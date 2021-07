Après un message cryptique, le nouveau message d’Avantika Malik, l’ex-épouse d’Imran Khan, sur « y travailler » devient VIRALE

Il y a quelques jours, l’ex-épouse de l’ancienne star de Bollywood et superstar Aamir Khan, Imran Khan, Avantika Malik, a fait la une des journaux pour avoir partagé un message cryptique après que l’acteur de « Dangal » a annoncé sa séparation d’avec sa femme productrice Kiran Rao.

Aamir et Kiran, mariés depuis 15 ans, partagent un fils, Azad Rao Khan. Le couple, qui a publié samedi une déclaration conjointe faisant cette annonce, a révélé qu’ils continueraient d’être les coparents de leur fils Azad.

Le message énigmatique d’Avantika a attiré l’attention des utilisateurs en ligne dans lequel elle a cité l’écrivain Junot Diaz et ses paroles sur le fait de ne pas fuir ses problèmes. La note disait: « Mais si ces années m’ont appris quelque chose, c’est ceci: vous ne pouvez jamais vous enfuir. Jamais. La seule issue est d’entrer. – Junot Diaz. »

Aujourd’hui, jeudi, Avantika a partagé un autre verset éloquent, qui parle de travailler vers ce que l’on veut accomplir petit à petit, « jour après jour, pouce par pouce ».

Qu’il s’agisse de vivre en paix, de manquer d’amour, d’être valorisé ou de vivre dans l’extase, dit le verset, il faut travailler sur soi et réaliser tout ce que l’on souhaite.

Voici le verset entier écrit par Victoria Erickson qu’Avantika Malik a partagé sur son compte Instagram. « Si vous aspirez intrinsèquement à quelque chose, devenez-le d’abord. Si vous voulez des jardins, devenez le jardinier. Si vous voulez de l’amour, incarnez l’amour. Si vous voulez une stimulation mentale, changez la conversation. Si vous voulez la paix, respirez le calme. Si vous voulez pour remplir votre monde d’artistes, commencez à peindre. Si vous voulez être valorisé, respectez votre propre temps. Si vous voulez vivre en extase, trouvez l’extase en vous. Voici comment l’attirer, jour après jour, petit à petit pouce. »

Plus tôt, Avantika avait fait la une des journaux pour avoir publié une «bombe de vérité sérieuse» sur son compte de médias sociaux, conseillant aux gens de choisir judicieusement les choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Dans un article qui parlait de la difficulté du mariage et du divorce, qui reflétait les problèmes liés à l’obésité, au fait d’être endetté, etc., Avantika a essayé de communiquer qu’il fallait « choisir leur dur » judicieusement étant donné que la vie « ne sera jamais être facile’.

Le message d’Avantika sur Instagram disait : « Le mariage est difficile. Le divorce est dur. Choisissez votre dur. L’obésité est difficile. Être en forme est difficile. Choisissez votre dur. Être endetté est difficile. Être discipliné financièrement est difficile. Choisissez votre dur. La communication est difficile. Ne pas communiquer est difficile. Choisissez votre dur. La vie ne sera jamais facile. Ce sera toujours dur. Mais nous pouvons choisir notre dur. Choisissez judicieusement.

En 2019, il a été rapporté que le mariage stable d’Imran Khan et d’Avantika Malik a frappé des eaux troubles et il a été signalé que les deux vivaient séparément. En 2020, Avantika a posté une photo monochrome faisant allusion à un rafistolage avec son mari. Bien que ni Imran ni Avantika n’aient jamais confirmé vivre séparément ou s’ils se sont rafistolés, cette dernière partage souvent des messages énigmatiques, des citations, des réflexions sur la vie, l’amour et les relations sur ses réseaux sociaux et Imran a complètement disparu de son flux Instagram pour certains. temps maintenant, laissant entendre qu’il y a encore des problèmes au paradis !

Pendant ce temps, en ce qui concerne la carrière d’Imran dans les films, ses amis, Akshay Oberoi et Abhinay Deo, ont récemment confirmé qu’il avait arrêté de jouer tout en ajoutant qu’il était impatient de poursuivre la réalisation.