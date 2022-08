Après un an loin du football, Lane Robinson émerge en tant que QB partant de St. Charles East – Shaw Local

ST. CHARLES – Lane Robinson se sentait peut-être un peu négligé.

Robinson, le quart-arrière senior de St. Charles East, s’est en fait éloigné du football la saison dernière pour se remettre en place.

Lorsque Robinson a été transféré du lycée Kaneland au début de sa première année, le tableau de profondeur du quart-arrière des Saints a été réglé avec le démarreur de trois ans Nathan Hayes déjà installé. Robinson a donné la priorité à la lutte l’année dernière.

Un an plus tard, avec le nouvel entraîneur Nolan Possley à la tête des Saints, il est temps pour Robinson de prouver qu’il est prêt pour le moment.

“C’était une décision de ‘est-ce que j’en tire vraiment le meilleur parti’? Robinson a parlé de sa décision de s’absenter l’année dernière. “Je ne jouais pas vraiment beaucoup à l’université [during the summer]. Ils avaient [Hayes] au-dessus de moi… j’ai dit que j’allais mettre mes talents au service de la lutte. Je vais commencer à m’entraîner là-bas et je vais revenir l’année prochaine parce que je savais… Possley était l’homme et il allait m’aider et me préparer.

Après une compétition d’été avec le junior Mac Paul, Robinson est devenu le partant des Saints.

“Ce fut une compétition incroyable cet été”, a déclaré Possley. « … Les deux s’en prenaient. Ils se sont vraiment battus jusqu’au dernier jour du camp d’été.

Paul va maintenant alterner défensivement entre porteur de ballon et secondeur.

“J’ai vraiment l’impression que cette équipe a quelque chose de spécial”, a déclaré Robinson. “Je suis ici. Je suis ici pour gagner un titre de conférence DuKane. C’est le but ici. Nous ne l’avons pas encore fait. Et c’est la mission de tous les jours.

“[Robinson] était un gars qui s’améliorait légitimement chaque jour », a déclaré Possley. “Je n’avais pas beaucoup travaillé avec Lane auparavant. Je ne savais pas vraiment ce que nous avions avec lui non plus [initially]… Je le connaissais en tant que lutteur. Lane et moi nous connaissions. Je ne savais pas ce qu’il allait vraiment devenir en tant que joueur de football. C’est un gars qui est venu ici et légitimement, chaque jour, nous a impressionnés et s’est amélioré.

Pour Possley, la combinaison de leadership et d’athlétisme de Robinson “a été extrêmement impressionnante”.

Avec Robinson solidifié, l’attention se tourne maintenant vers l’inversion des résultats des dernières saisons pour les Saints. St. Charles East est allé 2-7 l’an dernier.

“L’énergie est à travers le toit cette année”, a déclaré Robinson. « Je dirais que le lien que nous avons est très étroit. Ces gars, je n’ai pas vraiment connu [in] ma deuxième année ici; essentiellement ma première année à jouer au football [for a full regular season] et le lien que nous avons, j’ai l’impression [they’re] mes frères.”

“Nous avons du talent en attaque”, a poursuivi Robinson. « Nous avons du talent en défense. Je sais que notre attaque va être dynamique.

Robinson estime que le système offensif correspond à ses capacités athlétiques.

« Je peux l’ouvrir. Je suis capable de courir. je suis capable de passer. Je suis capable d’utiliser mes pieds et c’est ce que je fais bien », a déclaré Robinson.

Les Saints reviennent également trois partants de l’année dernière le long de la ligne offensive, avec en tête d’affiche Austin Barrett, une recrue de l’Indiana. Hayden Harbison, senior, et junior Bodey McCaslin sont également de retour.

Mason Tousignant, un écart universitaire de trois ans, et Blake Schuette seront les principales cibles de Robinson à l’extérieur.

« Nous utilisons davantage les bouts serrés. C’est bien parce que les gars de l’extérieur peuvent jeter un coup d’œil », a déclaré Tousignant. “[Defenses] ne peuvent vraiment pas nous encadrer autant parce qu’ils doivent s’inquiéter du bout serré, ce qui est bien.

« J’ai l’impression qu’on va taper dans le ballon cette année, poursuit Tousignant. « Nous allons le marteler puis le lancer en profondeur. Je pense que les équipes vont vraiment s’inquiéter de la course. Nous avons un très bon porteur de ballon Trent [Matejko]… il a été blessé la majeure partie de l’année [last year] avec une cheville [injury].”