Après un analyste détenu 100 jours en Algérie, sa famille québécoise demande la libération

Une famille de la région de Montréal supplie le gouvernement algérien de libérer leur proche, Raouf Farrah, qui y est détenu depuis 100 jours.

Farrah s’est vu refuser la mise en liberté sous caution à deux reprises et n’est autorisé à voir sa famille que pendant 20 courtes minutes tous les 15 jours.

« Raouf nous manque énormément et son absence nous affecte énormément », a déclaré la famille dans un communiqué.

« Raouf est un mari, un père, un fils et un frère exemplaire. Nous sommes très fiers de lui et tenons à souligner notre soutien inconditionnel. »

La famille de Farrah affirme qu’il est accusé de diffusion d’informations et de documents classés secrets et du crime de recevoir des fonds dans le but de commettre des actes susceptibles de troubler la paix publique.

Cependant, ses partisans sont convaincus qu’il sera innocenté s’il bénéficie d’un procès équitable.

« C’est complètement choquant », a déclaré Frédéric Mérand, directeur du département de science politique de l’Université de Montréal (UdM), qui a connu Farrah en tant qu’étudiant et employé de l’école.

« Il n’a absolument pas sa place en prison. C’est un chercheur. »

Baccalauréat et maîtrise obtenus au Canada

Farrah, 37 ans, est venu au Canada avec sa famille en 2005 à l’âge de 18 ans. Il a complété un baccalauréat en mathématiques à l’UdM, concentration en actuariat, mais a ensuite obtenu un baccalauréat en philosophie et en science politique également. .

Farrah, polyglotte, a poursuivi ses études à l’étranger avant d’obtenir une maîtrise en mondialisation et développement international à l’Université d’Ottawa.

Rita Abrahamsen y était son professeur, lui enseignant dans deux classes, puis supervisant sa thèse à la fin du programme de deux ans.

« C’était vraiment un travail superbe. L’un des meilleurs mémoires de maîtrise que j’aie lus », a déclaré Abrahamsen, faisant l’éloge d’un homme qu’elle a décrit comme l’un des étudiants les plus intelligents et les plus engagés qu’elle ait enseignés en 20 ans.

Raouf Farrah a déménagé dans la région de Montréal à l’âge de 18 ans. Ses parents et ses frères et sœurs vivent toujours dans la région. Il a étudié à l’Université de Montréal et à l’Université d’Ottawa. (Soumis par la famille Farrah)

Il était déterminé à poursuivre ses études sur la sécurité africaine, le terrorisme et le trafic d’êtres humains, en se concentrant sur le sud de l’Algérie, a-t-elle déclaré.

« Ce qui est clair, s’il bénéficie d’un procès équitable, il pourra prouver son innocence », a déclaré Abrahamsen, et c’est pourquoi ses partisans exigent qu’il soit libéré sous caution et qu’il ait la possibilité de se défendre devant le tribunal.

Aucune date de procès fixée

Les parents de Farrah vivent toujours à Terrebonne, au Québec, juste au nord de Montréal, selon un ami de la famille. Ses deux frères et sœurs vivent également dans la région. Il a la double nationalité avec le Canada et l’Algérie.

Farrah s’est marié dans les Cantons-de-l’Est en 2016, a eu une fille en 2019 et a déménagé en Tunisie en 2020 pour se rapprocher de son domaine d’expertise, a précisé la famille dans un communiqué.

Il a travaillé au Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée et la traite en tant qu’analyste senior dans l’équipe Afrique du Nord-Sahel. Ses analyses portent sur la migration, les questions de sécurité, les marchés criminels et les conflits libyen et malien, précise la famille.

Frédéric Mérand, directeur du département de science politique de l’Université de Montréal, décrit Raouf Farrah comme quelqu’un d’une grande intégrité personnelle et intellectuelle. (Radio-Canada)

Abrahamsen, qui a été en contact étroit avec la famille, a déclaré que la femme de Farrah lui avait rendu visite dimanche.

« Elle a dit qu’il allait bien. Il est fort. Il est résilient. Il est d’humeur assez positive dans la mesure du possible », a déclaré Abrahamsen, mais il est détenu dans de mauvaises conditions et a perdu beaucoup de poids.

« Mais il essaie d’être optimiste, et tout le monde espère le meilleur. »

Il n’y a pas encore de date fixée pour le procès de Farrah et c’est « très préoccupant », a-t-elle dit, car il n’est pas courant de garder les gens détenus aussi longtemps en attendant leur procès.

Père détenu 58 jours

Le père de Farrah, Sebti Farrah, 67 ans, était en visite en Algérie avec son fils et a été arrêté au même moment. Il est accusé d’avoir reçu des fonds d’institutions étrangères ou nationales dans le but de commettre des actes susceptibles de troubler l’ordre public, a déclaré la famille dans le communiqué.

Sebti Farrah a été libéré sous caution le 13 avril, après 58 jours de détention, au cours desquels « sa santé s’est considérablement détériorée », a indiqué la famille.

« Nous appelons à un procès juste et équitable dans un délai raisonnable, au cours duquel Raouf et Sebti pourront prouver leur innocence », a déclaré la famille.

« Nous vivons actuellement dans un état d’anxiété constant provoqué par la douleur de cette séparation brutale. »

CBC News a contacté le gouvernement algérien et n’a pas eu de réponse.

Charlotte MacLeod, porte-parole d’Affaires mondiales Canada, a déclaré que l’agence savait qu’un citoyen canadien était détenu en Algérie.

«Les responsables canadiens recueillent de plus amples informations et fournissent une assistance consulaire au besoin», a-t-elle déclaré dans un communiqué, mais a refusé de commenter davantage en raison de considérations de confidentialité.