux prochaines semaines.

Les rues calmes et les longues files d’attente qui serpentent autour des stations de test à Séoul, qui proposent temporairement des tests gratuits à tout le monde, qu’il présente des symptômes ou des raisons évidentes de suspecter des infections, démontrent un retour de la vigilance du public après des mois de fatigue pandémique.

Les fonctionnaires interviennent également dans des rassemblements sociaux privés jusqu’au 3 janvier, fermant les stations de ski, interdisant aux hôtels de vendre plus de la moitié de leurs chambres et imposant des amendes aux restaurants s’ils acceptent des groupes de cinq personnes ou plus.

Pourtant, abaisser les transmissions à des niveaux de début novembre de 100 à 200 par jour serait irréaliste, a déclaré Jung, prévoyant que le chiffre quotidien devrait régler environ 300 à 500 cas.

Le niveau de référence plus élevé peut nécessiter une distance sociale accrue jusqu’à ce que les vaccins soient déployés – une perspective désastreuse pour les travailleurs à faible revenu et les indépendants qui dirigent le secteur des services du pays, la partie de l’économie la plus touchée par le virus.

«Le gouvernement doit faire tout ce qu’il peut pour garantir des approvisionnements adéquats et augmenter la distribution de vaccins dès que possible», a déclaré Jung.

La Corée du Sud prévoit de sécuriser environ 86 millions de doses de vaccins l’année prochaine, ce qui serait suffisant pour 46 millions de personnes sur une population de 51 millions. Les premières livraisons, à savoir les vaccins AstraZeneca produits par un partenaire de fabrication local, devraient être livrées en février et mars. Les autorités prévoient de vacciner 60% à 70% de la population vers novembre.

Il est décevant que les tirs ne soient pas arrivés plus tôt, bien que les responsables aient insisté sur le fait que la Corée du Sud pouvait se permettre d’attendre et voir, car l’épidémie n’est pas aussi grave qu’en Amérique ou en Europe.

Le succès précédent de la Corée du Sud peut être attribué à son expérience dans la lutte contre une épidémie de MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, en 2015, causée par un autre coronavirus.

Après que la Corée du Sud a signalé son premier patient COVID-19 le 20 janvier, le KDCA a rapidement reconnu l’importance des tests de masse et a accéléré un processus d’approbation avec des entreprises privées produisant des millions de tests en quelques semaines seulement.

Lorsque les infections dans la région de Daegu ont explosé en février et mars, les autorités sanitaires ont réussi à maîtriser la situation en avril après avoir utilisé une technologie agressive pour traquer les contacts et appliquer les quarantaines.

Mais ce succès était aussi le fruit de la chance – la plupart des infections à Daegu étaient liées à une seule congrégation. Les agents de santé ont maintenant beaucoup plus de mal à suivre les transmissions dans la zone principale densément peuplée, où des grappes apparaissent un peu partout.

La Corée du Sud a résisté à son épidémie sans verrouillage jusqu’à présent, mais une décision prise dimanche de lever les restrictions de distance au niveau 3 le plus élevé pourrait potentiellement fermer des centaines de milliers d’entreprises non essentielles à travers le pays.

Cela pourrait être pour le mieux, a déclaré Yoo Eun-sun, qui a du mal à payer le loyer de trois petites écoles de musique qu’elle dirige à Incheon et Siheung, également près de Séoul, dans un contexte de manque d’étudiants et de déclin. et les arrêts.

«Ce que les parents enverraient à leurs enfants à des cours de piano», à moins que les émissions ne soient réduites rapidement et de manière décisive, a-t-elle déclaré.

Yoo pense également que l’approche médiocre du gouvernement en matière de distance sociale, qui se concentre sur des activités commerciales spécifiques tout en gardant le côté plus large de l’économie ouverte, a imposé un fardeau financier injuste à des entreprises comme la sienne.

«Qu’il s’agisse de tutorat dans les académies, les gymnases, les études de yoga ou le karaoké, le même éventail d’entreprises est frappé à maintes reprises», dit-elle. « Combien de temps pouvons-nous continuer? »