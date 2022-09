Après un début difficile, espère que la décriminalisation de la drogue dans l’Oregon est en place – Kelowna Capital News

Deux ans après que les habitants de l’Oregon ont voté pour dépénaliser les drogues dures et consacrer des centaines de millions de dollars au traitement, peu de personnes ont demandé les services et l’État a mis du temps à acheminer les fonds.

Lorsque les électeurs ont adopté la loi pionnière de l’État sur le traitement et le rétablissement de la toxicomanie en 2020, l’accent a été mis sur le traitement autant que sur la dépénalisation de la possession de quantités d’héroïne, de cocaïne, de méthamphétamine et d’autres drogues à usage personnel.

Mais l’Oregon a toujours l’un des taux de dépendance les plus élevés du pays. Les surdoses mortelles ont augmenté de près de 20 % par rapport à l’année précédente, avec plus d’un millier de morts. Plus de la moitié des programmes de traitement de la toxicomanie dans l’État n’ont pas la capacité de répondre à la demande car ils n’ont pas suffisamment de personnel et de financement, selon des témoignages devant les législateurs.

Les partisans veulent que davantage d’États suivent l’exemple de l’Oregon, affirmant que la dépénalisation réduit la stigmatisation de la dépendance et empêche les personnes qui consomment de la drogue d’aller en prison et d’être aux prises avec un casier judiciaire. La situation de l’Oregon sera presque certainement prise en compte si un autre État envisage de décriminaliser.

Steve Allen, directeur de la santé comportementale de l’Oregon Health Authority, a reconnu le début difficile, alors même qu’il annonçait qu’un «véritable jalon» avait été atteint, avec plus de 302 millions de dollars envoyés aux établissements pour aider les gens à se débarrasser de la drogue, ou au moins utiliser les plus en sécurité.

« La route pour arriver ici n’a pas été facile. L’Oregon est le premier État à essayer une approche aussi audacieuse et transformatrice », a déclaré Allen mercredi à un comité sénatorial de l’État.

Un expert, cependant, a déclaré aux législateurs que l’effort était voué à l’échec à moins que les personnes souffrant de dépendance ne soient poussées vers un traitement.

“S’il n’y a pas de pression formelle ou informelle sur les personnes dépendantes pour qu’elles recherchent un traitement et se rétablissent et cessent ainsi de consommer de la drogue, nous devrions nous attendre à des taux élevés de consommation de drogue, de dépendance et de préjudices qui en découlent”, a déclaré Keith Humphreys, chercheur en toxicomanie et professeur à Stanford. Université et ancien conseiller principal au Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues de la Maison Blanche.

Sur 16 000 personnes qui ont eu accès aux services au cours de la première année de dépénalisation, seulement 0,85 % ont commencé un traitement, a indiqué l’autorité sanitaire. Au total, 60 % ont reçu une “réduction des méfaits” comme des échanges de seringues et des médicaments en cas de surdose. 15 % supplémentaires ont obtenu de l’aide pour leurs besoins de logement et 12 % ont obtenu le soutien de leurs pairs.

La loi sur le traitement et le rétablissement de la toxicomanie, également connue sous le nom de mesure 110, est devenue un enjeu de campagne cette année alors que les républicains cherchent à arracher le poste de gouverneur aux démocrates, qui le détiennent depuis 1987.

“J’ai voté non sur la mesure 110 parce que la dépénalisation des drogues dures comme l’héroïne et la méthamphétamine était et est une idée terrible”, a déclaré la candidate du GOP Christine Drazan, qui soutient la demande aux électeurs de l’abroger. “Comme prévu, cela a aggravé notre crise de la toxicomanie, pas mieux.”

La candidate non affiliée Betsy Johnson, une ancienne législatrice chevronnée, a déclaré qu’elle s’efforcerait d’abroger ce qu’elle a appelé une “expérience ratée”.

Une porte-parole de la candidate démocrate Tina Kotek, ancienne présidente de la Chambre, a déclaré que Drazan et Johnson « veulent aller à l’encontre de la volonté des électeurs. … Les Oregoniens ne veulent pas revenir en arrière.

“En tant que gouverneur, Tina veillera à ce que l’État réponde à ce que les électeurs ont demandé: des services de récupération étendus à l’ensemble de l’État”, a déclaré la porte-parole Katie Wertheimer.

En vertu de la loi, les gens reçoivent une citation, avec l’amende maximale de 100 $ annulée s’ils appellent une hotline pour une évaluation de santé. Mais la plupart des plus de 3 100 billets émis jusqu’à présent ont été ignorés, a rapporté l’Oregon Public Broadcasting. Peu de personnes ont appelé la hotline.

Tera Hurst, directrice exécutive de l’Oregon Health Justice Recovery Alliance, qui se concentre sur la mise en œuvre de la mesure 110, a déclaré que le traitement forcé est inefficace. Hurst a déclaré qu’il était important de se concentrer sur “juste la construction d’un système de soins pour s’assurer que les personnes qui ont besoin d’un accès puissent y avoir accès”.

Allen a qualifié la dépense de millions de dollars – qui proviennent des taxes sur l’industrie légale de la marijuana de l’Oregon – de “moment charnière”.

«La mesure 110 est lancée et fournira des soutiens et des services essentiels aux personnes, aux familles et aux communautés», a-t-il déclaré au comité sénatorial.

Il faudra cependant du temps pour utiliser les fonds pour développer les services.

Centro Latino Americano, une organisation à but non lucratif au service des familles d’immigrants latinos, prévoit d’utiliser sa part de 4,5 millions de dollars pour déplacer les services de traitement dans un espace plus grand et embaucher plus de personnel, a déclaré le directeur Basilio Sandoval.

“La mesure 110 nous permet de fournir ce service gratuitement”, a déclaré Sandoval. “Cela nous permet d’atteindre des personnes que nous ne pouvions pas servir auparavant en raison d’un manque d’assurance.”

Scott Winkels, lobbyiste de la League of Oregon Cities, a déclaré que les habitants manquaient de patience.

“Les gens vont avoir besoin de voir des progrès”, a déclaré Winkels. “Si vous vivez dans une communauté où vous trouvez des aiguilles, combien de fois avez-vous besoin de voir une aiguille dans un parc avant de perdre votre sang-froid?”

Andrew Selsky, l’Associated Press

Dépénaliser la possessionopioïdesOREGON