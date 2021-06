Après un service religieux, le pasteur TB Joshua est décédé.

Prophète T.B. Joshua, le fondateur de la Synagogue Church of All Nations (SCOAN), est décédé une semaine avant son 58e anniversaire, a annoncé dimanche son église dans un communiqué.

« Le samedi 5 juin 2021, le prophète TB Joshua s’est exprimé lors de la réunion des partenaires d’Emmanuel TV : « Il est temps pour tout – le temps de venir ici pour la prière et le temps de rentrer à la maison après le service », a écrit TB Joshua Ministries dans un message Facebook.

Dieu a ramené chez lui son serviteur, le prophète TB Joshua, comme il se doit par la volonté divine. Ses derniers moments sur terre ont été passés au service de Dieu. C’est pour cela qu’il est né, a vécu et est mort. »

Quelle est la vraie cause de la mort du pasteur Joshua ?

La cause de la mort de Josué n’a pas été indiquée. Depuis son ascension vers la notoriété à la fin des années 1990, le prédicateur populaire était réputé pour sa philanthropie, ses enseignements sur la prospérité et ses prétendues guérisons et miracles.

La SCOAN accueille des dizaines d’invités internationaux et des célébrités locales, qui visitent le centre de culte pour prier.

Emmanuel TV, la branche de diffusion de l’église, est diffusée en Afrique sur DSTV, un service satellite appartenant à la société sud-africaine MultiChoice. Les ministères et les actions humanitaires de Joshua dans différentes parties du monde sont présentés sur la plate-forme vidéo populaire.

Joshua n’était pas sans controverse. Ces dernières semaines, sa chaîne YouTube a été désactivée après avoir publié des vidéos prétendant « guérir » les membres homosexuels de sa congrégation de leur sexualité.

En 2011, Joshua a été classé par Forbes comme le troisième pasteur le plus riche du Nigeria avec une valeur nette estimée entre 10 et 15 millions de dollars. La SCOAN a cependant nié ces allégations.

En 2014, un bâtiment dans les locaux de la SCOAN s’est effondré, tuant plus de 100 personnes, dont la plupart étaient des étrangers originaires d’Afrique du Sud.

Les hommages ont afflué à la suite du décès du célèbre prédicateur. Un commentateur social nigérian, Japheth Omojuwa, a qualifié la mort de Joshua de « grande perte pour le Nigeria ».

« TB Joshua est une grande perte pour le Nigeria et la fin Ikotun de Lagos en particulier. Son église est l’un des principaux points d’attraction touristique au Nigeria et je ne peux pas commencer à imaginer l’impact de sa mort sur les entreprises, les gens et le moins privilégié dans cette région. Qu’il repose en paix », a tweeté Omojuwa dimanche matin.

Qui était le pasteur TB Joshua ?

Le pasteur nigérian TB Joshua était considéré comme l’un des évangélistes les plus influents d’Afrique.

Né dans une famille pauvre le 12 juin 1963, le prophète a suggéré qu’il était un «enfant miracle» après avoir affirmé qu’il était dans le ventre de sa mère pendant 15 mois.

En tant que jeune homme, il a parlé des visions célestes de Dieu, ayant également proclamé qu’il avait été « prophétisé » 100 ans auparavant.

L’une de ces visions l’a amené à former son propre ministère appelé The Synagogue, Church of All Nations (SCOAN) en 1987.

Son ascension vers la notoriété à la fin des années 1990 a coïncidé avec l’explosion des programmes « miracles » diffusés à la télévision nationale par divers pasteurs.

Le ministère a depuis affirmé avoir guéri toutes sortes de maladies, y compris le VIH/sida.

Les gens sont venus du monde entier pour assister à ses services hebdomadaires dans la plus grande ville du Nigeria, Lagos.