Après un massacre choquant dans un stade, la Guinée entame enfin le procès des anciens dirigeants

CONAKRY, Guinée – La fillette de 9 ans s’est rendue au stade de football avec ses amis un lundi pluvieux pour rejoindre des milliers de personnes qui protestaient contre le gouvernement de la junte guinéenne, appelant à la démocratie. Mais les chants et les danses se sont transformés en chaos lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu, a raconté plus tard Djenabou Bah. Elle a essayé de courir mais les soldats l’ont rattrapée. Ils l’ont poignardée à plusieurs reprises avec des baïonnettes, puis l’ont violée.

“Pendant 13 ans, rien n’a été fait”, a déclaré Bah, aujourd’hui âgée de 22 ans, les yeux vides et les cicatrices de coups de couteau encore visibles sur ses mains et son cou.

Après des années de retard, ce pays d’Afrique de l’Ouest a commencé à juger les responsables – dont l’ancien président Moussa Dadis Camara – présumés responsables du carnage au stade le 28 septembre 2009, lorsque les forces de sécurité ont tué plus de 150 civils et violé plus de 100 autres. les femmes, selon une commission des Nations Unies, ont alors tenté de le dissimuler.

Les experts des droits de l’homme affirment que le procès, qui a commencé mercredi, est historique car les gouvernements jugent rarement leurs propres dirigeants devant les tribunaux nationaux pour des atrocités d’une telle ampleur. Les victimes ont salué la procédure comme une chance de justice tant attendue.

“C’est la première fois que j’ai un peu d’espoir”, a déclaré Bah, qui se dit prête à pardonner malgré les horreurs qu’elle a vécues et celles dont elle a été témoin – y compris des membres de la garde présidentielle fauchant des manifestants alors qu’ils s’agenouillaient pour prier.

Mais pour beaucoup à Conakry, les espoirs de réparer les injustices du passé sont refroidis par la réalité du présent.

Depuis l’année dernière, le gouvernement guinéen est dirigé par une nouvelle junte militaire, qui a interdit les manifestations publiques et dissous la coalition de groupes de la société civile qui constituait sa principale opposition. La junte, dirigée par le colonel Mamady Doumbouya, a fait face à une condamnation et à des sanctions internationales généralisées pour ne pas avoir établi de calendrier pour des élections démocratiques.

Mais Doumbouya a également été constant dans son engagement à organiser un procès. L’ancien président Alpha Condé, que Doumbouya a évincé lors d’un coup d’État sans effusion de sang l’année dernière, avait évité de le faire pendant plus d’une décennie au pouvoir, malgré les fortes pressions des groupes nationaux et internationaux de défense des droits humains pour qu’ils agissent. La Cour pénale internationale a commencé à examiner l’affaire en 2009 et continuera de suivre de près la procédure, a déclaré le procureur de la CPI, Karim Khan.

« Ces crimes ont été parmi les plus brutaux de l’histoire de la Guinée, le genre qui choque la conscience », a déclaré Elise Keppler, directrice adjointe de la justice internationale à Human Rights Watch, qui documente la violence depuis 2009. « Des procédures équitables et crédibles sont nécessaires pour envoyer un message clair que de tels crimes ne peuvent être tolérés.

Les racines historiques du dernier coup d’État en Guinée

Ibrahima Diallo, un militant local emprisonné depuis juillet pour avoir aidé à organiser une manifestation, a déclaré qu’il craignait que la décision de la junte d’ouvrir le procès mercredi – le 13e anniversaire du massacre – semble être plus une question de publicité que de justice.

“Il s’agit de gagner la bonne volonté internationale”, a déclaré Diallo, qui était un leader étudiant dans le stade ce jour-là, “et de justifier leur décision de rester au pouvoir… Je veux la justice, mais ma crainte est qu’il ne s’agisse pas d’une vraie justice.”

Diallo avait vécu en exil sous Condé et est retourné à Conakry l’année dernière après le coup d’État, optimiste quant à l’engagement déclaré de Doumbouya en faveur de la démocratie. Diallo a déclaré que tout espoir s’était évanoui lorsqu’il a vu le gouvernement de Doumbouya réprimer la dissidence, les forces de sécurité blessant mortellement plusieurs manifestants pacifiques et se présentant finalement masqués au domicile de Diallo pour l’arrêter. Il est désormais détenu dans la même prison de Conakry que Camara.

Devant le palais de justice mercredi, une jeune femme qui dit avoir été violée dans le stade a attendu, les mains jointes, l’ouverture. Une femme âgée dont le corps du mari n’a jamais été retrouvé s’accrochait au bras d’un jeune homme dont le cadavre du père n’a jamais été retrouvé non plus. Autour de la cour du nouveau palais de justice, construit spécialement pour le procès, se trouvaient des bannières avec le drapeau rouge, jaune et vert de la Guinée, et des pancartes avec des marteaux et des balances de justice déclarant : « Justice pour tous ».

Alphonse Charles Wright, ministre guinéen de la justice, a promis dans un discours devant le palais de justice que le procès serait transparent, impartial et sûr. Le pays, a-t-il dit, n’aurait pas peur d’affronter son passé.

Dans la salle d’audience, Camara, qui vivait au Burkina Faso et est retourné à Conakry pour le procès, s’est assis tranquillement lors de l’ouverture des débats avec 10 autres hauts responsables de son gouvernement accusés d’avoir orchestré le meurtre.

Camara et les autres accusés n’ont pas encore plaidé. Un avocat de Camara, qui a clamé son innocence depuis le massacre, a déclaré qu’il plaiderait non coupable.

Le procès pourrait durer plus d’un an, a déclaré Wright, les victimes pouvant témoigner personnellement.

Comment le coup d’État en Guinée pourrait augmenter les prix des voitures – ou favoriser de meilleures offres pour sa population

Alors qu’Asmaou Diallo était assise dans son bureau de Conakry cette semaine, une photo encadrée de son fils, tué pendant le massacre, était accrochée au mur derrière elle. Elle a dit que les survivants et les familles des victimes veulent une indemnisation. Ils veulent que le gouvernement reconnaisse les horreurs qu’ils ont endurées. Et ils veulent que les faits soient enfin révélés.

“Nous voulons la vérité”, a déclaré Asmaou Diallo, président de l’Association des victimes, parents et amis de la tuerie du 28 septembre. “Pourquoi? C’est ce que nous voulons savoir. Qui l’a commandé ?”

Elle s’est dite reconnaissante que le gouvernement ait finalement décidé d’agir. Mais elle a dit qu’elle craignait aussi pour la démocratie.

Les victimes et leurs familles se sont entassées dans le hall de son organisation cette semaine, apportant avec elles des dossiers médicaux et des photographies alors qu’elles se préparaient à témoigner. Parmi eux se trouvait Oumar Diallo, un camionneur de 55 ans qui a déclaré avoir vu un soldat enfoncer son fusil dans le crâne d’une femme devant lui. Quand Oumar Diallo a levé les bras pour se protéger le visage, le militaire les a brisés avec son fusil.

Il dit avoir passé plus d’un mois à l’hôpital et ne pas pouvoir travailler depuis, ses bras encore trop mutilés. Il n’a reçu aucune compensation du gouvernement, comptant sur sa famille et la charité pour l’aider à subvenir aux besoins de ses filles.

Son espoir, a-t-il dit, est que le procès apporte un certain soutien.

Saran Cissé, une mère de famille de 43 ans au sourire rapide, se souvient avoir entendu quelques “boums” sonores, puis avoir vu ceux qui l’entouraient commencer à tomber. Un jeune homme qui a tenté de l’aider à s’échapper par-dessus un mur du stade a reçu une balle dans la tête. Lorsque les forces de sécurité se sont approchées, elle les a suppliés de la tuer au lieu de la violer. Ils n’ont pas écouté.

Dans les mois qui ont suivi, a-t-elle dit, son mari l’a rejetée à cause de la stigmatisation de l’agression et a essayé de la garder loin de ses enfants. “J’ai subi une humiliation”, a-t-elle déclaré alors que les larmes coulaient sur son visage, mais a ajouté qu’elle était déterminée à continuer à raconter son histoire afin que les atrocités ne se reproduisent jamais.

Pour Bah, qui a déclaré avoir été violée et poignardée à l’âge de 9 ans, il n’y a pas eu d’évolution. Elle a été rejetée par l’homme qui avait été choisi pour son mariage. Elle a des maux de tête et a souvent du mal à dormir. “Je n’ai pas eu la paix”, a-t-elle dit, sa voix calme et son regard tourné vers le bas.

Lorsqu’on lui a demandé si elle témoignerait au procès, ses yeux se sont illuminés pour la première fois. “Bien sûr,” dit-elle. “Je suis prêt.”