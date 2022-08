Après un mois de “montagnes russes”, Teven Jenkins a une opportunité en or à la garde droite – Shaw Local

LAKE FOREST – Il y a deux semaines, le joueur de ligne offensive des Bears Teven Jenkins n’avait vu aucune indication que le personnel d’entraîneurs avait l’intention de le déplacer vers la garde.

Jenkins avait joué exclusivement au tacle depuis sa première saison en chemise rouge à Oklahoma State en 2017. Il a joué le tacle droit lors du match de pré-saison d’ouverture des Bears le 13 août. Le lendemain, un dimanche, Jenkins a pris un appel de ses entraîneurs et a appris qu’il Je jouerais la garde lundi matin.

Jenkins a qualifié le mois dernier de “montagnes russes et mélange d’émotions”. Il y a deux semaines, il était le tacle droit de troisième corde. Il aurait également été sur le bloc commercial. Ce fut toute une chute pour un joueur qui était le 39e choix au repêchage il y a à peine un an.

À l’heure actuelle, il est dans la formation de départ au poste de garde droit. Il a eu un total de deux entraînements à ce poste avant que les Bears ne le jettent dans la formation de départ la semaine dernière lors d’un match de pré-saison à Seattle. On s’attend à ce qu’il reparte à la garde droite samedi lors de la finale de pré-saison à Cleveland.

Les Bears ne lui donneraient pas un si long regard sur le bon garde s’ils ne croyaient pas qu’il pouvait commencer là. Jeudi à Halas Hall, Jenkins a déclaré qu’il apprenait encore beaucoup le poste. Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait à l’aise avec les nuances du poste, Jenkins a été assez franc.

“J’ai l’impression d’être encore dans les bases”, a-t-il déclaré. “J’apprends encore à ajuster ce que je dois faire sur certaines personnes dans certaines situations en ce moment, et au fur et à mesure que j’obtiens plus de répétitions et que je deviens plus à l’aise, c’est à ce moment-là que je commencerai à progresser dans [the details].”

Jenkins est le gros ours en peluche par excellence hors du terrain. Ses coéquipiers disent qu’il est jovial et qu’il a une grande personnalité, mais un interrupteur se déclenche lorsqu’il monte sur le gril.

Cela était évident lors d’un match de décembre à Soldier Field l’année dernière lorsque Jenkins a bousculé un défenseur des Vikings du Minnesota après un coup sans doute tardif sur le quart Justin Fields.

Jenkins pense que sa mauvaise séquence paiera bien au bon garde.

“Physicité”, a déclaré Jenkins. “C’est comme si vous aviez un mec juste là, en ce moment, au lieu de tout cet espace. Au plaquage, vous avez beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui va se passer et beaucoup d’espace pour faire la technique à laquelle vous pensez. En garde, ça va beaucoup plus vite.

Le garde gauche vétéran des Bears, Cody Whitehair, a déclaré que la position de garde dans l’attaque du coordinateur offensif Luke Getsy est plus difficile à apprendre que dans d’autres schémas.

“Il y a juste beaucoup plus d’accès au deuxième niveau, en s’assurant que vous êtes sur la même longueur d’onde avec les appels de protection”, a déclaré Whitehair. “J’ai l’impression que les autres systèmes dans lesquels j’étais, vous n’aviez pas autant besoin d’utiliser vos yeux pour garder.”

Jenkins a également fait référence à ses yeux. Dans ce schéma, les monteurs de lignes se déplacent latéralement beaucoup plus fréquemment que dans les autres schémas. Cela implique une tonne de coordination avec les autres joueurs de ligne afin de savoir qui bloque quels défenseurs.

“En fin de compte, l’objectif est de s’assurer que tout le monde connaît chaque [assignment] tout au long du parcours », a déclaré Jenkins.

Les Bears ont utilisé la même combinaison de lignes offensives depuis le match de pré-saison contre Seattle, avec Braxton Jones au tacle gauche, Whitehair au garde gauche, Sam Mustipher au centre, Jenkins au garde droit et Larry Borom au tacle droit.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus n’a pas confirmé si c’était la formation de départ à laquelle il pensait pour la semaine 1. Le plaqueur vétéran Riley Reiff et le garde Michael Schofield jouent actuellement avec les remplaçants.

“Nous examinons toujours les combinaisons”, a déclaré Eberflus. “Je sais que nous sommes en quelque sorte solidifiés ces derniers temps, le récent [group] ça a été là-bas. Mais nous sommes toujours … le concours est toujours ouvert. Donc, tout le monde doit faire de son mieux. »

Présence à la pratique : Plusieurs ours restent blessés. Le receveur N’Keal Harry, la sécurité Jaquan Brisker, le receveur Velus Jones Jr., le receveur Byron Pringle, le demi de coin Tavon Young, le demi de coin Thomas Graham Jr., le porteur de ballon Trestan Ebner, le demi de coin Jaylon Jones, le centre Lucas Patrick, le receveur Tajae Sharpe, le plaqueur défensif Angelo Blackson et l’ailier défensif Mario Edwards Jr. ont tous manqué l’entraînement jeudi.

L’entraînement de jeudi était le dernier entraînement entièrement ouvert aux membres des médias. À partir de maintenant et jusqu’à la fin de la saison, seule la partie étirement de la pratique sera ouverte.