Après un béguin tragique, des chaussures perdues attendent les propriétaires du gymnase de Séoul

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Quelques jours après la mort de plus de 150 fêtards d’Halloween dans la vague de foule la plus meurtrière de Corée du Sud, un rappel silencieux mais déchirant de la catastrophe est resté mardi: des centaines de chaussures abandonnées ont été disposées en rangées soignées dans un terrain de badminton à la capitale Séoul.

La police a rassemblé les chaussures de tennis, les mocassins et les Chuck Taylor froissés – faisant partie de 1,5 tonne d’objets personnels laissés par les victimes et les survivants de la tragédie – dans l’espoir que les propriétaires, ou leurs amis et leur famille, les récupèrent.

L’écrasement mortel dans le quartier de vie nocturne voisin d’Itaewon s’est produit après que des dizaines de milliers de personnes se soient rassemblées pour les célébrations d’Halloween samedi soir. Une partie de la foule s’est coincée dans une ruelle étroite en descente entre une rangée dense de devantures de magasins et l’hôtel Hamilton emblématique du quartier. Des fêtards ont été vus en train de transporter des blessés et des morts, tandis que des dizaines de corps sans vie recouverts de couvertures étaient disposés en rangées sur le trottoir voisin.

La plupart des victimes étaient des femmes et beaucoup d’entre elles manquaient de chaussures, ce qui, selon les experts, reflète la force d’une foule qui a arraché les chaussures de leurs pieds dans la cohue.

Quelque 250 paires de chaussures du gymnase font partie d’une vaste collection d’objets abandonnés trouvés à Itaewon à la suite de la tragédie. Il y a aussi des centaines de vêtements, dont des manteaux et des costumes de personnages de films, ainsi que des sacs à main, des smartphones, des oreillettes Bluetooth et quelques passeports, dont au moins un appartenant à un citoyen américain.

Les responsables de la police de Yongsan, qui garderont le gymnase ouvert pendant 24 heures jusqu’à dimanche, n’ont pas immédiatement confirmé combien d’articles ont été rendus à leurs propriétaires.

Mardi après-midi, 156 personnes ont été confirmées mortes et 151 étaient soignées pour des blessures, dont 29 dans un état critique. Selon des responsables, 26 des morts étaient des ressortissants étrangers, dont cinq Iraniens, quatre Chinois, quatre Russes, deux Américains et deux Japonais.

___

Le photojournaliste AP Lee Jin-man a contribué au reportage.

Kim Tong-hyung, Associated Press