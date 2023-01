Après un résultat en double, le Michigan doit rechercher ce qu’il manque

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

GLENDALE, Arizona – Alors que les rugissements d’une célébration sauvage et éclaboussée de violet résonnaient dans les couloirs du State Farm Stadium, où les outsiders du Texas Christian se sont débarrassés d’un sang bleu de football universitaire pour se qualifier pour le championnat national, tous les coins du Michigan vestiaire reflétait la douleur et la tension d’une équipe poussée au bord du gouffre.

L’ailier rapproché Luke Schoonmaker, un choix potentiel de deuxième ou de troisième tour lors du prochain repêchage de la NFL, portait une écharpe sur son épaule droite après être entré dans le Fiesta Bowl avec une blessure à l’épaule gauche. Le secondeur intérieur Junior Colson, dont le haut du bras était fortement bandé lors des échauffements d’avant-match, portait une botte de marche sur son pied gauche avec une ruche d’enveloppes ACE en arc sur sa clavicule. Le personnel d’entraînement des Wolverines n’a pas pu livrer la glace assez rapidement à la batterie de joueurs grimaçant et gémissant de leur match le plus éprouvant de la saison.

“J’aurais pu être facilement debout dans notre vestiaire à la fin de notre match de football et féliciter tout le vestiaire des héros”, a déclaré l’entraîneur-chef du Michigan Jim Harbaugh, “parce que c’est ce qu’ils sont, c’est ce qu’ils ont été toute cette saison – y compris ce match. C’était un grand effort de la part des deux équipes. Vraiment fier de mon équipe. Un gros jeu de moins, un gros jeu de plus de nous ; un jeu opportuniste de plus de nous, un jeu opportuniste de moins de leur part et ce serait différent situation.”

Et pourtant, pour la deuxième saison consécutive et la deuxième apparition consécutive en séries éliminatoires de football universitaire, rien n’est différent pour Harbaugh et le Michigan. Ils ont traversé une autre saison en battant des équipes avec une ligne offensive si dominante qu’elle est devenue la première de l’histoire à remporter le prix Joe Moore deux années consécutives. Ils se sont vengés de la défaite de l’an dernier contre l’État du Michigan, ont mis fin à une séquence de 11 défaites consécutives sur la route contre l’État de l’Ohio et ont démantelé Purdue pour remporter des championnats Big Ten consécutifs pour la première fois depuis 2003-04. Ensuite, ils se sont envolés pour le Fiesta Bowl et se sont fait écraser dans les tranchées par une équipe choisie pour terminer septième du Big 12, une défaite 51-45 éliminant les Wolverines en demi-finale un an après que Georgia les ait éviscérés dans l’Orange Bowl.

Alors, est-ce que beaucoup de choses ont vraiment changé pour le Michigan ? À quel point les Wolverines se sont-ils rapprochés de la victoire d’un championnat national? Quels ingrédients manquent pour pousser enfin l’équipe de Harbaugh au sommet et dans le cercle des vainqueurs pour la première fois depuis 1997, la dernière fois que son alma mater a tout gagné ?

“J’y pensais un peu”, a déclaré le porteur de ballon Kalel Mullings, un secondeur converti, dont le premier échappé sur la ligne de but s’est avéré paralysant dans ce qui s’est terminé par une défaite d’un point. “Et c’est juste difficile de dire ce que c’est. Tous ces gars ici, mec, nous travaillons si dur. Et si vous regardez juste les deux matchs (demi-finales), cette année et l’année dernière, ce sont deux styles complètement différents. et deux choses se sont produites complètement différemment. Il est donc difficile de pointer du doigt une chose spécifique ou un type de groupe de choses qui pourraient conduire à un résultat récurrent.

Et dans une certaine mesure, c’est vrai. La nature recroquevillée de la défaite 34-11 contre la Géorgie l’an dernier a forcé les Wolverines à reconnaître à quel point ils étaient mal préparés pour égaler le physique et la force d’un programme qui s’est ancré parmi l’élite du sport. Le vertige de la fusillade de cette année contre TCU a donné aux téléspectateurs l’impression que le Michigan avait réduit l’écart dans sa quête d’un titre national. Le quart-arrière JJ McCarthy, qui a complété 20 des 34 passes pour 343 verges, deux touchés, deux interceptions et a également couru pour 52 verges et un troisième score, a donné à son équipe une bien meilleure chance de gagner que son prédécesseur, Cade McNamara, mais aussi ratatiné sur la plus grande étape de sa carrière.

Et ce sont les détails sous-jacents du dernier faux pas de Harbaugh qui jettent une ombre beaucoup plus sombre sur l’état des Wolverines lorsqu’ils sont vus à travers le prisme d’un titre national. Le Michigan est incontestablement meilleur qu’il ne l’était en 2021, mais reste paralysé par des défauts graves et difficiles à corriger qui sont aggravés par un recrutement inférieur à la moyenne.

– Pour la deuxième saison consécutive, une ligne offensive considérée comme la meilleure du football universitaire a été dominée à la ligne de mêlée. Mis à part une explosion de 54 verges par le tailback Donovan Edwards lors du premier jeu offensif de son équipe, une attaque précipitée qui a gagné 5,7 verges par course en 13 matchs a vu ses tailbacks limités à 2,6 verges par jeu sur 27 tentatives. Les Horned Frogs, qui sont entrés dans le Fiesta Bowl avec la 65e meilleure défense au sol au pays, se sont infiltrés dans le champ arrière du Michigan pour amasser 13 plaqués pour perte.

“Une fois que vous avez pris du retard dans le jeu – en particulier une équipe comme nous sommes construits, exécutant le ballon autant que nous le faisons – il est difficile de faire courir le ballon lorsque vous êtes mené 21-3”, a déclaré Mullings. “Vous êtes à peu près obligé de jouer selon leurs conditions.”

– Une ligne défensive qui a maintenu les adversaires à 85,2 verges au sol par match sous la direction du coordinateur de première année Jesse Minter et de l’entraîneur de position de première année Mike Elston s’est avérée tout aussi poreuse contre un adversaire hors conférence, même après que TCU ait perdu le meilleur porteur de ballon Kendre Miller à blessure. Le trio de Miller, le demi offensif Emari Demercado et le quart-arrière Max Duggan ont couru 263 verges et trois touchés en creusant des morceaux de plus en plus gros. Tout jeu qui a atteint le deuxième ou le troisième niveau de la défense du Michigan a validé ce que l’entraîneur-chef Sonny Dykes avait dit tout au long de la semaine au sujet de la vitesse fulgurante de son équipe. Et chaque tacle raté successif ou mauvais angle des défenseurs a souligné à quel point les Wolverines possédaient réellement peu de cette précieuse denrée. Les 488 verges d’attaque totale pour TCU ont brisé l’allocation moyenne de 277,1 verges pour le groupe de Minter cette saison.

“Je pense qu’ils ont profité de l’espace”, a déclaré le plaqueur Mazi Smith. “Je pense qu’à l’avant, nous jouons un match physique. Ce n’était pas assez physique. Les secondeurs sont venus et ont comblé les lacunes. Je pense que les bords sont venus et ont mis des bords durs. Je pense que, vous savez, beaucoup de gens recherchent des choses à blâmer sur une défaite, vous savez ? Mais quand nous gagnions chaque match, c’était comme si de rien n’était. Alors parfois, les choses ne vont pas dans votre sens. C’est le jeu de football, c’est une volonté contre une volonté, et ils le voulaient aussi.”

– Il y a un an, le comportement des joueurs et des entraîneurs du Michigan pendant leur semaine à l’Orange Bowl suggérait qu’ils avaient été victimes des pièges du sud de la Floride. Ils ont passé trop de temps à la plage, sont devenus trop amoureux de la puissance star que leur succès sur le terrain a fourni et ont finalement admis ces erreurs lors d’entretiens en Arizona avant le coup d’envoi avec TCU. Si le voyage de l’an dernier ressemblait davantage à des vacances, ont-ils dit, le retour de cette année au PCP était entièrement lié aux affaires. Mais même leur dévouement renouvelé n’a pas suffi à empêcher une série d’erreurs embarrassantes qui ont remis en question la préparation de l’équipe. Il y avait deux pick-6 lancés par McCarthy et un échappé débilitant de Mullings. Il y a eu des appels de jeu bizarres de la part des coordinateurs co-offensifs Sherrone Moore et Matt Weiss et des schémas de substitution époustouflants de l’entraîneur des porteurs de ballon Mike Hart. Il y a eu une pénalité de mise à la terre intentionnelle au mauvais moment alors que le Michigan aurait pu réduire l’avance à trois au quatrième quart et un claquement intempestif au quatrième essai qui a frappé les tibias de McCarthy pour sceller la victoire de TCU.

“Les blessures auto-infligées, vraiment”, a déclaré Schoonmaker. “Juste quelques petites choses ici et là. De toute évidence, c’est une grande scène et les projecteurs sont allumés, mais je pense que c’est là que cette équipe brille le mieux – et nous l’avons fait en seconde période. Mais, malheureusement, nous avons manqué de temps et n’avons pas Nous n’avons pas le succès dont nous avions besoin en première mi-temps.”

Plus préoccupant que tout cela est le record catastrophique de Harbaugh en séries éliminatoires au Michigan, où il a été à maintes reprises dépassé par des adversaires qui ont un mois complet pour se préparer. La défaite de cette année a fait chuter Harbaugh à 1-6 dans les matchs de bol avec six défaites consécutives. Sa seule victoire est survenue lors de sa première saison, en 2015, lorsqu’ils ont battu la Floride dans le Citrus Bowl.

Alors, à quel point Harbaugh s’est-il vraiment rapproché de remporter un titre national? Les Wolverines ont donné tout ce qu’ils avaient en 2022 et n’ont toujours pas été à la hauteur.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter @Michael_Cohen13 .