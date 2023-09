Après un incendie qui fait 9 morts, un fabricant taïwanais de balles de golf condamné à une amende pour avoir stocké des matières dangereuses

Les autorités taïwanaises ont infligé lundi une amende de 75 000 dollars à un fabricant de balles de golf et ont mis en garde contre des accusations criminelles pour avoir stocké 30 fois la limite légale de matières dangereuses et d’autres violations après qu’un incendie majeur dans une usine a tué neuf personnes et en a laissé une autre portée disparue.

Le maire du comté de Pingtung a déclaré lors d’une conférence de presse que Launch Technologies Co. détenait 3 000 tonnes de peroxydes organiques sur place, soit bien plus que les 100 tonnes de matières dangereuses autorisées, a rapporté l’Agence centrale de presse de Taiwan.

Les responsables seront tenus responsables de la mise en danger du public et des homicides par négligence, a déclaré le maire Chou Chun-mi.

Les responsables de l’entreprise n’ont pas pu être contactés pour commenter.

On ne sait pas exactement ce qui a provoqué l’incendie de vendredi, mais deux explosions dans le bâtiment déjà en feu ont piégé les pompiers et les travailleurs sous les décombres. Quatre pompiers figuraient parmi les neuf morts. Plus de 100 autres personnes ont été blessées.

Les peroxydes organiques, hautement inflammables, sont utilisés dans divers produits en caoutchouc, notamment les noyaux de balles de golf. Launch Technologies est l’un des principaux fabricants de balles de golf au monde, produisant 20 % de l’approvisionnement mondial l’année dernière.

La loi taïwanaise exige que les peroxydes organiques soient stockés dans un entrepôt séparé, mais Launch Technologies a conservé les matériaux au premier étage de l’usine, a déclaré Chou.

Des amendes plus lourdes ont été infligées pour défaut de désigner une personne responsable pour aider à combattre l’incendie et pour défaut de fournir un inventaire complet des peroxydes organiques présents sur place à l’arrivée des pompiers, a-t-elle indiqué.