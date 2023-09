C’est présenté comme un sommet à mi-temps. Et alors que les gouvernements du monde se réunissent cette semaine aux Nations Unies, le tableau d’affichage à la mi-temps semble laid.

L’actuelle Assemblée générale des Nations Unies marque la moitié d’un engagement sur 15 ans visant à atteindre une série d’objectifs de développement humain d’ici 2030.

Il ne fait aucun doute que l’humanité a pris du lourd au premier semestre.

Depuis que les pays ont fixé 169 objectifs dans 17 domaines dans le cadre du Objectifs de développement durable (ODD) en 2015, les résultats sont peu encourageants : 15 pour cent sont sur la bonne voie pour réussir, 48 pour cent sont modérément ou gravement en retard, et 37 pour cent sont bloqués ou empirent.

« C’est épouvantable. C’est un fait qui donne à réfléchir », a déclaré aux journalistes Amina Mohammed, secrétaire générale adjointe de l’ONU.

« C’est un de nos échecs. »

Et quand les responsables de l’ONU disent qu’il s’agit d’un échec de « notre », ils veulent dire que c’est un échec de 193 pays, riches et pauvres, qui sont venus ici pour prendre ces promesses, et qui ne les ont ensuite pas respectés.

Mais tout n’est pas sombre.

L’accès à Internet, l’un des cibles est en place 66 pour cent depuis 2015. L’extrême pauvreté était en baisse depuis des décennies, et elle recule à nouveau après la pandémie effacé trois années de gains. De nouvelles zones terrestres et maritimes ont été protégées.

Quatuor de calamités

Et si vous cherchez une lueur d’espoir, en voici une : le nombre d’objectifs qui ont connu des progrès, même lents, dépasse largement le nombre de domaines qui se détériorent.

Mais ces progrès ont été anéantis par une série de calamités. La pandémie ; l’invasion de l’Ukraine et son impact sur les prix des denrées alimentaires ; un déficit de financement ; et les échecs de la gouvernance, à une époque de recul démocratique.

Le résultat est une tendance lamentable dans une myriade de domaines. Les écoles ont été frappées par la pandémie. Quant à l’égalité des sexes, il faudra 300 ans, à ce rythme, pour mettre fin au mariage des enfants. Concernant le changement climatique, les émissions continuent d’augmenter, et le chef de l’ONU a qualifié cette période d’ère de ébullition mondiale .

La guerre, la pandémie, la mauvaise gouvernance et le déficit de financement ont fait dérailler les objectifs mondiaux de lutte contre la pauvreté. Vu ici, un travailleur transporte un sac de farine de blé dans un centre de distribution d’aide des Nations Unies au Yémen en 2018. (Abduljabbar Zeyad/Reuters)

À l’approche du sommet, l’ambassadeur du Canada à l’ONU s’est opposé à ce qu’il considère comme des propos excessivement négatifs.

Bob Rae a qualifié cela d’autodestructeur.

« Je suis vraiment une personne au verre à moitié plein, voire au quart plein », a déclaré Rae à CBC News, à propos du sommet. « Oui, bien sûr, la situation est critique partout dans le monde. Il y a de nombreux conflits graves… Nous n’y arriverons pas si nous restons assis, vous savez, à nous frotter les mains en disant : « C’est terrible ». … Ouais, d’accord, les choses ne vont pas bien, les choses sont difficiles.

« Mais notre travail ne consiste pas simplement à dire à quel point c’est difficile. Notre travail consiste à parler de : que pouvons-nous faire ? … Il y a trop de négativité là-bas, et la négativité ne vous aide pas vraiment à résoudre les problèmes. Et nous avons je dois être en mode résolution de problèmes dans cette institution.

Le premier ministre Justin Trudeau sera à New York pour le sommet qui se tiendra jusqu’à jeudi et discutera du développement, du changement climatique, d’Haïti et de l’Ukraine.

Lors de ce sommet, les pays ont réaffirmé leur engagement envers le projet ODD, qui soutient ce que le secrétaire général Antonio Guterres appelle un stimulus plan.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend lundi à l’hôpital universitaire de Staten Island, où des soldats ukrainiens sont soignés pour des blessures de guerre, à New York. (Brian Woolston/Reuters)

Il comprend des appels à une augmentation de 500 milliards de dollars américains du financement du développement des pays riches, à une meilleure coordination avec les investisseurs du secteur privé et, dans le sillage de la hausse des taux d’intérêt, à un calendrier de remboursement de la dette plus lent.

L’ONU affirme que les pays n’ont jamais suffisamment financé les engagements qu’ils ont pris. En effet, l’Organisation de coopération et de développement économiques suggère les pays devraient doubler les 4 000 milliards de dollars qu’ils dépensent pour ces priorités afin d’y répondre.

L’argent seul ne résoudra pas ça

Mais un groupe de surveillance de l’ONU affirme que l’augmentation des chiffres en dollars n’est pas la seule solution. Il affirme que les pays ont besoin d’une meilleure gouvernance – d’un gouvernement plus transparent et responsable.

Autrement dit, plus de démocratie.

Un FMI papier il y a quelques années, on estimait que la simple corruption coûtait aux pays jusqu’à 2 000 milliards de dollars américains, soit 2 % du PIB mondial.

Un autre FMI papier a conclu cette année que les démocraties surpassent généralement les autocraties pour résister à une tempête économique.

Et les démocraties se sont généralement arrêtées diffusion presque il y a deux décennies avec l’autocratie s’étendant à plusieurs pays en développement au cours des dernières années seulement.

L’ambassadeur du Canada auprès de l’ONU, Bob Rae, vu ici en 2022, dit qu’il essaie de rester optimiste parce que le pessimisme est inutile. (Eduardo Muñoz/Reuters)

Quatre-vingt-cinq pour cent de la population mondiale vit dans des pays où les libertés fondamentales de réunion et d’expression sont restreintes, et les personnes qui poussent leur gouvernement à lutter contre la corruption, les violations des droits ou les échecs économiques finissent par être persécutées, explique Mandeep Tiwana.

« Il faudra bien plus que [money] », a déclaré Tiwana, avocat spécialisé dans les droits de l’homme et responsable des programmes du groupe de défense de la société civile Civicus.

« La crise des ODD est en réalité une crise de la démocratie. C’est une crise de l’humanité. … [Funding is] important. Mais… si vous n’avez pas de libertés civiques et démocratiques, tous ces fonds publics qui seront débloqués seront utilisés pour soutenir des réseaux de clientélisme, pour consolider des appareils d’État répressifs. »

Il note que deux des cinq pays les plus puissants siégeant au Conseil de sécurité de l’ONU sont des autocraties, la Chine et la Russie.

Ni le Russe Vladimir Poutine, ni le Chinois Xi Jinping ne seront présents. En fait, les présidents français et britannique étant également absents pour différentes raisons, un seul des cinq dirigeants du Conseil de sécurité est présent à l’Assemblée générale de cette année : le président américain Joe Biden.

Mais le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sera présent mardi, s’exprimant devant l’Assemblée générale, puis devant le Conseil de sécurité lors d’un débat mercredi sur l’Ukraine.

Il pourrait se retrouver face à face avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans un moment potentiellement puissant.

Ce qui témoigne d’un autre défi cette semaine : comment se concentrer sur le développement humain, au milieu de tant de tensions sur plusieurs fronts.

Pas de « coups physiques »

Le dirigeant ukrainien fera certainement valoir que toutes ces choses sont liées, liant l’invasion russe à la hausse des prix du carburant et de la nourriture.

Mohammed a déclaré qu’elle était heureuse que cette conversation, aussi passionnée soit-elle, ait lieu à l’ONU ; depuis l’invasion, a-t-elle déclaré, les pays vivent dans des chambres d’écho, parlant à des alliés partageant les mêmes idées.

« Mais franchement, ce n’était pas la réalité. La réalité est là. C’est compliqué », a-t-elle déclaré. « Nous espérons également que c’est peut-être ici, où vous avez ces réunions en face à face, que nous pourrons apporter plus de solutions. »

L’ambassadeur du Canada affirme que cela pourrait être inconfortable – et cela devrait l’être. Il a déclaré que Lavrov avait besoin d’entendre les autres sur les dégâts causés par l’invasion de son pays.

« Nous n’allons pas en venir aux coups physiques », a déclaré Rae.

« Vous n’allez pas menacer physiquement les gens, mais les gens doivent comprendre. Je pense que c’est le moment de faire preuve de franchise et je pense que c’est le moment de faire preuve de franchise dans notre diplomatie. »