Après un béguin tragique, des chaussures perdues attendent les propriétaires du gymnase de Séoul

SÉOUL, Corée du Sud – Quelques jours après la mort de plus de 150 fêtards d’Halloween dans la vague de foule la plus meurtrière de Corée du Sud, un rappel silencieux mais déchirant de la catastrophe est resté mardi: des centaines de chaussures abandonnées ont été disposées en rangées soignées sur un terrain de badminton dans la capitale Séoul .

La police a rassemblé les chaussures de tennis, les mocassins et les Chuck Taylor froissés – faisant partie de 1,5 tonne d’objets personnels laissés par les victimes et les survivants de la tragédie – dans l’espoir que les propriétaires, ou leurs amis et leur famille, les récupèrent.