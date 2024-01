Après un eagle-birdie, Korda bat Ko en séries éliminatoires au LPGA Drive On

BRADENTON, Floride — Nelly Korda s’est ralliée pour remporter le championnat LPGA Drive On de sa ville natale et retarder l’entrée de Lydia Ko au LPGA Hall of Famesurvivant au Néo-Zélandais au deuxième trou des séries éliminatoires après avoir surmonté un déficit de trois coups avec un eagle-birdie.

Korda a gagné avec un putt de 4 pieds par 4 au 18e par 4 après que le pied de 5 pieds de Ko ait attrapé la lèvre et soit parti en tête-à-queue.

“Il me semble que c’est toujours très dramatique et intéressant”, a déclaré Korda. « Il n’y a donc pas de meilleure sensation que de le faire devant son public. Quelle journée!”

Ko a remporté le Tournoi des Champions d’ouverture de la saison la semaine dernière à domicile à Orlando pour sa 20e victoire sur le circuit. à un point de se qualifier pour le Temple de la renommée.

“C’est un peu comme : ‘Que peux-tu faire ?'”, a déclaré Ko. « Nous avons joué à fond jusqu’à la toute fin et nous nous sommes lancés dans les séries éliminatoires. J’ai fait de mon mieux là-bas.

Quatre coups avant que Ko ne commence à jouer dimanche au Bradenton Country Club, Korda a tiré un 2 sur 73 pour égaler Ko à 11 sous 273. Ko, jouant dans le groupe devant Korda, a également réussi un aigle du 17e par 5 sur un 69.

Korda a laissé tomber quatre coups sur une séquence de trois trous – faisant un bogey sur le 14e par-4, un double bogey sur le 15e par-3 et un bogey sur le 16e par-4 – avant de se rallier avec le putt d’aigle à travers le green sur 17 et une approche d’un pied sur 18.

“Mon Dieu, je pensais que le tournoi était terminé avant les 17”, a déclaré Korda. « Je me suis en quelque sorte donné une chance. Je savais que si je faisais rouler cet aigle, je devais réussir le dernier birdie.

Lors du premier voyage supplémentaire en baisse de 18, Korda a raté un essai de birdie de 12 pieds depuis la frange arrière après que Ko se soit élevé et descendu pour le par après avoir heurté le mur de la tribune au-dessus du green.

Au deuxième trou des séries éliminatoires, Korda s’est dirigé vers le mur et a effectué un chip pour préparer le putt gagnant. Ko a réussi trois putts après avoir laissé son putt de birdie de 30 pieds court.

Korda : “Je me suis donné une chance” de gagner LPGA Drive On Nelly Korda revient sur la dernière ronde du championnat LPGA Drive on, où elle a gagné devant le public de sa ville natale au deuxième trou des séries éliminatoires dans une finale passionnante contre Lydia Ko.

« Évidemment, j’ai réussi trois putts au deuxième trou des séries éliminatoires, mais à part ça, je n’ai pas l’impression d’avoir perdu le tournoi », a déclaré Ko. “J’ai réussi un super aigle au 17, un super par au 18, puis Nelly a également réussi un aigle et a ensuite réussi un birdie sur le dernier.”

Se nourrissant du public local, Korda, 25 ans, a mené fil à fil pour la première fois de sa carrière en route vers sa neuvième victoire sur le circuit de la LPGA et sa première depuis le Championnat féminin Pelican 2022.

“Je pense que même quand j’étais déprimé, ils étaient tellement positifs et me maintenaient là-dedans”, a déclaré Korda. «C’était tellement difficile là-bas, tant d’allers-retours. J’avais l’impression de n’avoir jamais vraiment rien fait. Je n’arrive même pas à y croire en ce moment.

Megan Khang a terminé troisième à 8 sous après un 72. Lucy Li (69) et Ayaka Furue (73) avaient 7 sous.