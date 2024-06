Après un quart de siècle, la parade de la fierté LGBTQ en Thaïlande est considérée comme un succès populaire et politique

BANGKOK (AP) — La Thaïlande a lancé samedi la célébration du mois de la fierté de la communauté LGBTQ+ avec un défilé, alors que le pays est en passe de devenir la première nation d’Asie du Sud-Est à légaliser l’égalité du mariage.

La Bangkok Pride Parade annuelle peut remplir un côté d’une artère principale avec un défilé coloré pendant plusieurs heures dans l’un des quartiers commerciaux les plus animés de la capitale thaïlandaise. Les célébrations du Mois de la fierté ont été soutenues par des hommes politiques, des agences gouvernementales et certains des plus grands conglomérats commerciaux du pays, qui sont devenus partenaires ou sponsors officiels de la célébration.

Ann « Waaddao » Chumaporn, qui organise la Bangkok Pride depuis 2022, a déclaré dans une récente interview avec l’Associated Press qu’elle espère que le défilé pourra être « une plate-forme qui permettra à chacun de crier ce qu’il veut et d’exprimer qui il est vraiment ». .»

Un Thaïlandais passe devant une exposition sur les célébrations de la Bangkok Pride à Bangkok, en Thaïlande, le jeudi 30 mai 2024. La Thaïlande lance sa célébration du mois de la fierté de la communauté LGBTQ+ avec un défilé samedi, alors que le pays est sur la bonne voie pour devenir le première nation d’Asie du Sud-Est à légaliser l’égalité du mariage. (Photo AP/Sakchai Lalit)

Waaddao pense que la société thaïlandaise a beaucoup changé depuis dix ans et que la question est désormais devenue une tendance sociale et commerciale à la mode.

Grâce en partie à son travail, un projet de loi sur l’égalité du mariage accordant tous les droits juridiques, financiers et médicaux aux conjoints de tout sexe pourrait devenir réalité cette année.

Mais la célébration publique de la diversité des genres n’a pas toujours été aussi populaire en Thaïlande, malgré sa réputation de longue date un pays favorable aux LGBTQ+.

La première grande célébration communautaire en Thaïlande a eu lieu le week-end d’Halloween en 1999 et s’appelait le « Bangkok Gay Festival ». Il a été organisé par Pakorn Pimton, qui a déclaré qu’après avoir assisté aux défilés de la fierté lors de ses voyages à l’étranger, il souhaitait que la Thaïlande en organise également un.

Il était difficile d’organiser un tel événement à l’époque, alors que la société thaïlandaise était beaucoup moins ouverte, dit-il.

Un participant, à droite, prend un selfie avec une drag queen lors d’une conférence de presse sur la Bangkok Pride à Bangkok, en Thaïlande, le jeudi 9 mai 2024. La Thaïlande lance sa célébration du mois de la fierté de la communauté LGBTQ+ avec un défilé samedi, car le pays est en passe de devenir la première nation d’Asie du Sud-Est à légaliser l’égalité du mariage. (Photo AP/Sakchai Lalit)

« Tout le monde m’a dit, même mon petit ami, que ce serait impossible », a-t-il déclaré dans une interview accordée à AP.

Organiser un tel événement dans un espace public nécessite l’autorisation des autorités, et cela ne s’est pas très bien passé pour Pakorn, mais il a finalement réussi.

Pakorn a déclaré que certains policiers l’avaient bien traité, mais que d’autres lui lançaient des regards sales ou se montraient dédaigneux. Il se souvient avoir entendu un policier dire : « Pourquoi avez-vous besoin de faire ça ? Ces katoey… »

« Katoey », dont l’équivalent approximatif en anglais serait « ladyboy », est généralement utilisé comme une insulte contre les femmes transgenres ou les hommes homosexuels d’apparence féminine, bien que le mot soit désormais revendiqué par la communauté.

Après avoir obtenu le permis, Pakorn, qui travaillait alors activement dans le show business, a déclaré qu’il avait essayé de contacter les chaînes de télévision pour faire de la publicité et trouver des sponsors pour son projet, mais qu’elles l’avaient toutes rejetée.

Un participant LGBTQ quitte une conférence de presse sur la Bangkok Pride à Bangkok, en Thaïlande, le lundi 20 mai 2024. La Thaïlande lance sa célébration du mois de la fierté de la communauté LGBTQ+ avec un défilé samedi, alors que le pays est sur la bonne voie pour devenir la première nation d’Asie du Sud-Est à légaliser l’égalité du mariage. (Photo AP/Sakchai Lalit)

« Il n’y avait pas de téléphones portables, pas de Facebook, rien du tout. Il n’y avait que des affiches que je devais coller dans les bars gays », a-t-il déclaré.

A cause de cela, a déclaré Pakorn, il a été déconcerté de voir des milliers de personnes, non seulement des Thaïlandais mais de nombreux étrangers, descendre dans les rues du centre-ville de Bangkok pour cette première célébration dans des costumes colorés et racés, portant des ballons et dansant sur des chars fantaisie.

L’événement a attiré l’attention des médias nationaux et internationaux en tant que premier défilé gay de Thaïlande et l’un des premiers en Asie. Il a été décrit comme énergique et chaotique, notamment parce que la police ne l’a pas complètement fermé à la circulation, ce qui a obligé les manifestants, les danseurs et les chars à se frayer un chemin à travers les bus, les voitures et les motos en mouvement.

Pakorn l’a organisé pendant encore plusieurs années mais a finalement arrêté.

Ce n’est que récemment que la signification politique du terme « Fierté » a pris beaucoup d’importance dans l’événement, a déclaré Vitaya Saeng-Aroon, directrice d’un groupe de défense de la diversité en Thaïlande.

Auparavant, il n’y avait pas beaucoup de communautés LGBTQ+ organisées qui participaient, « donc il n’y avait pas de messages dans le défilé. C’est devenu comme une fête juste pour s’amuser », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, le défilé revêt un ton plus politique car il est organisé par des personnes comme Waaddao qui œuvrent depuis longtemps pour sensibiliser à l’égalité des sexes et à la diversité.

Pour sa part, Waaddao a déclaré qu’elle avait été inspirée pour organiser le défilé après avoir participé à les manifestations en faveur de la démocratie menées par des jeunes qui ont éclaté à travers le pays en 2020. Elle a déclaré qu’elle menait auparavant son travail de plaidoyer principalement dans des salles de conférence, mais ces manifestations l’ont convaincue que l’action de rue peut également faire avancer un agenda politique.

Même si le mouvement pro-démocratie s’est essoufflé en raison de la pandémie de coronavirus et répressionWaaddao a décidé de continuer la lutte pour l’égalité du mariage et l’égalité des sexesouvrant la voie à une nouvelle ère pour les activités de la Pride en 2022.

C’est l’année où plusieurs projets de loi en faveur de l’égalité du mariage ou du partenariat civil ont été déposés au Parlement. Même si aucun n’a réussi à être adopté sous le gouvernement alors au pouvoir, un projet de loi sur l’égalité du mariage parrainé par l’administration actuelle devrait passer en deuxième et troisième lectures par le Sénat plus tard ce mois-ci, son dernier obstacle législatif avant d’obtenir l’approbation royale et de devenir une loi.