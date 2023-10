Après un parcours éclair jusqu’à Washington, le travail commence pour le nouveau directeur sportif de l’UW, Troy Dannen.

Dans la semaine avant d’être embauché comme 16e joueur de Washingtonème Le directeur sportif, Troy Dannen, a voyagé de la Nouvelle-Orléans à Charlotte, en passant par Indianapolis, Seattle, l’Iowa, la Nouvelle-Orléans, puis de retour à Seattle.

Telle était la vie d’un directeur sportif de FBS, jonglant entre un travail actif, une opportunité confidentielle de cross-country, des allocutions, des réunions de la NCAA, des obligations personnelles et bien plus encore.

Autant dire : on dormait peu.

« Le sommeil viendra à un moment donné », a assuré Dannen lundi, assis sous deux mots en majuscules – CRÉER DES GAGNANTS – peints en violet sur le mur du Conibear Shellhouse. « Très bientôt, je vais me rendre compte que je suis dans deux fuseaux horaires différents [than where I live]. Mais pour l’instant, il n’y a pas de meilleur moment dans ma vie, franchement, que ce que j’ai vécu ces derniers jours.

Samedi, Dannen, 57 ans, a été annoncé comme successeur de Jen Cohen à Seattle. Et trois jours plus tard, il s’est rendu à sa conférence de presse d’introduction – devant la fanfare qui faisait la sérénade, devant les pom-pom girls, devant la mascotte dansante, devant les caméras de télévision et les téléphones filmant, devant un public applaudissant – avec la présidente de l’UW, Ana Mari Cauce, à ses côtés.

Il a pris un chemin éclair jusqu’à Washington.

C’est là que commence le travail.

« Je ne peux pas être plus excité d’être ici et de faire partie de votre programme, de votre département, de votre université, de votre ville », a déclaré Dannen, ancien AD à Tulane (2015-23) et dans le nord de l’Iowa (2008-15). ). « Mais je vais vous dire ceci : nous sommes ici depuis deux jours entiers maintenant. En fait, nous sommes ici depuis environ 26 heures et demie. C’est la maison. C’est déjà la maison. C’est notre université. C’est notre programme. C’est notre ville. C’est notre communauté. Nous sommes tous participants et ravis d’être ici.

Certes, cette communauté propose un petit-déjeuner continental composé de problèmes urgents.

Mardi, avec un lac Washington couvert dans son dos, Dannen a abordé ce qui suit :

Allez-vous donner la priorité à la poursuite de l’Apple Cup avec l’État de Washington ?

« J’ai beaucoup à apprendre », a-t-il préfacé. « Mais je dirai ceci : ce qui s’est passé dans l’athlétisme universitaire… une grande partie de l’histoire, des rivalités, des choses qui sont des traditions, ont été détruites pour l’évolution de l’athlétisme universitaire. Et nous allons continuer à évoluer.

« Mon parti pris est que je ne veux pas perdre l’histoire, les traditions. Je sais aussi que j’ai ce modèle économique, en particulier alors que nous nous dirigeons vers le Big Ten, où nous jouons avec des gens qui ont franchement un modèle économique qui… je ne veux pas dire qu’il est de loin supérieur, mais qu’il est bien supérieur à les notres. Nous devons être très prudents, et sept matchs à domicile font partie du modèle économique que l’UW doit avoir pour l’avenir.

À ce moment-là, Cauce est intervenu : « J’ajouterais que nous avons quelques conversations et que Troy n’est pas au courant à 100%, car il est ici depuis 26 heures. »

(Pour le contexte, UW alternera entre l’organisation de quatre et cinq matchs de conférence à domicile dans le cadre du Big Ten, tout en continuant à jouer trois matchs hors conférence.)

UW peut-elle vaincre la concurrence du Big Ten tout en percevant une fraction des revenus télévisuels de ses partenaires au cours des six prochaines années ?

« Je comprends que nous avons un petit décalage avec le Big Ten, mais je vais vous dire ceci : l’alternative serait bien pire », a déclaré Dannen, originaire de Marshalltown, Iowa. « Le passage au Big Ten nous donne un espoir de stabilité, de vitalité. Bien que cette indemnité journalière complète du Big Ten soit peut-être un peu éloignée [with UW receiving a full media rights share beginning in 2030]l’avenir est prometteur.

« Nous avons battu l’USC l’année dernière [Tulane’s 46-45 Cotton Bowl win] avec un budget bien inférieur, parce que nous avons l’éthique du travail. Nous avons les gens. Nous nous en soucions. Vous faites correctement toutes les choses intangibles. Le sondage Top 25 n’est pas basé sur les budgets du Top 25. Cela dépend de ce que vous faites bien.

Comment allez-vous aborder les questions de nom, d’image et de ressemblance à Washington ?

« Il y a beaucoup de plaintes à propos de NIL », a-t-il déclaré. «Je pense que NIL est génial. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas l’adopter, et maintenant ils sont en retard et tentent désespérément de rattraper leur retard. Vous constaterez que je vais pousser NIL autant que toute autre opportunité de collecte de fonds ici à l’UW.

« Parce que mettre les coachs en position de réussir… Je vous promets NIL, si vous parlez à [football coach Kalen DeBoer]si tu parles à [men’s basketball coach Mike Hopkins]ces deux-là en particulier, ils vous diront que c’est peut-être l’élément le plus important pour les mettre en position de réussir.

Est-il nécessaire de poursuivre des adversaires de football hors conférence de premier plan tout en jouant également un programme de conférence Big Ten ?

« Dans les séries éliminatoires à 12 équipes [coming in 2024], ma philosophie hors conférence sera la suivante : comment pouvons-nous accéder à ces séries éliminatoires ? » il a dit. « Nous devons vendre des billets et attirer du monde dans les tribunes. Je veux aller aux séries éliminatoires. Qu’est-ce que je dois faire? Les philosophies de planification des gens ont changé à cause de cela. Avec le calendrier du Big Ten que vous avez vu et que j’ai vu, je ne sais pas combien de matchs phares vous devez avoir dans votre non-conférence. [slate].

Il a conclu : « Vous planifiez en pensant à un moyen pour atteindre un but. Le moyen d’y parvenir est les éliminatoires du football universitaire.

Ce qui nous amène bien sûr à samedi.

Le premier match de Dannen mettra en vedette deux invaincus du Pac-12, alors que le n°7 Washington (5-0) accueillera le n°8 Oregon (5-0) dans un Husky Stadium à guichets fermés, avec des enjeux légitimes en séries éliminatoires. Les rivaux régionaux partagent le top 10 pour la première fois en 123 ans d’existence de la série. Le College GameDay d’ESPN sera également diffusé depuis Seattle pour la première fois depuis 2016.

Naturellement, ce sera une expérience révélatrice pour Dannen.

Et pas seulement Troie.

«Nous avons dit à nos enfants [we’re moving to Washington] Samedi après-midi », a déclaré Dannen, qui a une femme (Amy) et quatre enfants (Elle, Emily, Holly et William). « On s’attendrait à un traumatisme, n’est-ce pas ? « Je ne veux pas bouger ! Je ne veux pas bouger. Ils se sont installés et mon fils de 9 ans [William] a dit : « Papa, je connais tout [Tulane] joueurs!’ Il m’accompagne un peu sur la route. J’ai chaque équipe chez moi à un moment donné au cours de l’année. Il a donc des relations avec les enfants.

« J’ai dit : ‘Vous allez aussi apprendre à connaître les joueurs de Washington.’ Il a dit : « Eh bien papa, le football est vraiment une grosse affaire ici à Tulane. » J’ai dit : « Eh bien, le football est aussi un très gros problème à Washington. » Il a dit : « Mais tellement de gens viennent à nos jeux. »

«J’ai dit: ‘Vous n’allez pas croire ce que vous verrez le week-end prochain.’»

Mais alors que le match reste dans trois jours, William – qui était assis au premier rang mardi, dans une chemise violette – en a apparemment vu assez.

« Nous sommes ici depuis deux jours », a ajouté Troy Dannen. « [William] a dit : « Papa, dois-je retourner à la Nouvelle-Orléans la semaine prochaine ? Alors ils sont accros. »

Troy est également accro à l’adrénaline.

Mais bientôt, il dormira.