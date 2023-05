Après un mois de siège, la Russie se retire de Bakhmut au milieu de la contre-offensive ukrainienne

Moscou a reconnu vendredi que ses forces s’étaient repliées au nord de la ville ukrainienne du champ de bataille de Bakhmut après une nouvelle offensive ukrainienne, dans une retraite que le chef de l’armée privée russe Wagner a qualifiée de déroute.

Le revers de la Russie, qui fait suite à des rapports similaires sur les avancées ukrainiennes au sud de la ville, suggère une poussée coordonnée de Kiev pour encercler les forces russes à Bakhmut, le principal objectif de Moscou pendant des mois pendant les combats les plus sanglants de la guerre.

Cela signifie que les deux parties rapportent maintenant les gains ukrainiens les plus importants en six mois, bien que l’Ukraine ait donné peu de détails et minimisé les suggestions selon lesquelles une énorme contre-offensive planifiée de longue date avait officiellement commencé.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que l’Ukraine avait lancé un assaut au nord de Bakhmut avec plus de 1 000 soldats et jusqu’à 40 chars, une ampleur qui, si elle était confirmée, constituerait la plus grande offensive ukrainienne depuis novembre.

Les Russes avaient repoussé 26 attaques mais les troupes dans une zone s’étaient repliées pour se regrouper dans des positions plus favorables près du réservoir de Berkhivka au nord-ouest de Bakhmut, a déclaré Konashenkov.

Des soldats ukrainiens sont vus jeudi dans une tranchée près de Bakhmut. (Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/Radio Liberty)

Yevgeny Prigozhin, chef des forces wagnériennes qui ont mené la campagne dans la ville, a déclaré dans un message audio: « Ce que Konashenkov a décrit, malheureusement, s’appelle » une déroute « et non un regroupement. »

Dans un message vidéo séparé, Prigozhin a déclaré que les Ukrainiens s’étaient emparés d’un terrain élevé surplombant Bakhmut et avaient ouvert la route principale menant à la ville depuis l’ouest.

« La perte du réservoir de Berkhivka – la perte de ce territoire qu’ils ont abandonné – c’est cinq kilomètres carrés, rien qu’aujourd’hui », a déclaré Prigozhin.

« L’ennemi a complètement libéré la route Chasiv Yar-Bakhmut que nous avions bloquée. L’ennemi est maintenant en mesure d’utiliser cette route, et deuxièmement, ils ont pris des hauteurs tactiques sous lesquelles se trouve Bakhmut », a déclaré Prigozhin, qui a dénoncé à plusieurs reprises L’armée régulière russe au cours de la semaine dernière pour ne pas avoir approvisionné ses hommes à Bakhmut.

REGARDER | 2 Canadiens tués en combattant pour l’Ukraine à Bakhmut : 2 Canadiens tués en combattant pour l’Ukraine Deux Canadiens servant dans la Légion internationale ukrainienne ont été tués en combattant à Bakhmut. Cole Zelenco, 21 ans, de St. Catharines, en Ontario, et Kyle Porter, 27 ans, de Calgary, ont été touchés et tués par des tirs d’artillerie russe mercredi alors qu’ils défendaient une voie d’approvisionnement critique.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la situation dans la région.

L’Ukraine retient généralement tout commentaire sur ses opérations pendant qu’elles sont en cours, et le commandement militaire a seulement déclaré que ses troupes avaient avancé d’environ deux kilomètres près de Bakhmut.

Une unité ukrainienne a déclaré il y a deux jours qu’elle avait vaincu une brigade russe au sud-ouest de la ville en reprenant une bande de terre, et Prigozhin a également déclaré que la brigade russe s’était enfuie.

Prigozhin, dont les troupes se sont battues pour repousser les forces ukrainiennes hors de la périphérie ouest de Bakhmut, a déclaré que les flancs nord et sud, gardés par des troupes régulières russes, s’effondraient. Le ministère russe de la Défense nie cela.

« Le chemin à parcourir n’est pas facile », déclare Zelenskyy

À Kostiantynivka, à environ 20 kilomètres au sud-ouest de Bakhmut, les pompiers combattaient un incendie dans une maison qui a pris feu après avoir été touchée par des obus russes.

« Il a heurté le toit et le toit s’est effondré. Mon voisin s’est précipité dehors et a commencé à crier, demandant de l’aide », a déclaré Oleksandr Lazorka, qui habite à côté. « Nous avons sorti une femme aveugle – une femme âgée et aveugle – de sous les décombres, puis le feu a éclaté. »

La guerre de 15 mois en Ukraine est à un tournant, après six mois au cours desquels Kiev a maintenu ses troupes sur la défensive tandis que la Russie a organisé une campagne d’hiver qui a entraîné le combat au sol le plus sanglant d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, mais n’a donné que peu de gains. .

REGARDER | Anand du Canada ne voit pas de fin « à court terme » à la guerre : La guerre en Ukraine ne semble pas avoir de fin « à court terme »: Anand La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que le Canada continuera d’appuyer l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

Depuis le début de cette année, Kiev a reçu des centaines de nouveaux chars et véhicules blindés occidentaux, les retenant en vue d’une contre-offensive tant attendue pour reprendre le territoire occupé.

Les responsables ukrainiens ont minimisé la suggestion selon laquelle leur offensive est déjà en cours : le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré dans une interview cette semaine que Kiev avait besoin de plus de temps pour que le matériel arrive. Prigozhin a qualifié cela de trompeur et a déclaré que les avancées de Bakhmut représentaient le début de la campagne de Kiev.

Moscou se prépare depuis l’automne dernier à un assaut attendu et a construit des lignes de fortifications antichars sur des centaines de kilomètres de front.

Il a commencé à évacuer les civils qui vivaient près de la zone de conflit dans la province ukrainienne partiellement occupée de Zaporizhzhia.

« Nous avions l’habitude de sortir et de regarder (les bombardements). Surtout la nuit, vous pouviez voir les éclairs lorsqu’ils se lançaient », a déclaré Lyudmila, une jeune de 22 ans de Kamianka-Dniprovska, actuellement dans un logement de fortune dans l’Ukraine sous contrôle russe. port de Berdiansk.

« Nous avons eu des obus qui ont atterri à proximité et quand ils ont atterri, tout le ciel était rouge », a-t-elle déclaré.

Les pompiers combattent un incendie dans un immeuble résidentiel à la suite d’une frappe militaire russe, à Kostiantynivka, dans l’est de l’Ukraine, vendredi. (Sofiia Gatilova/Reuters)

Dans des commentaires publiés vendredi, le commandant de la flotte russe de la mer Noire a déclaré que ses défenses étaient également renforcées au milieu d’une vague de frappes de drones ukrainiens ciblant sa base d’attache, le port de Crimée de Sébastopol.

Zelenskyy, qui a rallié son pays à l’offensive prévue, a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux que « notre chemin n’est pas facile », mais que l’Ukraine était « beaucoup plus forte maintenant que l’année dernière ou au cours de toute autre année de cette guerre pour la liberté et l’indépendance de notre pays. »

Il s’est entretenu vendredi avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le remerciant pour une promesse de missiles de croisière à longue portée. La Grande-Bretagne a annoncé jeudi les missiles, brisant l’un des derniers grands tabous occidentaux sur les armements auparavant considérés comme comportant un trop grand risque de provoquer la Russie.