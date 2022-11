Après un combat judiciaire, Lindsey Graham comparaît devant le grand jury d’Atlanta

ATLANTA – Une semaine après que Donald J. Trump a déclaré sa troisième candidature à la présidence, il y a eu un nouveau rappel mardi de ses enchevêtrements juridiques en cours lorsque l’un de ses plus proches alliés à Capitol Hill, le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, a été contraint de témoigner devant un grand jury spécial de Géorgie qui enquête sur l’ingérence électorale de M. Trump et de ses conseillers.

Les avocats de M. Graham s’étaient battus pendant des mois pour l’empêcher d’avoir à témoigner, allant jusqu’à la Cour suprême. Mais son équipe juridique, qui comprend Donald McGahn, l’ancien avocat de M. Trump à la Maison Blanche, a finalement échoué, laissant M. Graham potentiellement confronté à des questions quant à savoir s’il s’est coordonné avec la campagne Trump ou d’autres alors qu’ils cherchaient à annuler les résultats des élections de 2020 en Géorgie à M. La faveur de Trump.

Comme un certain nombre d’autres témoins récents appelés devant le grand jury spécial, M. Graham a évité d’entrer dans le palais de justice du comté de Fulton par la porte d’entrée mardi matin pour témoigner dans le cadre de la procédure à huis clos. Ses avocats ont précédemment déclaré que M. Graham n’était pas la cible de l’enquête en Géorgie.

“Aujourd’hui, le sénateur Graham a comparu devant le grand jury spécial du comté de Fulton pendant un peu plus de deux heures et a répondu à toutes les questions”, a déclaré son bureau dans un communiqué mardi après-midi. « Le sénateur a le sentiment d’avoir été traité avec respect, professionnalisme et courtoisie. Par respect pour le processus du grand jury, il ne commentera pas le fond des questions. »