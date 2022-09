Après un début d’année en montagnes russes, le deuxième QB de St. Charles North Ethan Plumb se prépare pour une autre chance – Shaw Local

Le premier mois de la deuxième saison universitaire d’Ethan Plumb a été un tourbillon.

Plumb est entré dans la saison avec le poste de quart partant de St. Charles North.

Plumb a ensuite été remplacé par le senior Will Vaske au cours de la semaine 2. Huit quarts de jeu plus tard, Plumb se retrouve au point de départ après une malheureuse blessure à l’épaule de Vaske deux jeux dans l’éventuelle victoire sauvage des North Stars contre Wheaton North la semaine dernière.

Les montagnes russes, pour ainsi dire, ont permis un peu de réflexion à Plumb, qui a commencé les neuf matchs en première année.

“Je l’ai pris tel quel”, a déclaré Plumb. “J’ai réfléchi à ce que je pouvais améliorer. Je savais que je devais encore être là pour mes coéquipiers. J’ai toujours une grande présence et un leader dans l’équipe et je voulais continuer à l’être. Je voulais m’assurer de ne pas m’écarter de cela et de ce que je pouvais faire en termes de leadership.

“…Cette deuxième semaine d’entraînement, je viens de dire [to myself]: ‘Vous savez quoi? Je vais être le meilleur quart-arrière de l’équipe scoute que je puisse être “… j’espère qu’avec suffisamment de travail acharné, j’espère pouvoir avoir une autre chance très bientôt”, a poursuivi Plumb. “J’ai continué à travailler et à me préparer chaque fois qu’ils avaient besoin de m’appeler et si j’avais ma chance, je serais prêt pour cela.”

L’épaule de lancer de Vaske a été visiblement vue en écharpe sur la touche vendredi dernier. À partir de lundi, Plumb est le titulaire probable du match de cette semaine contre Genève, invaincu.

“Je pense qu’avec Will absent et qu’il a sa blessure maintenant, je pense qu’ils vont m’accompagner comme partant cette semaine”, a déclaré Plumb.

« Ce n’est amusant pour personne de se blesser. Peu importe ce qui se passe, vous ne voulez jamais souhaiter cela à personne », a poursuivi Plumb. “Donc, pour que cela arrive à Will, c’est difficile. C’est le jeu du football. Vous devez juste être prêt à ce que ce genre de choses se produise et être capable de rebondir. En équipe, être capable de continuer quoi qu’il arrive. Trouvez un moyen de gagner quoi qu’il arrive.

Trouver un moyen de gagner quoi qu’il arrive, en effet. Les North Stars tiraient de l’arrière 6-0 à la mi-temps et 21-6 à la fin de la seconde période contre Wheaton North. Drew Surges a marqué un touché avec 49 secondes à jouer et a ensuite renversé la conversion de deux points à l’ailier serré Jake Furtney pour mettre la touche finale au retour.

“Je dis toujours:” Le jeu n’est pas terminé tant qu’il n’est pas terminé “. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans le football ou dans n’importe quel jeu d’ailleurs”, a poursuivi Plumb. “… J’ai juste fait de mon mieux pour aller voir chacun de mes coéquipiers et leur dire, ‘les gars, ce match n’est pas terminé. Ce n’est qu’un jeu à deux points [at this point]’ et ayant cette foi et cette conviction, nous pouvons toujours faire ce que nous voulions faire au début de ce match et ce dont nous avons parlé toute la semaine.

Jackson Reyes (6) de Genève célèbre avec son équipe après avoir marqué un touché sur une passe de Nate Stempkowski (non représenté) lors d’un match éliminatoire de football d’État 7A contre St. Rita au lycée de Genève le vendredi 5 novembre 2021. (Sean King pour Shaw Local)

Fiegel et Batavia se remettent sur la bonne voie contre Lake Park

Ben Fiegel estime que l’élan de la victoire 42-0 de Batavia sur Lake Park devrait se poursuivre au cours des deux prochaines semaines.

“En fait, je sais que ça va se poursuivre ces prochaines semaines parce que c’est comme ça que nous allons jouer chaque semaine à partir de maintenant”, a déclaré le secondeur junior.

Fiegel a réussi 10 plaqués dans la victoire éclatante.

“J’ai l’impression que nous avons une culture ici où ces derniers [two losses] ne s’est pas bien assis avec nous et nous nous sommes vraiment concentrés et avons travaillé la semaine avant Lake Park, même si c’était le retour à la maison et qu’il y avait beaucoup de distractions », a déclaré Fiegel. “J’ai l’impression que l’équipe dans son ensemble s’est vraiment soudée. Ce fut une grosse semaine pour nous car nous avions quelque chose à prouver.

Reyes, Genève invaincu, garde un œil sur le prix

Genève et St. Charles North participent tous deux au concours de cette semaine tous les deux 2-0 dans la conférence DuKane.

Quelque chose va céder, mais la sécurité senior / porteur de ballon Jackson Reyes et les Vikings restent concentrés.

“Il y a beaucoup d’émotions pour le match de cette semaine, surtout à cause du retour à la maison”, a déclaré Reyes. “En tant qu’équipe, nous sommes tous concentrés et nous nous sentons affûtés. Nous savons que c’est un gros match pour le programme et nous sommes prêts à faire le travail.