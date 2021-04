Seize d’entre eux seraient libérés, selon un communiqué de la Cour de sûreté de l’État. Deux autres personnes – un membre de la famille royale Sharif Hassan bin Zaid et l’ancien ministre des Finances Bassem Awadallah – ont été décrites comme ayant «des rôles différents» dans le complot présumé et resteraient emprisonnées, selon le communiqué.

Le demi-frère du roi, le prince Hamzah bin Hussein, également impliqué par les autorités dans le complot présumé et confiné dans son palais d’Amman, n’a pas été mentionné dans le communiqué.

Le bureau du procureur a déclaré que les communiqués découlaient du désir d’Abdullah de faire preuve de clémence pendant la fête musulmane du Ramadan, «le mois de la miséricorde et du pardon».

«En tant que père et frère de tous les Jordaniens», a déclaré le roi, «et en ce mois sacré de tolérance et de solidarité, lorsque nous souhaitons tous être avec nos familles, je demande aux responsables concernés d’examiner le mécanisme approprié pour avoir ceux qui ont été induits en erreur à la suite de la sédition, retournent bientôt dans leurs familles. »

Les allégations de sédition et de détentions ultérieures ont révélé de profondes tensions au sein de la famille hachémite au pouvoir. Hamzah avait été prince héritier pendant quatre ans avant que le titre ne soit transféré au fils aîné d’Abdullah, Hussein, en 2004. Ces dernières années, Hamzah a fait une démonstration publique de solidarité avec les Jordaniens mécontents des conditions économiques et sociales du pays, suscitant la colère de les partisans de son demi-frère.

Au moment des arrestations le 4 avril, les responsables ont fait savoir que Hamzah était soupçonné d’avoir délibérément semé le mécontentement dans le cadre d’une tentative organisée visant à affaiblir «la sécurité et la stabilité» de la Jordanie.

Parmi les personnes arrêtées – et maintenant apparemment libérées – se trouvaient plusieurs membres du clan Majali connu pour s’associer au prince. Parmi eux figuraient Yasser Majali, le chef du bureau du prince Hamzah, le cheikh Sameer Majali et plusieurs autres qui ont occupé des postes importants au sein du gouvernement et de l’armée.