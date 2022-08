Après un été modéré, l’Alberta devrait se préparer à d’autres incendies de forêt cet automne, selon les experts

Le temps sec et chaud augmente le risque d’incendies de forêt dans les collectivités de l’Alberta – et les experts disent que le risque devrait rester élevé, même après la fin officielle de la saison des incendies de forêt dans la province.

L’activité des feux de forêt dans la province s’est intensifiée au cours des dernières semaines, entraînée par des températures torrides, des conditions sèches et des éclairs.

“Nous constatons que ce schéma se prolonge jusqu’en septembre et peut-être même au-delà”, a déclaré Mike Flannigan, professeur de feux de forêt à l’Université Thompson Rivers et chercheur principal au Service canadien des forêts.

Alors que les prévisions à long terme doivent être prises avec “un grain de sel”, l’Alberta devrait être prête à prolonger sa saison des feux de forêt pour un “automne actif” et à maintenir les équipes de pompiers en attente, a déclaré Flannigan dans une interview.

“Tant que ce temps chaud et sec continuera, le feu sera un problème. Et si nous avons des vents, le feu pourrait être un vrai problème.”

Les données montrent que les saisons des feux de forêt au Canada s’allongent et s’aggravent. Les changements climatiques ont accru la fréquence et l’intensité des incendies de forêt partout dans le monde et rendu la forêt boréale de l’Alberta particulièrement vulnérable.

Ce qui était autrefois une saison prévisible de quatre mois s’est maintenant allongé, avec des incendies au début du printemps, en automne et en hiver.

La province se dit prête à intervenir si nécessaire cet automne, mais le syndicat représentant les pompiers saisonniers affirme que le gouvernement de l’Alberta manque de personnel pour sa force de lutte contre les incendies de forêt.

Un incendie de 2021 a couvert une superficie d’environ 40 hectares dans la zone forestière d’Edson. (Mae Anderson/CBC)

Il pourrait y avoir une pression supplémentaire sur les ressources de première ligne dans les semaines à venir, a déclaré Natalie Hasell, météorologue à Environnement Canada.

Des conditions semblables à la sécheresse ont durement frappé les Prairies. Certaines communautés sont restées sans précipitations pendant des semaines – et les orages secs ont laissé les communautés du centre et du nord de l’Alberta particulièrement exposées aux incendies, a déclaré Hasell.

“Les prévisions ne prévoient aucune précipitation”, a-t-elle déclaré. “Il ne semble pas que la situation des incendies de forêt soit bientôt terminée.”

La saison des incendies en Alberta commence officiellement le 1er mars et se termine le 31 octobre.

Fin avril, le Syndicat des employés provinciaux de l’Alberta a averti que le gouvernement avait réduit cette année la disponibilité des pompiers saisonniers à environ quatre mois.

Mike Dempsey, vice-président de l’AUPE, a déclaré que la province avait retardé l’embauche de certaines équipes de terrain sauvage jusqu’à la fin mai et mettrait fin à de nombreux contrats plus tôt que d’habitude, au début de septembre.

Le manque de personnel a été chronique cette saison et de nombreux travailleurs saisonniers seront partis à partir de la première semaine de septembre, a-t-il déclaré.

“Leurs contrats sont terminés parce qu’ils ont été réduits”, a déclaré Dempsey. “Et je crois comprendre en ce moment que le gouvernement essaie frénétiquement de prolonger certains de ces contrats.”

La réduction des effectifs est un pari qui défie à la fois les conseils d’experts et les prévisions actuelles, a-t-il déclaré.

Mackenzie Blyth, porte-parole du ministre Nate Horner, dont le portefeuille comprend la foresterie, a déclaré que le budget des incendies de forêt n’avait pas été réduit et qu’aucun poste de pompier n’avait été supprimé avant la fin de leurs mandats convenus.

“Les pompiers saisonniers sont embauchés pour diverses durées déterminées, et la durée de l’emploi est basée sur le danger d’incendie actuel et prévu”, a déclaré Blyth dans un communiqué.

La province est prête à répondre à une urgence d’incendie de forêt avec des ressources supplémentaires à tout moment de l’année, a-t-il déclaré.

Flannigan a déclaré que la plupart des provinces ont légiféré des dates de fin pour leurs saisons des incendies, mais prolongeront les contrats des travailleurs saisonniers et feront appel à une aide extérieure, au besoin.

Alors que la saison des incendies de forêt s’allonge, il est de plus en plus important que les gouvernements provinciaux gèrent leurs ressources et gardent leurs budgets avec soin, a-t-il déclaré.

“Nous avons vu des incendies tous les mois de l’année”, a-t-il déclaré. “Si vous avez des carburants secs et des conditions chaudes, sèches et venteuses, quel que soit le mois, vous êtes à risque.”

‘Toujours prêts’

Sur les 59 incendies de forêt qui ont brûlé mercredi en Alberta, 40 ont été classés comme étant détenus et 19 étaient sous contrôle.

Le danger est le plus élevé le long de la frontière nord de la province, où le risque d’incendie de forêt est classé comme élevé à extrême.

“Chaque fois que nous voyons des conditions chaudes et sèches, c’est une préoccupation”, a déclaré Melissa Story, porte-parole d’Alberta Wildfire. “Nous gardons toujours un œil sur les conditions météorologiques et nous nous assurons que nous avons des ressources disponibles.”

Les ressources de lutte contre les incendies sont disponibles toute l’année, chaque fois qu’elles sont nécessaires, a déclaré Melissa Story, porte-parole d’Alberta Wildfire. (Travis McEwan/CBC)

La majeure partie du comportement des incendies en Alberta se produit au printemps après la fonte des neiges, tandis que les longues nuits de la saison d’automne procurent généralement un certain soulagement. Alberta Wildfire, cependant, prévoit des feux de forêt toute l’année, a déclaré Story.

“Nous ne classons pas la saison des feux de forêt comme étant terminée tant que nous ne voyons pas une quantité importante de pluie ou de neige”, a-t-elle déclaré.

“Notre date de fin prévue par la loi est le 31 octobre, mais cela dit, nous sommes toujours prêts à tout ce qui pourrait arriver.”

Jeter le calendrier ?

Jamie Coutts, un pompier avec plus de 30 ans d’expérience dans la nature, a déclaré pendant des décennies que la saison arriverait et se terminerait comme sur des roulettes.

“Avant, nous pouvions toujours utiliser un calendrier”, a déclaré Coutts, qui est maintenant chef adjoint des pompiers à Chestermere. “À mon avis, nous devons jeter ce calendrier.”

Coutts a déclaré que la province doit être plus proactive dans sa lutte contre les incendies et établir des budgets garantis pour chaque saison.

“C’est toujours préoccupant pour moi que la dotation en personnel et le travail pour les incendies de forêt soient basés sur les budgets et la politique et les incendies de forêt ne se soucient tout simplement pas de ces choses.

“Mère Nature n’a pas ces règles.”