Après un siècle passé dans une tombe sans nom, une jeune fille inuite retrouve enfin son nom

Il s’agit de la tombe sans nom de Sara Abraha Uvloriak, décédée à Londres à l’âge de quatre ans le 21 décembre 1899. Elle venait d’une famille de sept personnes et s’est rendue à Londres dans le cadre d’une exposition avec 30 autres Inuits du Labrador. (Soumis par Kenn Harper)

Plus d’un siècle après sa mort, une jeune fille inuite du Labrador enterrée dans un cimetière du quartier de Chelsea à Londres a reçu une cérémonie et une nouvelle pierre tombale.

Et contrairement à sa première pierre tombale, celle-ci est gravée de son nom : Sara Abraha Uvloriak.

L’historien et chercheur Kenn Harper, qui a passé de nombreuses années dans l’Arctique à écrire sur les peuples autochtones, était en Angleterre il y a plusieurs années pour faire des recherches sur une tournée du début du siècle au cours de laquelle un promoteur a amené les peuples autochtones à travers l’Europe et l’Afrique dans une exposition itinérante. . La tournée de 1899 impliquait un groupe d’environ 30 personnes, dont Sara, ses parents et ses quatre frères et sœurs, qui étaient des Inuits de la station missionnaire d’Hebron au Labrador.

L’historien Kenn Harper dit qu’il pense qu’il s’agit de Juliana, la mère de Sara Abraha Uvloriak. Pris à Madrid. (Soumis par Kenn Harper)

De telles tournées impliquaient souvent des déplacements pénibles et Sara mourut à Londres à l’âge de quatre ans. Deux de ses frères et sœurs sont décédés peu de temps après.

Sa mort a été enregistrée dans les archives de l’église morave, où Harper a trouvé son nom complet en novembre 2009, l’envoyant à Chelsea pour chercher sa tombe – qui s’est avérée être une pierre tombale qui disait simplement « Un enfant esquimau » et énumérait incorrectement le année de sa mort : 1900.

« C’était juste une expérience très touchante de se tenir là devant la tombe de quelqu’un dont vous connaissiez un peu l’histoire et de voir sa tombe toujours sans son nom », a déclaré Harper.

Lorsque Sara a été enterrée, explique Lorraine Parsons, archiviste de l’Église morave, il n’y avait aucune trace de la pose d’une pierre funéraire. Ce n’est que dans les années 1970, lorsqu’un groupe nettoyait le cimetière envahi par la végétation, que des tombes jusqu’alors inconnues ont été découvertes, dont celle de Sara.

Parsons dit que la pierre était relativement moderne, vieille d’environ 50 ans.

« Nous pensons qu’il a peut-être été remplacé à ce moment-là », a déclaré Parsons. « Nous supposons simplement qu’à l’époque, ils n’ont pas consulté les archives pour savoir qui était le véritable marqueur, donc cela reste un peu un mystère. »

Harper a écrit un article sur l’histoire de Sara et sa tombe centenaire, publié en 2015 par le magazine du Labrador Them Days. L’article a ensuite été révisé en 2019 par le Nunatsiaq News, un journal couvrant le Nunavut et la région du Nunavik au Québec. C’est à ce moment-là que la congrégation de l’église morave de Fetter Lane, qui s’occupe du cimetière, a pris connaissance de l’histoire de Sara et a décidé de faire quelque chose.

Le ministre morave David Howarth, à gauche, des membres de la communauté de Chelsea et d’autres représentants à Londres se sont réunis lors d’une cérémonie pour dévoiler une nouvelle pierre tombale pour Sara Abraha Uvloriak. (Soumis par Ian Foster)

Ian Foster, membre de l’église et historien, a déclaré que l’article de Harper était partagé parmi les fidèles.

« Nous avons convenu que c’était une histoire trop triste et que nous pouvons changer cela », a déclaré Foster. « Il était en notre pouvoir de changer et d’y mettre le nom. »

La pierre tombale a été remplacée et dévoilée lors d’une cérémonie le 29 septembre, un jour avant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada.

« À l’époque, la congrégation n’était pas vraiment consciente que cette journée était essentiellement dédiée aux enfants, donc c’était une belle surprise », a déclaré Foster.

Foster a décrit la cérémonie comme étant paisible et calme, à laquelle les maires adjoints de Chelsea et de Kensington étaient invités, ainsi qu’environ un millier d’habitants de Chelsea.

« Nous avons contacté certains membres de la communauté au sens large car, évidemment, Sara n’est pas seulement ici, dans le cimetière de Chelsea, mais elle fait désormais partie de la communauté », a déclaré Foster.

La nouvelle pierre tombale de Sara Abraha Uvloriak a été dévoilée lors d’une cérémonie à Londres, honorant son histoire et son nom. (Soumis par Ian Foster)

De l’autre côté du monde, à Ottawa, Harper n’avait aucune idée de l’impact de son article jusqu’à ce qu’un de ses amis qui avait travaillé au British Museum le mette en contact avec Foster.

« C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience, avec bonheur, que cette initiative était en cours », a déclaré Harper, qui a pu suivre la cérémonie en ligne.

Harper travaille à découvrir un autre mystère : cette fois, il s’agit du nom inconnu d’un enfant qui faisait partie du même groupe d’exposition que Sara.

« Elle est décédée à l’hôpital de West London et elle est enterrée au cimetière de Margravine. Sa tombe n’est absolument pas marquée et je ne sais pas pourquoi. Je suppose que notre travail en tant qu’historiens est d’essayer de résoudre ces mystères du mieux que nous pouvons », a-t-il déclaré. dit.

« Mais je suis heureux que l’histoire de Sara ait une conclusion, et heureuse en plus, avec une très belle pierre tombale qui durera dans le temps. »