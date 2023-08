Après un mois en mer, 37 rescapés sénégalais d’une tentative meurtrière de migration vers l’Espagne rentrent chez eux

DAKAR, Sénégal (AP) – Quelques dizaines de survivants d’une tentative maritime meurtrière de migration vers l’Europe ont retrouvé leurs familles en larmes au Sénégal, une semaine après avoir été retrouvés à la dérive au large de l’archipel atlantique du Cap-Vert.

Un bateau transportant plus de 100 personnes serait parti du Sénégal vers les îles Canaries espagnoles le 10 juillet mais n’aurait jamais atteint sa destination. On craint que plus de 60 migrants soient morts de ce voyage malheureux.

La semaine dernière, un bateau de pêche espagnol a secouru 38 personnes qui avaient été amenées au Cap-Vert avant d’être renvoyées au Sénégal.

Des responsables sénégalais ont déclaré qu’un avion militaire avait rapatrié lundi 37 hommes, dont cinq mineurs et un citoyen de la Guinée-Bissau voisine, depuis l’île de Sal au Cap-Vert. Des journalistes d’Associated Press ont vu certains des survivants être transportés dans des ambulances à l’aéroport de Dakar, la capitale du Sénégal. Un survivant est resté hospitalisé dans la capitale capverdienne de Praia, selon la Croix-Rouge locale.

La route migratoire de l’Afrique de l’Ouest vers l’Espagne est l’une des plus dangereuses au monde, mais le nombre de migrants partant du Sénégal sur des bateaux en bois branlants a augmenté au cours de l’année écoulée. Les bateaux tentent d’atteindre les îles Canaries espagnoles, un archipel au large de la côte nord-ouest de l’Afrique qui a été utilisé comme tremplin vers l’Europe continentale.

Au cours des six premiers mois de 2023, près de 800 personnes sont mortes ou ont disparu dans l’Atlantique en tentant d’atteindre les îles Canaries, selon le groupe de défense des droits espagnol Walking Borders.

L’aggravation du chômage des jeunes, les troubles politiques, la violence des groupes armés et le changement climatique poussent les migrants à travers l’Afrique de l’Ouest à risquer leur vie sur des bateaux surpeuplés.

Lundi, des membres de la famille de Fass Boye, une ville côtière de pêcheurs du Sénégal d’où de nombreux migrants étaient partis, ont fait le trajet de trois heures vers le sud jusqu’à une piste d’atterrissage militaire à Dakar pour accueillir leurs proches survivants. Certains ont été amenés pour accueillir leur famille à l’aéroport dans un bus affrété par le gouvernement.

Abdoulaye Gote Kangui se trouvait mardi à Touba, dans l’ouest du pays, lorsque son fils More l’a appelé depuis un téléphone emprunté à l’hôpital du Cap-Vert pour lui dire qu’il était toujours en vie. Lorsqu’il a reçu l’appel, Kangui s’est précipité pour recharger le crédit de son téléphone.

Pourtant, la réunification a été assombrie par la perte de plus de 60 personnes portées disparues et présumées mortes. Parmi eux se trouvait Papa Sow, 18 ans, le frère adoptif de More, qui a pris la décision de dernière minute de le rejoindre dans le voyage.

« C’est la volonté de Dieu. Que vous l’acceptiez ou non », a déclaré Kangui.

Annette Seck, ministre des Sénégalais de l’étranger, a déclaré lors d’une conférence de presse que les restes de sept personnes retrouvées sur le bateau ont été enterrées sur place au Cap-Vert. Elle a remercié les autorités capverdiennes d’être venues en aide aux migrants et a présenté ses condoléances aux familles sénégalaises endeuillées.

Les pêcheurs et les agriculteurs de Fass Boye accusent le manque de perspectives d’emploi d’avoir poussé les jeunes hommes à risquer leur vie lors d’un voyage migratoire meurtrier.

Le pêcheur en chef Cheikh Seck a déclaré vendredi que les bénéfices ont chuté depuis que le gouvernement sénégalais a commencé à vendre des contrats à des entreprises étrangères, qui utilisent des bateaux plus gros et des machines plus chères pour épuiser les stocks de poisson à des taux alarmants.

Selon Seck, au moins 20 grands bateaux de pêche appelés pirogues pleins de migrants pleins d’espoir ont quitté la ville au cours des deux dernières décennies.

Pour Fass Boye, les traversées maritimes dangereuses ne se sont jamais terminées par une tragédie comme celle-ci, a-t-il déclaré.

Ndeye Sene Mbengue et Zane Irwin, Associated Press