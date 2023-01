Après un raid israélien meurtrier à Jénine, on craint une escalade majeure en Cisjordanie

CAMP DE RÉFUGIÉS DE JÉNINE, Cisjordanie — Plusieurs camionnettes, dont un camion de livraison de lait, sont arrivées au centre du camp de réfugiés de Jénine vers 7 heures du matin jeudi. Les forces israéliennes ont fait irruption, se précipitant dans les ruelles étroites et jonchées de détritus. Ils ont lancé un explosif vers une maison, appelant les militants palestiniens à l’intérieur à se rendre, mais les jeunes hommes se sont répandus dans les rues et ont commencé à riposter.

Il a déclaré que parmi les morts figuraient un homme dont la tête a été renversée par un véhicule militaire israélien, deux personnes brûlées vives lors de l’explosion initiale et plusieurs autres qui ont reçu une balle directement dans la cuisse, la poitrine ou la tête – des zones sujettes à des quantités massives de qui saignent et qui, dit-il, portent un message sans équivoque : « Nous sommes ici pour tuer ».

L’armée israélienne a interdit aux ambulances et aux voitures palestiniennes d’entrer dans le camp pendant plus de trois heures, selon Khader et d’autres membres du personnel de l’hôpital, forçant les résidents à transporter les blessés à l’hôpital sur leur dos. Alors que la fusillade faisait rage, a raconté Khader, les forces israéliennes ont lancé des grenades lacrymogènes dans la cour et de la fumée a commencé à pénétrer dans le service pédiatrique et la salle d’urgence. Le personnel de l’hôpital s’est précipité pour transporter les enfants aux étages supérieurs, a-t-il déclaré.