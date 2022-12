Après un contrecoup, Vim affirme que le liquide vaisselle pour hommes était une “blague”

Après avoir reçu des critiques et des réactions négatives pour leur récente approbation commerciale Vim Black – “liquide vaisselle fait pour les hommes” – la société a publié une déclaration selon laquelle la publicité n’était qu’une “blague”. Une partie des utilisateurs des médias sociaux a été offensée après que Vim ait publié une publicité mettant en vedette l’acteur et mannequin de fitness Milind Soman faisant la promotion du liquide vaisselle spécialement conçu pour les hommes. Les gens ont été indignés par la publicité, qui montre un homme se vantant de s’acquitter de ses responsabilités domestiques et soulignant en quelque sorte les préjugés sexistes. Cependant, Vim a maintenant partagé une “lettre ouverte”, où il a précisé que la campagne n’était qu’une “blague” et ils ont fait en sorte que les hommes se rendent compte que les tâches ménagères sont “vos tâches aussi”.

“Nous ne sommes pas sérieux au sujet de la meute noire”, a écrit la société dans une légende de publication Instagram dédiée aux hommes, “Mais nous sommes très sérieux au sujet des hommes qui ont des tâches à la maison!” Le message sur la photo de la nouvelle bouteille de liquide vim disait : « Chers hommes, c’était une blague.

Dans un post ultérieur sur la poignée Instagram officielle de Vim India, une lettre ouverte disait: «Nous vous voyons vous vanter de la bouteille Vim Black en édition limitée. Mais nous avons oublié de vous dire un tout petit détail. Seule la bouteille est différente, le liquide à l’intérieur est le même depuis le début ! Vous n’avez pas besoin d’une nouvelle bouteille pour entrer dans la cuisine, juste de réaliser que ce sont aussi vos corvées.

“Alors que vous prenez des résolutions pour le nouvel an, pourquoi ne pas vous approprier vos tâches ménagères et vous assurer de supprimer ces compétences de vantardise. PS : Aucun homme n’a été blessé lors de la réalisation de cette campagne. – Une lettre ouverte aux hommes par Vim », lire l’intégralité de la déclaration.

La légende à côté de la déclaration disait: “Hé les gars, juste quelque chose que nous voulons dire du fond de nos cœurs b̶o̶t̶t̶l̶e̶s̶.” Les hashtags que la société a ajoutés étaient #OwnYourChores #LiquidTohSameHiHai et #OpenLetter.

Dans la publicité, un jeune homme se vante d’avoir aidé sa mère à faire la vaisselle pendant qu’il faisait de l’exercice au gymnase, en disant : « Woh thodi thakaan ho gayi thi. En fait, kal raat na maine saare bartaan dhoye the. Mummy ki help kar deta hoon kabhi kabhi aur karni bhi chaiye (j’ai lavé toute la vaisselle hier soir, donc je suis un peu épuisé. Parfois j’aide ma mère). Milind Soman apparaît alors et le taquine pour s’être vanté d’avoir effectué une corvée normale, “Waah beta waah, kya vantant kar rahi hai. Allez, ça vous a plu ?” Puis, après avoir donné à l’homme une bouteille de liquide vaisselle noir, il l’encourage à laver toute la vaisselle et à continuer à se vanter.

Même si Hindustan Unilever, la société mère de Vim, a précisé que la publicité était satirique, le concept a offensé de nombreuses personnes, certaines exprimant leur souhait de boycotter le produit.

